Haftalık burç yorumları (31 Temmuz- 6 Ağustos 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 31 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 31 Temmuz- 6 Ağustos 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

31 Temmuz- 6 Ağustos 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya dolunay enerjisiyle başlıyoruz. Bu hafta çok harcama yapabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya sağlığınızla ilgili bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; kendinizi enerjik ve dinç hissedeceksiniz. Aşk, tatil, hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca para konuları da gündeme gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; kariyer, iş hayatınızdaki belirsizliklerin tamamlandığı bir hafta sizi bekliyor olacak. Ani beklenmedik değişimlere hazır olun. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ancak çocuk, aşk, tatil konularında bazı aksilikler gündeme gelebilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz fakat ailenizle de çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında belirsizliklerin belirlendiği bir hafta sizi bekliyor olacak. Bu dönemde psikolojik olarak biraz zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Aile içinde veya evinizle ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla beraber seyahat, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, eğitim konularında da güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ruhsal çalışmalar yapmak için özellikle Pazar gününü seçebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya dolunay enerjisiyle başlıyoruz. Finans, ödemeler, miras, sağlık veya ameliyatla ilgili belirsizliklerin belirlendiği bir hafta sizi bekliyor. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı aksilikler gerçekleşebilir ama sonunda avantajlı çıkan siz olabilirsiniz. Hafta sonunda ise; kariyer, iş hayatınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Maddi kazançlarınızda artış meydana gelebilir. Sosyalleşebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya ilişki, ortaklık, evlilik veya mahkeme konularında önemli gelişmelerle başlıyorsunuz. Kariyer veya iş hayatınızda da değişimler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, para, ödemeler veya ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Ayrıca maddi kazançlarınızı arttıracak iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bir taraftan da harcamalarınız da artabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya çalışma hayatı, sağlık veya evcil hayvanınızla ilgili gelişmelerle başlıyorsunuz. Bu dönemde seyahat, eğitim, yurt dışı konularında bazı aksilikler gündeme gelebilir. Hafta ortasında; partner, ortaklık, evlilik veya yakın arkadaş konuları ön plana çıkıyor olacak. Bazı anlaşmazlık veya tartışmalar gerçekleşebilir fakat beraber seyahat, eğitim planı yapabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, ödemeler, kredi, vergi veya sağlıkla ilgili konular ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya aşk, çocuk, tatil, eğlence konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Harcamalarınız çok artabilir. Borçlarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; çalışma hayatınız, gündelik rutinleriniz ön plana çıkıyor olacak. Hastane süreçleri içinde kalabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca maddi açıdan da sizi geliştirecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Beraber sosyalleşebilirsiniz. Aşk açısından şans sizinle olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya dolunay yani sonlanma enerjisiyle başlıyorsunuz. Ev, aile, gayrimenkul veya iş hayatınızda belirsizliklerin belirlendiği bir hafta sizi bekliyor olacak. Hafta ortasında; tatil, çocuk, eğlence konuları ön plana çıkabilir. Partner veya ortağınızla beraber güzel zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizde ise bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; gündelik rutinler, çalışma hayatı ön plana çıkabilir. Kariyeriniz için güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ayrıca eğitim, iletişim, seyahat, yakın çevre veya hukukla ilgili de belirsizliklerin belirlendiği bir haftada olacaksınız. Bu dönemde sağlık veya çalışma hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir ancak kariyer hayatınızda bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; tatil, eğlence, çocuk veya hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Seyahat, eğitim, yurt dışı konularında kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya iş hayatınızla veya kendinizle ilgilenerek başlıyorsunuz. 1 ağustosta gerçekleşecek dolunay enerjisiyle; para, kazançlar, ödemeler veya iş hayatınızda belirsizlikler belirleniyor olacak. Bu dönemde çok para harcayabilirsiniz. Hafta ortasında; seyahat, kardeşler, eğitim konuları ön plana çıkabilir. Tatil, eğlence, aşk konularında ise şans sizinle olacak. Hafta sonunda; aile, ev, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Aşk, para konularında şans sizinle olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya duygusal olarak içe çekilerek başlayabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Dolunay enerjisiyle; kendinizle veya hayatınızda ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ortaklık, partner konuları gündeminize gelebilir. Ayrıca aile içinde bazı durumlar büyüyebilir. Hafta ortasında; para, kazançlar ön plana çıkıyor olacak. Harcamalarınız artabilir ancak aileniz veya evinizle ilgili güzel yatırım fırsatları karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili konular ön plana çıkabilir. Partner veya ortaklıkta şans sizinle olacak. Aşktan yana da şanslı olacaksınız. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Sağlık, psikolojik durumlar veya çalışma hayatınızla ilgili belirsizlikler ise belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde seyahat, eğitim konularında veya iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissedeceksiniz ancak partnerinizle bazı tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Ancak seyahatle ilgili fırsatlar sizinle olacak. Hafta sonunda; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Çalışma hayatınızda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Aşktan yana da şanslı olacaksınız. Harika bir hafta dilerim.

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