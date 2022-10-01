Haftalık burç yorumları (3 Ekim- 9 Ekim 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 3 Ekim Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 3 Ekim- 9 Ekim 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

3 Ekim- 9 Ekim 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya kariyer ve iş odaklı başlayabilirsiniz ama bazı sorunlar yaşanabilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde içe çekilmek yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ayrıca partner ya da ortakla ilgili bazı canınızı sıkacak durumlar gerçekleşebilir. Pazar günü ise Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; fiziksel değişim ve sağlığınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Ayrıca ilişkinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelecek. 9 Ekimde Plüton ise S olacak bundan dolayı kariyer hayatınızda 15 günlük süreçte manipülasyon, baskı ve otoritelerle anlaşmazlık gerçekleşebilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

Sevgili Boğa; haftaya duygusal olarak iyi hissederek başlıyorsunuz ve yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk ya da uzak akrabalarla ilgilenebilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir ama bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Psikolojik olarak hassas bir dönemden geçtiğiniz için kolayca durumlardan etkilenebilirsiniz, psikolojinize dikkat etmelisiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Pazar günü ise Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sağlık, hastaneler, kapalı alanlarla ilgili bir sürece girebilirsiniz ama bir taraftan da kariyerinizle ilgili kalıcı ve uzun vadeli destekler alacaksınız. 9 Ekimde Plüton S olduğu için; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili krizsel durumlar gerçekleşebilir. 10 Ekim ile birlikte Plüton ileri hareketine başlayacak.

Sevgili İkizler; haftaya para, ödemeler, sağlık konularıyla başlayabilirsiniz. Ani para çıkışlarına dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk-sosyal çevrenizle ilgili bazı sorunlar sizi üzebilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz ve kararsızlıklar sorunlara yol açabilir. Pazar günü ise Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili belirsiz konular belirli hale geliyor. Bu süreçte güzel sonuçlarla karşılaşacaksınız. Ama Plüton S olduğu için; finans, sağlık konularında krizsel durumlar yaşanabilir. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

Sevgili Yengeç; haftaya partner, ortaklık, mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz. Aradaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; para, ödemeler, sağlık, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Aile ve iş dengesinde bazı sorunlar gerçekleşebilir, iş hayatınızdaki sorunlar sizi üzebilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Pazar günü ise; Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; kariyer hayatınızda belirsiz konular belirli hale gelebilir ama bu durumlar sizin istemediğiniz gibi olabilir. Krizi fırsata dönüştürmek için duygusal tepkiler yerine mantık ve çıkarınıza göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca 9 Ekimde Plüton S olacağı için; ortaklık, evlilik, ilişki, mahkeme ya da açık düşmanlarınızla ilgili krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Baskı ve manipülasyona uğrayabilirsiniz. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

Sevgili Aslan; haftaya çalışma hayatı, gündelik işlerle uğraşarak başlayabilirsiniz. Eklem, diz, kemik, diş rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Seyahat, eğitim, hukuk, uzak-yakın akraba ya da iletişimle ilgili bazı sorunlar sizi üzebilir ama sorunlardan ders çıkararak hayatınıza devam edebileceksiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde; para, ortağın parası, ameliyat, cinsellik konularıyla ilgilenerek geçebilir. Pazar günü ise; Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, hukukla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Sonuçlar ise sizin istediğiniz gibi gelişecek. 9 ekim tarihinde Plüton S olacak bundan dolayı sağlık, çalışma hayatında, gündelik hayatta ya da evcil hayvanınızla ilgili krizsel bir gün geçirebilirsiniz. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

Sevgili Başak; haftaya aşk, hobi, eğlence, tatil konularıyla başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca diyete başlamak için de doğru bir zaman olacak. Cuma-Cumartesi günlerinde ise; partner ya da ortakla ilgilenebilir, beraber güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca para, ödemeler, borçlarla ilgili bazı sorular sizi üzebilir. Ameliyat konuları da gündeminize gelebilir. Pazar günü ise; Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; para, ödeme, borçlar, ortağın ya da eşin parasıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Kariyer açısından güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 9 Ekimde Plüton’un S olmasından dolayı; aşk, hobi, çocuk, borsa, tatil konularında krizsel durumlar ise yaşanabilir. 10 Ekim tarihiyle beraber ise Plüton ileri hareketine başlayacak.

Sevgili Terazi; haftaya aile ve ev konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlara dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; eğlence, hobi, aşk, tatil konuları gündeminizi meşgul edebilir ve güzel zaman geçirebilirsiniz. Partner, evlilik, ortaklıkla ilgili bazı sorunlar canınızı sıkabilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Pazar günü ise; Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; evlilik, ortaklık, ilişki konularında belirsizlikler belirli hale gelecek. 9 Ekimde Plüton ise S olacak ve aile ve evinizle ilgili krizsel durumlar yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

Sevgili Akrep; haftaya yakın çevre, kardeşlerle ilgilenerek, seyahat ederek başlayabilirsiniz. Eğitim konusunda da yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; aile ve ev konuları daha fazla gündeminize gelmeye başlıyor olacak. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla sorunlar, gündelik hayatınızı aksatabilecek sağlık sorunları tetiklenebilir. Bu konularda şifalanmak ise sizin elinizde olacak. Cuma-Cumartesi günlerinde; aşk, çocuk, hobi, eğlence konularıyla ilgilenerek güzel zaman geçirebilirsiniz. Pazar günü ise; Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınızla ilgili belirsiz konular belirli hale gelecektir. Ayrıca ev ve ailenizle ilgili de olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. 9 Ekimde Plüton ise S olacak bundan dolayı yakın çevre, seyahat, iletişim, kardeşlerle krizler yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. 10 Ekim ile birlikte ; Plüton ileri hareketine başlıyor olacak.

Sevgili Yay; haftaya para, iş konularıyla başlıyorsunuz. Hafta ortasında; yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca eğitim konuları gündeminize gelebilir. Aşk konusunda sosyal çevrenizden dolayı bazı durumlar yaşansa da siz sorunlardan ders çıkarabileceksiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde; aile, ev, gayrimenkul konuları gündeminizi meşgul edebilir. Pazar günü ise; Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; aşk, çocuk, tatil, eğlence, borsa konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek ve bu konularda güzel sonuçlar alabileceksiniz. Ama Plüton S olduğu için; maddi konularda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum, krizsel durumlar yaşanabilir. 10 Ekim tarihiyle beraber Plüton ileri hareketine başlayacak.

Sevgili Oğlak; haftaya kendinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Duygularınızı doğru ifade edebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta ortasında para, maddi kaynaklar, iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Kariyer ve ailenizle ilgili bazı sorunlar canınızı yakabilir ama dengeyi kurmak sizin elinizde olacak. Cuma-Cumartesi günlerinde; ; yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim konusunda yeni kararlar alabilirsiniz. Pazar günü ise; Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; aile, ev ve kariyerinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelirken sizi zorlayacak durumlar içinde kalabilirsiniz ama maddi açıdan güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz. 9 Ekimde Plüton ise S olacak; siz bu tarihte çok sert olabilirsiniz ve affetmeyen bir tutum sergileyebilirsiniz bu da hayatınızda krizlere sebep olabilir. 10 Ekim ile birlikte Plüton ileri hareketine başlayacak.

Sevgili Kova; haftaya içe çekilerek, yalnız kalarak başlayabilirsiniz. Ruhsa çalışmalar yapmak size çok iyi gelecektir. Ayrıca psikolojinize de dikkat etmelisiniz. Hastane, kapalı alanlar gibi konular da gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve etrafınıza karşı daha duyarlı olacaksınız. İletişimde ise bazı sorunlar sizi üzebilir. Eğitim, yakın-uzak çevre ve seyahatlerde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Cuma-Cumartesi ise; para, maddi kaynaklarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Pazar günü ise; Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; kardeşler, eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor ve istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Ama 9 Ekimde Plüton S olduğu için; psikoloji, sağlık, gizli düşmanlarınızla ilgili krizsel bir gün geçirebilirsiniz. 10 Ekimde Plüton ileri hareketine başlıyor.

Sevgili Balık; haftaya sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Psikolojik olarak zorlanabilirsiniz ama ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Maddi açıdan ise bazı sorunlar sizi üzebilir ama durumlar geçici olacak, maddi açıdan korunduğunuz bir dönemdesiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde; kendinizi iyi hissedeceksiniz ve etrafınıza karşı daha duyarlı olacaksınız. Pazar günü ise; Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; para ve iş hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ayrıca otoritelerden gizli destek de alabilirsiniz. Plüton ise S olacak. Plüton S etkisiyle 9 Ekim tarihinde; sosyal çevre, arkadaşlar ve güçlü insanlarla krizler sorunlar yaşanabilir ama siz krizi fırsata dönüştürebileceksiniz. 10 Ekim tarihinden sonra Plüton ileri hareketine başlıyor.

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