Haftalık burç yorumları (3 Mayıs-9 Mayıs 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 3 Mayıs 2021- 9 Mayıs 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



3 MAYIS -9 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU

Haftaya Akrep burcundaki dolunayın etkisi ile finansal koşullarınızı düşünerek başlıyorsunuz. Ancak hafta içinde yavaşça kendinizi daha akışta, iletişimi ve konuşması bol, doğru alternatifleri bulmaya çalışan ve yakınları iletişimi destekleyen bir halde bulabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Hafta boyunca kendinize uygun bir düzen yaratma ihtiyacındasınız. Hafta ortasıyla beraber odağınız kendi ihtiyaçlarınızdan finansal kaynaklarınıza doğru dönmeye başlayacak.

İKİZLER BURCU

Bu hafta gökyüzündeki Boğa enerjisi devam ederken halen daha biraz dinlenme ve sakin kalma dönemindesiniz. Hafta ortasında Merkür ve Pazar günü Venüs'ün burcunuza geçmesiyle keskin zekanızla dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Daha fazla beğenildiğinizi ve işlerinizin aktığını görebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Hafta boyunca gelecek hedeflerinize odaklısınız. Bundan sonrası nasıl olmalı diye düşünüyor olabilirsiniz ancak güvenilir ve sağlam adımlar atma peşindesiniz. Hafta ortasında Merkür'ün, Pazar günü ise Venüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber kararlarınızda, konuşmalarınızda ve ilişkilerinizde biraz daha gizlilik, uzaklık, mesafe temaları ön plana çıkıyor.

ASLAN BURCU

Hafta boyunca kariyerinizde ilerlemenin peşindesiniz. İşiniz ve kendinizi ortaya koyma haliniz çok önemli. Hafta ortası itibariyle sosyal mecralar üzerinden dahi olsa networkünüz ile iletişim içinde olmak size iyi gelecek. Yapmak istedikleriniz için çevreye haber yaymakta fayda var.

BAŞAK BURCU

Hafta boyunca sakince kalmak, içinize dönmek, hayallerinize odaklanmak isteyebilir, belki arkadaş çevrenizle daha çok iletişimde kalmak isteyebilirsiniz. Hafta ortası itibariyle kariyerle ilgili konular ve toplumdaki yeriniz, duruşunuz, ailenizle ilgili konularda çeşitli alternatifleri değerlendirmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Hafta boyunca finansal kaynaklar ve ödemelere kafa yormaya devam ediyorsunuz. Biraz daha sıkıldığınız bir süreç olabilir. Aile içinde önemli ortak kararlar sizi bekliyor gibi duruyor. Öte yandan haftanın ikinci yarısında biraz daha "ben neler yapabilirim?" diye düşünmeye başlayacak ve alternatifler üretmek isteyeceksiniz.

AKREP BURCU

Haftaya ilişkiler odağında başlıyorsunuz. Sizi zorlayan ya da iyi hissettiren koşulları tanımlayıp çözümler üretmek isteyeceksiniz. Haftanın ikinci yarısında ise ortaklaşa alınması gereken kararlar ve yapılacak ödemeler, sağlık konuları gündeme gelecek.

YAY BURCU

Hafta boyunca bir yandan iş ortamınız ve sağlık koşullarınızı kontrol altında tutmak isterken, bir yandan huzursuz hissedebilirsiniz. Hafta ortası itibariyle ilişkiler teması gündeme geliyor. Önemli kararlar alacağınız 1.5 aylık bir zaman dilimi başlamakta.

OĞLAK BURCU

Hafta boyunca daha sakin kalmak isteyecek, kendinize ve çocuklarınıza, hobilerinize odaklanacaksınız. Haftanın ikinci yarısında iş trafiğiniz artıyor, bol konuşma ve proje sizi bekler.

KOVA BURCU

Hafta boyunca ev içinde ilgilenmeniz gereken konular ön plana çıkıyor. Düzeni olduğu gibi koruma ihtiyacındasınız ancak artık bazı değişimler yapmak gerektiğini de görüyorsunuz. Haftanın ikinci yarısında ise sizi daha neşeli ve mutlu kılacak şeylere odaklanmak isteyeceksiniz.

BALIK BURCU

Hafta boyunca düşüncelerinize gömülebilir, sağlam adımlar atmak için doğru planlar yapmaya çalışabilirsiniz. Hafta ortası itibariyle ev, aile, aile büyükleriyle konuşmalar ve iletişim artıyor. Eve, ev düzenine dair alınacak kararlarınız olacaktır.

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