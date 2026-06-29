Haftalık burç yorumları (29 Haziran-5 Temmuz 2026)

Astroloji dünyası için 2026 yılının en dinamik, sarsıcı ve bir o kadar da dönüştürücü haftalarından birine giriş yapıyoruz. Gökyüzünde adeta kartların yeniden dağıtıldığı, yapısal temellerin test edildiği kozmik bir fırtına esiyor. Bu hafta arkamıza aldığımız etkiler hem hayatımızı yavaşlatacak hem de ani sıçramalar yapmamıza alan açacak...

KOÇ BURCU

Kariyer hayatınız ve uzun vadeli hedefleriniz Oğlak Dolunayı ile birlikte önemli bir netlik kazanıyor; emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Ancak Merkür retrosu aile içi iletişimde ve ev yaşamınızda eski krizleri veya tamamlanmamış tadilat/taşınma konularını önünüze getirebilir. Hafta sonuna doğru Mars-Uranüs kavuşumu yakın çevrenizle olan iletişiminizde ani, fevri çıkışlara yol açabilir; trafikte ve kelimelerinizde sakin kalmaya çalışın. Jüpiter’in Aslan burcuna geçişi ise aşk hayatınızı ve yaratıcılığınızı bir yıl boyunca parlatacak.

Bu hafta odağınız tamamen ev, aile ve yuva temalarında olacak. Jüpiter’in Aslan burcuna geçişiyle birlikte yaşam alanınızda, aile ilişkilerinizde çok daha güvende hissedeceğiniz ve büyüyeceğiniz bir yıllık döngü başlıyor. Dolunay etkisiyle vizyonunuzu genişletecek hukuki bir süreç veya yurt dışı bağlantılı bir iş neticeye ulaşabilir. Merkür retrosu ise yakın çevre ve kardeşlerle iletişimde geçmiş kırgınlıkları tetikleyebilir. Hafta sonu maddi konularda ani harcamalara veya fevri finansal kararlara karşı temkinli olun.

Merkür’ün retro hareketi finansal alanınızda ve kontratlarınızda yavaşlamalara neden olabilir; imza gerektiren işlerde her şeyi iki kez kontrol edin. Dolunay, borç-alacak dengesi ve ödemeler konusunda rasyonel kararlar almanızı zorunlu kılıyor. Haftanın en çarpıcı etkisi ise burcunuzda gerçekleşecek olan Mars-Uranüs kavuşumu olacak. İçsel olarak kendinizi çok sabırsız, fevri ve radikal kararlar almaya açık hissedebilirsiniz. Dürtüsel hareket etmeyip zihninizdeki dahi fikirleri stratejiye dökmek size kazandıracaktır. Jüpiter Aslan geçişi ise iletişim ağınızı ve ticari şansınızı muazzam artıracak.

İkili ilişkileriniz, evliliğiniz ve ortaklıklarınız bu haftaki Dolunay ile görünürlük kazanıyor. Sevdiklerinize dair önemli tamamlanma kararları alabilirsiniz. Merkür burcunuzda retro hareketine başladığı için kendinizi ifade etmekte zorlanabilir, alınganlıklara açık olabilirsiniz; eski partnerlerden sürpriz dönüşler yaşanabilir. Hafta sonu bilinçaltınızda aniden patlak veren korkulara veya gizli saklı kalmış haberlerin önünüze düşmesine hazırlıklı olun. Jüpiter'in Aslan burcuna geçişiyle önümüzdeki bir yıl mali konularda kazançlarınızı büyütme fırsatı sunacak.

Yılın en asil şans dönemi sizin için başlıyor; bolluk gezegeni Jüpiter burcunuza geçiş yapıyor! Önümüzdeki bir yıl boyunca özgüveniniz, liderliğiniz ve hayattaki görünürlüğünüz devasa bir ivme kazanacak. Ancak bu hafta iş ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınız Dolunay ile mercek altında; kendinizi fazla yıpratmamalısınız. Merkür retrosu iç dünyanızda geçmiş hesaplaşmaları canlandırabilir. Hafta sonu sosyal çevrenizde ve gelecek planlarınızda ani, fevri kopuşlar veya sürpriz vizyon değişiklikleri yaşanabilir; sakin kalıp stratejik ilerleyin.

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün geri hareketi sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizde eski defterleri açabilir; uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla su gibi akıcı bir şekilde yeniden buluşabilirsiniz. Dolunay, aşk hayatınız ve çocuklarla olan ilişkilerinizde sınırları netleştirmenizi istiyor. Jüpiter’in Aslan burcuna geçişi, perde arkasında yürüttüğünüz projeler için büyük bir hazırlık ve içsel büyüme dönemini başlatıyor. Hafta sonu kariyerinizde veya toplumsal statünüzde ezber bozan, ani ve şok edici bir gelişme yaşanabilir; esnekliğinizi koruyun.

Ev, aile ve köklerinizle ilgili yapısal konular Dolunay ile birlikte netliğe kavuşuyor. Ancak Merkür retrosu kariyer hayatınızda üstlerinizle olan diyaloglarda yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir; iş tekliflerinde acele etmeyin. Jüpiter’in Aslan burcuna geçişi sosyal çevrenizi, hayallerinizi ve projelerinizi büyüteceğiniz harika bir dönemi müjdeliyor. Cumartesi günü kesinleşecek Mars-Uranüs kavuşumu, hayata bakış açınızda, seyahat planlarınızda veya hukuki süreçlerde aniden yön değiştirmenize neden olacak şok edici gelişmeleri tetikleyebilir.

Hukuki süreçler, eğitimler ve yurt dışı bağlantılı işleriniz Dolunay ile rasyonel bir sonuca bağlanabilir. Merkür retrosu inançlar ve uzak akrabalarla iletişimde eski mevzuları ısıtabilir. Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi ise kariyer rotanızda ezber bozan, toplumsal statünüzü yükseltecek muazzam bir şans dönemini başlatıyor. Hafta sonu finansal harcamalar, miras, ortaklı paralar veya nafaka konularında aniden gelişebilecek krizleri veya fevri harcamaları zekice yönetmeniz gerekebilir; riskli adımlardan dürüstçe kaçının.

Finansal gelirleriniz, borçlarınız ve bütçeniz Dolunay'ın odağında; harcamalarınızı rasyonel bir süzgeçten geçirmelisiniz. Merkür retrosu ise ortaklaşa kazançlar ve unutulmuş faturalar konusunda eski konuları önünüze getirebilir. Yönetici gezegeniniz Jüpiter’in Aslan burcuna geçişi, doğanızda var olan keşfetme arzusunu, vizyonunuzu ve akademik şansınızı sınırların çok ötesine taşıyacak. Hafta sonu evliliğinizde, ikili ilişkilerinizde veya ortaklıklarınızda fevri kopuşlara veya beklenmedik, şok edici yüzleşmelere karşı sakinliğinizi korumalısınız.

Burcunuzda gerçekleşen Dolunay, hayatınızın iplerini elinize almanızı, kendinizi ve geleceğinizi güvene alacak net kararlar vermenizi istiyor; bazı gerçeklerle maskesiz yüzleşebilirsiniz. Karşı burcunuzda başlayan Merkür retrosu ise evlilik ve ortaklıklarda geçmiş kırgınlıkları canlandırabilir; partnerinizle açık konuşun. Hafta sonu günlük çalışma temponuzda, iş ortamınızda veya sağlığınızla ilgili alanlarda ani, öngörülemez gelişmeler ve stresli durumlar oluşabilir. Kendinizi dertten tasadan uzak tutmak için iş yükünüzü hafifletin. Jüpiter Aslan geçişi borçları hafifletme ve ortaklı kazançları büyütme şansı verecek.

Bilinçaltınız, korkularınız ve iç dünyanız Dolunay ile sınırların çizildiği bir arınma sürecinden geçiyor. İş ortamınız ve günlük rutinlerinizde ise Merkür retrosu nedeniyle bilgisayar yedeklemelerine ve evraklara ekstra dikkat etmelisiniz. Jüpiter’in karşı burcunuz olan Aslan’a geçişi, ikili ilişkileriniz, evliliğiniz ve ortaklıklarınız üzerinden hayatınıza çok büyük şansların akacağı muazzam bir bir yılı başlatıyor. Hafta sonu aşk hayatınızda, flörtlerinizde veya hobilerinizde aniden gelişebilecek fevri kopuşları ya da sürpriz, elektrikli yakınlaşmaları sakin ve rasyonel yönetmelisiniz.

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve gelecek hedefleriniz Dolunay'ın etkisiyle analitik bir süzgeçten geçecek; bazı dostluklarda sınırlar netleşebilir. Aşk hayatınızda ise Merkür retrosu nedeniyle eski sevgililerden ani dönüşler alabilirsiniz. Jüpiter’in Aslan burcuna geçişi günlük yaşam kalitenizi, iş ortamınızı ve sağlığınızı adeta parlatıp baştan yaratacak. Hafta sonu evinizde, aile büyüklerinizle olan ilişkilerinizde veya yaşam alanınızda aniden patlak verebilecek duygusal meselelere, elektrik/elektronik arızalarına karşı bahanelerin arkasına sığınmadan, sakin ve yapıcı yaklaşmalısınız.

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