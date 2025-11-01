Haftalık burç yorumları (3 - 10 Kasım 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu hafta iletişim ve bağlantılar açısından güçlü bir dönem olacak; çünkü hem bir Süper Dolunay yükseliyor hem de Merkür retrosu başlıyor. Hafta, 3 Kasım’da Ay’ın Koç burcuna geçişiyle başlıyor, bu enerji bize cesaret veriyor ve hayallerimiz için mücadele etmeye hazır hissettiriyor. Mars’ın Salı günü Yay burcuna geçişi, Koç Ay’ı ile uyumlu bir açı yaparak başarıya giden kapıları aralıyor. 5 Kasım’daki Boğa Dolunayı, yılın Dünya’ya en yakın Süper Dolunayı olacak. Bu güçlü enerji, sevgiyi paylaşmamızı ve yaşamımızda uyumu ön planda tutmamızı teşvik ediyor. Özellikle ilişkilerimizi korumak ve güçlendirmek bu dönemde çok değerli; çünkü bunu yapmak, mevcut hedeflerimizde ilerlememize yardımcı olacak. Peki, 3 - 10 Kasım 2025 haftası burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları...

3- 10 KASIM 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Haftanın başında burcunuzdaki Ay, kendinize olan güveninizi artırıyor ve sizi 5 Kasım’daki güçlü Boğa Dolunayı’na hazırlıyor. Mars’ın Salı günü Yay burcuna geçişiyle birlikte enerjiniz yükseliyor; yeni bir döneme adım atmaya ve hayallerinizi beslemeye hazırsınız.

Çarşamba günü Ay Boğa’ya geçtiğinde, son altı aydaki harcamalarınızı gözden geçirme zamanı geliyor. Maddi durumunuzu geliştirmek için neler yaptınız? Hangi alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz? Daha fazla istikrar için planınız ne?

Cuma günü Ay İkizler’e geçtiğinde, Mars’ın Yay’daki enerjisiyle yeni fikirler keşfetmek ve ilhamınızı yeniden bulmak için ideal bir zaman. Günlüğünüzü çıkarın ve aklınıza gelenleri yazın.

Bu enerji, öğrenmeye ve yeni maceralara atılma isteğini de artırır. Ancak dikkat: Merkür 9 Kasım’da geri hareketine başlıyor. Bu, özellikle seyahat planlarınızda bazı aksaklıklar getirebilir.

Sevgili Boğa; Haftaya gücünüzü yeniden keşfederek başlıyorsunuz. Pazartesi günkü Koç Ay’ı, sizi kendi burcunuzda gerçekleşecek Süper Dolunay’a hazırlarken dinlenmek ve enerji toplamak için iyi bir zaman.

Çarşamba günü burcunuzda meydana gelecek Dolunay — yılın en parlak ve Dünya’ya en yakın Dolunayı — size kendinize karşı dürüst olma fırsatı verecek. Özellikle yönetici gezegeniniz Venüs’ün Akrep burcuna geçişiyle birlikte, ilişkilerinizdeki dönüşümleri analiz edin.

Cuma günü Ay İkizler’e geçtiğinde odağınız maddi konulara kayıyor. Mali durumunuzu büyütmek için pratik planlar yapın.

Hafta, Ay’ın Yengeç burcuna geçişiyle tamamlanıyor. Bu, bir dönemin bitişini ve yeni bir başlangıcın işaretini veriyor.

Sevgili İkizler; Haftanın başındaki Koç Ay’ı, geçmişteki deneyimlerinizi geleceğe dair planlarınız için bir rehber haline getiriyor.

Çarşamba günü Boğa Dolunayı, son altı aydaki fırsatları gözden geçirmenizi sağlıyor. Kariyer hedeflerinizi belirlediniz mi? Neler öğrendiniz? Bu soruların cevabı, Dolunayın enerjisinde gizli.

Cuma günü Ay sizin burcunuza geçtiğinde, hayallerinizi gerçekleştirmek için yeni tohumlar ekiyorsunuz. Sosyal, enerjik ve umutlu bir dönem sizi bekliyor.

Hafta sonunda Yengeç Ay’ı, son altı ayda çalışma disiplininizin nasıl geliştiğini gösteriyor. Uzun bir yol katettiniz, ama Jüpiter’in bu burçtaki etkisiyle hâlâ büyüme alanınız var.

Sevgili Yengeç; Bu hafta yeni iş ortaklıkları gündeme gelebilir. Pazartesi günü Koç Ay’ı ile birlikte ekip çalışmalarına odaklanıyorsunuz. Takım içindeki dinamiklerinizi anlamanız, Çarşamba günkü Boğa Dolunayı ile daha da netleşiyor. Uyum ve dengeyi korumaya çalışın.

Cuma günü Ay İkizler’e geçtiğinde, zorlukların üstesinden gelmenizi sağlayacak bir netlik ve huzur duygusu getiriyor. Ancak bu dönemde tek başına çalışmayı tercih edebilirsiniz.

Pazar günü Merkür retrosu başlarken Ay sizin burcunuza geçiyor. Sevdiklerinizle vakit geçirmek veya kendinize şefkat göstermek için harika bir zaman. Ayrıca, yarım kalan projelere geri dönmek için de uygun bir dönem olabilir.

Sevgili Aslan; Haftanın başındaki Koç Ay’ı güçlü ama duygusal birkaç günü beraberinde getiriyor. Bu enerji vizyonunuzu güçlendirirken, Neptün’le olan açısı nedeniyle geçmişe özlem duygusu da getirebilir.

Çarşamba günü Boğa Dolunayı, kariyerinizin tepe noktasında gerçekleşiyor. Son bir yılda neler başardığınızı gözden geçirin. Henüz hedefinize ulaşmadıysanız, sabırlı olun — hâlâ zamanınız var.

Cuma günü Ay İkizler’e geçtiğinde, yeni fikirler üretmek için mükemmel bir zaman. Mars artık Yay burcunda, bu yüzden yaratıcı projelere ilham geliyor; ancak Merkür 9 Kasım’da geri gideceği için hemen harekete geçmek yerine planlama yapın.

Hafta sonunda Ay Yengeç’te olacak. Evde dinlenmek, iyi bir yemek pişirmek ya da sadece rahatlamak için harika bir zaman.

Sevgili Başak;

Bu hafta hem Koç Ay’ı hem de Boğa Dolunayı, son zamanlarda ne kadar büyüdüğünüzü ve öğrendiğinizi gösteriyor. Güneş tutulmalarının getirdiği zorluklara rağmen bolluk kapılarınız açık.

Cuma günü Ay İkizler’deyken iletişiminiz güçleniyor. Akrep sezonu boyunca (22 Kasım’a kadar) arkadaşlarınızla daha uyumlu hissedeceksiniz.

Mars’ın Yay burcuna geçişi, ev ve aile hayatınıza canlılık getiriyor. Zaman zaman gerilim yaşansa da Venüs’ün Akrep burcundaki desteğiyle sabırlı ve anlayışlı olacaksınız.

Hafta sonunda Ay Yengeç’teyken, Venüs’ün olumlu etkileri ilişkilerinize sevgi ve uyum katıyor.

Sevgili Terazi; Haftanın başındaki Koç Ay’ı, günlük hayatınıza canlılık katıyor. 5 Kasım’daki Boğa Dolunayı ise odaklanmanız gereken bir dönemi başlatıyor. Bu Venüsyen enerji, sahip olduğunuz gücü fark etmenizi sağlıyor.

Mars’ın Yay burcuna geçişiyle, kardeşleriniz veya yakın çevrenizle ilişkilerde iletişim zorlukları yaşayabilirsiniz. Tartışmak yerine dinlemeye çalışın.

Cuma günü Ay İkizler’e geçtiğinde, öğrendiklerinize güven duyuyorsunuz ve bunları paylaşmak istiyorsunuz.

Hafta sonu Ay Yengeç’teyken, liderlik becerilerinizi geliştirmek ve finansal alanda daha sağlam bir yapı kurmak için ilham alabilirsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; Haftanın başındaki Koç Ay’ı sizi motive ediyor; görevlerinizi daha verimli yapmanızı ve liderlik rollerinden kaçmamanızı sağlıyor.

Çarşamba günkü Boğa Dolunayı, ilişkiler alanınızı aydınlatıyor. İlişkilerinizi güçlendirmek için neye ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz.

Cuma günü Ay İkizler’e geçtiğinde, çevrenizdekilere karşı daha açık ve duygusal olmayı öğreniyorsunuz. Venüs’ün burcunuzdaki varlığı, iletişimi daha sevgi dolu hale getiriyor.

Hafta sonu Merkür retrosu başlarken Ay Yengeç’te olacak. Bu enerji sizi yavaşlamaya ve çevrenizdekileri daha dikkatli gözlemlemeye yönlendiriyor.

Sevgili Yay; Bu hafta ateş enerjisiyle dolusunuz. Koç Ay’ı yaratıcılığınızı artırırken, Mars’ın burcunuza geçişi size kararlılık veriyor. Sanatsal yönünüzü geliştirmek için mükemmel bir dönem. Çabanızı sürdürürseniz, hak ettiğiniz takdiri alacaksınız.

Haftanın ortasındaki Boğa Dolunayı, ekip çalışmaları ve işbirliklerinde dengeyi getiriyor. Venüs’ün Akrep’teki geçişiyle uzlaşmalar daha kolay hale geliyor. Cuma günü Ay İkizler’deyken, başkalarına karşı daha anlayışlı olduğunuzu fark edeceksiniz.

Hafta sonunda Merkür sizin burcunuzda geri harekete geçiyor. Mars fazladan sorumluluklar getirebilir, bu yüzden acele etmeyin ve gerektiğinde dinlenin.

Sevgili Oğlak; Haftanın başındaki öncü enerji, sınırlarınızı korumanın önemini hatırlatıyor. Düşüncelerinizi ifade etmek kolaylaşsa da diplomasiye özen gösterin.

Haftanın ortasındaki Boğa Dolunayı, aşk ve romantizmi gündeminize taşıyor. Duygularınızı yazıya dökmek, onları daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Perşembe günü Venüs’ün Akrep burcuna geçişiyle, önümüzdeki haftalarda sevgi, şefkat ve özbakım ön planda olacak. Kendinizi ihmal etmeyin.

Pazar günü Ay Yengeç’teyken, ilişkilerde duygusal bağlar güçleniyor. Partnerinizle vakit geçirmek veya yeni insanlarla tanışmak için güzel bir zaman.

Sevgili Kova; Pazartesi günü Ay’ın Koç burcundaki hareketi, son bir yılda seni destekleyen insanları fark etmeni sağlıyor. Bu hafta arkadaşlıklar ve sosyal çevren senin için ön planda olacak.

5 Kasım’daki Boğa Dolunayı, seni daha da temellendiriyor ve son altı aydaki ev ve aile hayatındaki değişiklikleri değerlendirmeni sağlıyor. Aile geçmişine veya köklerine olan merakın artabilir — geçmişi öğrenmek seni güçlendirecek.

6 Kasım’da Ay İkizler’e geçtiğinde ve Venüs Akrep burcuna yerleştiğinde, kariyerinle ilgili önemli gelişmeler gündeme geliyor. Bu geçiş, başarıya ulaşman ve iş hayatında bir üst seviyeye çıkman için gerekli araçları sana sunuyor.

9 Kasım’da Merkür retrosu başlıyor. Bu birkaç haftalık süreçte acele etmemeye ve detaylara dikkat etmeye özen göster; Merkür senden sabır ve farkındalık isteyecek.

Sevgili Balık; Haftanın başında eyleme geçmek ana teman olacak. Planlarını düzene sokarak yeni haftaya kararlı bir şekilde başlayacaksın.

Çarşamba günü Boğa Dolunayı, seni güçlendiriyor ve eğer planlı hareket eder, hayallerinden vazgeçmezsen her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Bu Dolunay, seni yeni bir evreye hazırlarken fikirlerinin de olgunlaşmasını sağlayacak. Ayrıca Venüs’ün Akrep burcuna geçişi, sana yaratıcı bir enerji artışı kazandırıyor.

Cuma günü Ay İkizler’deyken, aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek senin için adeta bir şifa kaynağı olabilir. Bu dönemde iletişime önem ver; özellikle Merkür retrosu başladığı için yanlış anlamaları önlemeye çalış.

Hafta sonunda Ay Yengeç burcuna geçtiğinde, kendine olan güvenin ve iyimserliğin artacak. Bu enerji seni hem duygusal hem de ruhsal olarak yenileyecek.

