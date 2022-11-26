Haftalık burç yorumları (28 Kasım- 3 Aralık 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 28 Kasım Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 28 Kasım- 3 Aralık 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

28 Kasım- 3 Aralık 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla zaman geçirerek güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Hafta ortasında; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Meditasyon yapmak, spiritüel çalışmalar yapmak sizi şifalandıracaktır. Ayrıca bu hafta yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk ya da aşk konularında kalıcı güzel adımlar atabilirsiniz. Hafta sonunda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Atak ve girişimci olabilirsiniz. Fiziksel değişim yapmak, partnerle zaman geçirmek için harika bir hafta sonu sizi bekliyor. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Boğa; haftaya kariyer ve iş odaklı başlıyorsunuz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca kariyerinizdeki fırsatlarla maddi kaynaklarınızı düzenleyebilir, gelirleriniz artabilir. Hafta sonunda; içe çekilebilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Spor yapmak, sağlığınıza özen göstermek size bu süreçte çok iyi gelecektir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili İkizler; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Partner , evlilik, aşk konularında kararlı olabilirsiniz. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Yengeç; haftaya finans, vergi, ödemeler, borçlar, ameliyat, okültizm konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konuları gündeminize gelebilir. Bu konularda önünüz açık. Ayrıca çalışma hayatınızdaki gelişmelerle maddi kaynaklarınızı düzenleyebilirsiniz. Kalıcı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sağlık konusunda şifalanabilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer ve iş konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Aslan; haftaya partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, vergi, ödemeler, borçlar, ameliyat, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk, ilişkiler, hobi, çocuk, sanat, borsa konularında şanslı olduğunuz bir haftadasınız. İlişkiniz bir üst raddeye geçebilir. Bir ilişkiye başlarsanız kalıcı ve uzun vadeli olabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Başak; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ilişkiler, ortaklık, evlilik, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Ev-aile konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, vergi, ödemeler, borçlar, ameliyat, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Terazi; haftaya aşk, ilişkiler, hobi, çocuk, sanat, borsa konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Yeni bir anlaşmaya imza atabilirsiniz. Hafta sonunda; partner, ortaklık, yakın arkadaş, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Akrep; haftaya aile ve ev konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, ilişkiler, hobi, çocuk, sanat, borsa konuları ön plana çıkabilir. Şaşırtıcı güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Ev, toprak, arsa gibi konulardan kazanç elde edebilirsiniz. Yeni bir ev alabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Yay; haftaya kardeşler, eğitim, seyahat, yakın akraba, medya gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Hafta ortasında; ev ve aile konuları gündeminize gelebilir. Ayrıca aşk, ilişki, medya , seyahat, kardeşler, eğitim konularıyla ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, ilişkiler, hobi, çocuk, sanat, borsa, eğlence konuları gündeminize gelebilir, güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Oğlak; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; kardeşler, eğitim, seyahat, yakın akraba, medya gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızı, değer duygunuzu arttıracak şanslar sizi bulabilir. Gizli aşklar gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Kova; haftaya iyi hissederek başlıyorsunuz. Kendinizi duygusal olarak rahat ifade edebilirsiniz. İştahınız açılabilir. Çevrenizi besleyebilir, yardım edebilirsiniz. Hafta ortasında; maddi kaynaklarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca sosyal çevrenizle, ilişkinizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; kardeşler, eğitim, seyahat, yakın akraba, medya gibi konular gündeminize gelebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Balık; haftaya duygusal olarak içe çekilerek başlayabilirsiniz. Şifa çalışmaları yapmak, astrolojiyle ilgilenmek, dijital konulara yönelmek, topluluklarda yer almak ruhsal durumunuza iyi gelecektir. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissedeceksiniz. Şanslar önünüze gelebilir. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Kariyer hayatınızda ve ilişkinizde kalıcı adımlar atabilirsiniz. Hafta sonunda; para, kazançlarla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

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