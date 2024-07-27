Haftalık burç yorumları (29 Temmuz-4 Ağustos 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya maddi kaynaklar, para, değerlerinizle ilgili kavramlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ani beklenmedik gelişmeler ve sürprizlerle karşılaşabilirsiniz ancak harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Tatil, aşk, hobi, sanat konularında şans sizinle olabilir. Ancak sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir ve otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; tatil, aşk, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya kendinize zaman ayırarak, kişisel bakımınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak ev, aile kavramlarında ani gelişmeler, beklenmedik konular gündeme gelebilir. Hafta ortasında; para, kazançlar, ticarette şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ancak sosyal çevrenizle ilgili bazı hususlar ve otorite kavramıyla ilgili tartışma ve sorunlar gündeme gelebilir. Ayrıca kardeşler, eğitim, yakınlarınız, seyahatlerinizde ani gelişmeler ve sürprizler kalıcı gelişmelere yol açabilir. Hafta sonunda; evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Ani değişim kararı alabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya hastane, sağlık, gizli düşmanlarla ilgili konularla başlayabilirsiniz. Ruhen sıkılmış, bunalmış hissedebilirsiniz ancak iş hayatınızda otoritelerin desteği sizinle olacaktır. Hafta ortasında; enerjiniz yükselebilir ve sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Yakınlarınızın, ilişkilerinizin desteği sizinle olacaktır. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili yeni adımlar, gelişmeler gerçekleşebilir. Kalıcı destekler alabilirsiniz. Hafta sonunda; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili şans ve bereket sizinle olacak. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Topluluk, derneklerde ani gelişmeler gerçekleşebilir ve harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; kendinize zaman ayırmak, ruhen dinlenmek isteyebilirsiniz. Hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir ancak ilahi koruma sizinle olacaktır. Ayrıca kendinize, kişisel bakımınıza da zaman ayırabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularında kalıcı ve uzun vadeli gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para, kazançlar, değerleriniz, ürettiklerinizle ilgili şanslı olabilirsiniz ancak sosyal çevrenizden dolayı ani harcamalar, masraflar gündeme gelebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz ancak ani gelişmeler sizi bazı hususlarda sarsabilir. Ancak finans, sağlık konularında kalıcı gelişmeler ve uzun vadeli yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ancak finansal olarak ve sağlık olarak kendinize dikkat etmeniz gereken durumlar gündeme gelebilir. Ayrıca hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir ayrıca rüyalarınız mesajcı olabilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilir, kişisel bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularla başlayabilirsiniz ancak ani gelişmeler gündeme gelebilir. Hafta ortasında; ilişkileriniz, kariyerinizle ilgili bazı durumlarda tartışmalar ve ikilemler gündeme gelebilir. Ayrıca partner veya ortağınızla uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Kadersel olarak bazı yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partnerinizle beraber sosyal aktivitelere katılabilirsiniz. Hafta sonunda; ruhen yalnız hissedebilirsiniz. Gizli karmik ilişkiler gündeme gelebilir. Ayrıca rüyalarınız mesajcı olabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya finans, özel hayat, sağlık konularıyla ve şok edici gelişmelerle başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Ayrıca borç, ödeme, vergilerle ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Sağlığınıza, kontrollerinizi ihmal etmemeniz tavsiyemdir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak çevreniz veya akrabalarınızla ilgili hususlar gündeme gelebilir. Şans ve bereket sizinle olacak ve sosyal çevrenizin desteğini de alabilirsiniz. Aşk, tatil, konularında şanslı olacaksınız. Ayrıca ev, aile, kariyer hayatınızla ilgili kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ve ilişkilerinizde fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya partnerinizle, ortağınızla veya mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz ve ani gelişmeler gerçekleşebilir. Bahsettiğim gelişmeler iş hayatınızı da etkileyebilir. Hafta ortasında; finans, ameliyat, sağlık veya özel hayatınızda bazı sorunlar olsa da çözüm de hemen gelecektir. Ayrıca iş hayatınızdaki gelişmeler sizin finansal olarak gelişmenize neden olabilir. Ancak çocuk, tatil, aşk konularından dolayı harcamalarınız da artabilir. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularda kalıcı gelişmeler ve otoritelerin desteğini alabilirsiniz. Partnerinizle beraber karar alabilirsiniz. Hafta sonunda; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir ve ani krizsel süreçler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik işleriniz veya evcil hayvanınızla ilgilenebilirsiniz ve ani kararlar alabilirsiniz. Seyahat, eğitim, yurt dışı, seyahat konularında ani sarsıcı gelişmeler gerçekleşe de partnerinizin desteği sizinle olacaktır. Hafta ortasında; ortağınızla, yakınlarınızla, partnerinizle ilgilenebilirsiniz. Beraber seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Ancak ev, aile, sorumluluklarınızla ilgili bazı kısıtlamalar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca finans, özel hayat, sağlık konularında kalıcı ve uzun vadeli gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanınızla ilgili bazı gelişmeler ve yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. İletişime dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ayrıca partnerinizle, yakınlarınızla, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz ve kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, ameliyat, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Aşk ve ilişkilerinizde ani gelişmeler gerçekleşebilir. Yeni bir döneme adım atıyorsunuz. Ayrıca kalp bölgesi, sırt bölgesi rahatsızlıklarınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularında ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Beklenmedik durumlar ilişkilerinizde bazı değişimlere sebep olabilir. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili yeni ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca ortak veya ilişkilerinizde uzlaşma sağlayabilirsiniz. Ancak harcamalarınıza, borçlarınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Çalışma arkadaşlarınız, sağlık veya gündelik rutinlerinizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; partnerinizle, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Ani durumlara adapte olmakta zorlanabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz ancak ani gelişmelere sağlığınızı etkileyebilir, dikkat etmeniz tavsiyemdir. Hafta ortasında; ev, aile, taşınmaz konularında ikilem içinde kalabilirsiniz ancak şans ve bereketin sizinle olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz ve kalıcı gelişmeler, uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma arkadaşlarınızla, işinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca ani gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

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