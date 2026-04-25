Haftalık burç yorumları (27 Nisan- 3 Mayıs 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Haftanın başında disiplin kazanmak senin için önemli bir tema. Bir planlayıcı kullanmak hedeflerine sadık kalmana yardımcı olabilir.

Salı günü Ay Terazi’ye geçtiğinde, başkalarının ne istediğini anlamak ilişkilerini güçlendirir. Genelde kendini önceliklendirme eğilimindesin, ancak bu enerji sana empati kurmanın da önemli olduğunu hatırlatıyor.

1 Mayıs’taki Akrep Dolunayı içindeki maceracı ruhu uyandırıyor. Satürn seni biraz yavaşlatsa da hâlâ büyük hedeflere ulaşma fırsatların var. Ancak Neptün’ün etkisiyle hayallere dalmak yerine somut planlar yapman gerekiyor.

Bu hafta ilişkiler alanındaki değişimler daha belirgin hale geliyor. Uranüs’ün yeni burca geçmesi ve Akrep Dolunayı sana yeni olasılıkları gösteriyor.

Haftanın başındaki Başak Ayı aşkı daha ulaşılabilir ve ilham verici kılıyor. Daha açık ve savunmasız olabilirsin. Salı günü Terazi Ayı iletişim tarzını değiştirmeni teşvik ediyor.

1 Mayıs’taki Dolunay eski bir aşkı hatırlatabilir. Mevcut ilişkileri geliştirmek artık daha kolay. Bekarsan, kalbini açtığın sürece yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir dönem.

Bu hafta Merkür etkisi güçlü. Uranüs’ün burcuna geçmesiyle iletişim daha da önemli hale geliyor.

Başak Ayı seni aile ve geçmişine yönlendiriyor; köklerinle ilgili yeni şeyler öğrenebilirsin.

Salıdan itibaren Terazi Ayı ve Venüs’ün etkisi özgüvenini artırıyor. Kendini şımartmak isteyebilirsin: stilini değiştir, yeni yerler keşfet.

Akrep Dolunayı seni ilgi duyduğun konulara yaklaştırıyor. Yeni bir kursa başlamak, kitap okumak veya yazı yazmak isteyebilirsin.

Akrep Dolunayıyla birlikte duygular daha yoğun hissediliyor.Başak Ayı seni öne çıkarıyor; daha görünür ve popüler hissedebilirsin.

Sorumluluklarını yerine getirmek önemli ve bunu yapmak için güçlü bir motivasyonun var. Kendini fazla yormadığın sürece verimli bir hafta.

Akrep Ayı seni rekabetçi yapıyor; yeteneklerini göstermek isteyebilirsin.

Sevgili Aslan;Pazartesi günü Başak Ayı evini düzenleme isteği getirebilir. Düzen kurmak sana kontrol hissi verir.

Hafta ortasında Terazi Ayı seni seyahat ve öğrenmeye yönlendirir.

Cuma günü Akrep Dolunayı yaratıcılığını artırır ve kendini ifade etme konusunda cesaret verir. Arkadaşlıkların da daha anlamlı hale gelebilir.

Sevgili Başak; Haftanın başında Ay burcunda ve bu sana ihtiyacın olan motivasyonu veriyor. Uranüs’ün burç değiştirmesi seni sorgulamaya itebilir, ama bu Ay enerjisi kendine güvenmeni sağlar.

Salıdan itibaren finansal konular ön plana çıkıyor; daha dikkatli olabilirsin.

Akrep Dolunayı geçmişle yüzleşmeni ve iyileşme sürecine başlamanı sağlıyor. Jüpiter’in desteğiyle geçmiş seni geri tutmak yerine yol gösteriyor.

Boğa sezonu kendini daha iyi tanımanı sağlıyor.Başak Ayı sorumluluklarını halletmek için uygun. Satürn’ün baskısı seni disipline ediyor.

Salı günü Ay burcuna geçtiğinde kontrolü yeniden ele alıyorsun. Kendine tam güvenmesen bile ilerleyebilirsin. Hafta sonundaki Dolunay ilişkilerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. Denge kurmak önemli.

Bu hafta ilgi odağı sensin; Cuma günü Dolunay burcunda gerçekleşiyor. Başak Ayı arkadaşlarla vakit geçirmek için ideal.

Terazi Ayı sana düşünme ve hedeflerini gözden geçirme fırsatı verir. Dolunay geçmiş hatalarını gösterir ve gelişmen için fırsat sunar. Uranüs’ün etkisi yeni başlangıçlar getirebilir.

Uranüs’ün burç değiştirmesiyle bazı eksik parçalar yerine oturuyor.Pazartesi yeni sorumluluklar getirebilir; adım adım ilerle.

Salı günü Terazi Ayı destek bulmanı kolaylaştırır. Boğa sezonu planlarını uygulamaya koymana yardım eder.

Hafta sonu Akrep Ayı seni kendine odaklanmaya iter ve günlük düzeninde değişimler olabilir.

Hayatın bu hafta çiçek açmaya başlıyor. Başak Ayı disiplinin önemini hatırlatır. Yavaş ama sağlam ilerlemek uzun vadede kazandırır.

Salı günü liderlik becerilerin öne çıkar. Akrep Dolunayı son altı ayın başarılarını kutlama fırsatı verir. Hafta sonu arkadaşlarla vakit geçirmek iyileştirici olabilir.

Bu hafta kendini ortaya koyma teması ön planda.Başak enerjisi plan yapmanın önemini vurgular. Uranüs sana birçok olasılık sunuyor.

Salı günü Terazi Ayı denge ve iyimserlik getirir. Sevdiğin hobilerle ilgilenmek iyi gelir.

Akrep Dolunayı kariyerle ilgili hedeflerini netleştirir ve diplomatik davranmayı öğretir.

Sevgili Balık; Koç enerjisi nedeniyle romantik konular biraz karışık olabilir, ancak yine de sevgi ve bağ kurmanın değeri hatırlatılıyor.

Salı günü Terazi enerjisi ilişkilerini güçlendirir ve gelişimini fark etmeni sağlar.

Cuma günü Akrep Dolunayı geleceğin için yeni yönler belirlemene yardımcı olur. Bekarsan yeni insanlarla tanışmak için uygun; ilişkisi olanlar bağlarının güçlendiğini görebilir.

