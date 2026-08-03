Haftalık burç yorumları (3 Ağustos-9 Ağustos)
3 Ağustos-9 Ağustos 2026 haftasına ait haftalık burç yorumları burada. Peki bu hafta burçlarda neler yaşanacak? İşte 3 Ağustos-9 Ağustos 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık haftalık yorumları...
Elele Online
Bu hafta gökyüzü, iletişim dili, ertelenen kararların tamamlanması ve ikili ilişkilerde dengelerin yeniden kurulması üzerine güçlü etkiler barındırıyor. Hafta başında yükselen dinamizm, hafta sonuna doğru daha sakin ve stratejik planlamalara yerini bırakacak.
İşte tüm burçları bekleyen haftalık gelişmeler...
Haftaya enerjiniz oldukça yüksek başlıyorsunuz. İş hayatınızda veya günlük rutinlerinizde askıda kalan projeleri tamamlamak için mükemmel bir zaman. Ancak ikili ilişkilerde sabırsız davranmamaya ve ani çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz. Hafta sonu ailevi konular ön plana çıkabilir.
BOĞA BURCU
Maddi konular ve finansal güvenlik bu hafta önceliğiniz olacak. Yatırımlarınızı gözden geçirebilir, harcama dengenizi yeniden kurabilirsiniz. Çevrenizden alacağınız desteklerle yeni fikirler üretebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise daha huzurlu ve yapıcı bir döneme giriyorsunuz.
İKİZLER BURCU
Zihinsel temponuzun oldukça hızlı olduğu bir hafta. İletişim, sözleşmeler ve sosyal çevrenizle olan temaslarınız artıyor. Karar alırken detayları gözden kaçırmamaya dikkat edin. Hafta sonuna doğru yakın dostlarınızla vakit geçirmek size harika bir terapi gibi gelecektir.
YENGEÇ BURCU
Haftanın ilk günlerinde bir miktar içsel muhasebe yapma isteği duyabilirsiniz. Sağlığınıza, beslenme düzeninize ve iç huzurunuza zaman ayırmalısınız. Hafta ortasından itibaren enerjiniz yükseliyor ve kendinizi ifade etmek çok daha kolay hale geliyor.
ASLAN BURCU
Sosyal çevreniz, arkadaşlıklar ve geleceğe yönelik hedefleriniz bu hafta parıldıyor. Girdiğiniz ortamlarda liderliğinizle dikkat çekebilirsiniz. Ancak bütçe yönetimi konusunda aşırıya kaçmamaya gayret edin. Aşk hayatınızda güzel sürprizlere açık bir hafta.
BAŞAK BURCU
Kariyeriniz ve sorumluluklarınız ön planda. İş ortamında sergileyeceğiniz titizlik ve disiplin, üstlerinizin dikkatini çekebilir. İş ve özel hayat dengesini kurmakta zorlanırsanız, detaylarda kaybolmak yerine büyük resme odaklanmayı deneyin.
TERAZİ BURCU
Yeni ufuklar, seyahat planları veya eğitim/akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkilerinizde adalet arayışınız ön planda olacak. Yaşayabileceğiniz ufak gerginlikleri tatlı dille çözebilecek diplomatik güce sahipsiniz.
AKREP BURCU
Ortaklaşa kazanımlar, borç/alacak dengesi ve finansal ortaklıklar haftanın ana teması. Sezgilerinizin son derece keskin olduğu bu günlerde, kararlarınızı alırken iç sesinize güvenebilirsiniz. Duygusal derinliği yüksek paylaşımlar kapıda.
YAY BURCU
İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar sınavdan geçebilir veya yeni bir boyuta taşınabilir. Karşı tarafı dinlemeyi başardığınız sürece aranızdaki bağ güçlenecektir. Hafta sonu uzaklardan alacağınız sevindirici bir haber keyfinizi yerine getirebilir.
OĞLAK BURCU
Çalışma ortamınız, günlük yapılacaklar listeniz ve sağlığınız gündeminizde. Düzen oturtmak ve verimliliğinizi artırmak için harika bir süreç. Bedeninizi çok fazla yormadan, dinlenmeye de pay ayırdığınızdan emin olun.
KOVA BURCU
Aşk, hobiler, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular bu hafta hayatınıza neşe katıyor. İlham kaynağınızın yüksek olduğu bu günlerde sanatsal işlerle veya sizi mutlu eden aktivitelerle ilgilenmek ruhunuza çok iyi gelecek.
BALIK BURCU
Ev, aile ve yerleşimle ilgili konular ön plana çıkıyor. Evinizde yapacağınız dekoratif değişiklikler veya aile içi sıcak sohbetler haftanıza huzur katacak. Geçmişten gelen bazı konular yeniden açılabilir; bağışlayıcı olmak size kazandıracaktır.
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