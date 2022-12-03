Haftalık burç yorumları (5 Aralık- 11 Aralık 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 28 Kasım Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 5 Aralık- 11 Aralık 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

5 Aralık- 11 Aralık 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya maddi kaynaklarınız, ürettikleriniz, kazançlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat, medya konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Dikkat etmeniz gereken husus ise bilgi karmaşası içinde kalıp neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamak olabilir. Bu süreçte en iyisini siz biliyor olacaksınız. Sosyal çevrenizden ve otoritelerden ise destekleneceksiniz. Hafta sonunda; ev ve ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Boğa; haftaya kendinizi iyi hissederek başlıyorsunuz. Ani fevri tutumlar sergileyebilir, içiniz içinize sığmayabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; maddi kaynaklar, kazançlar, ödemeler, borçlar, vergi gibi konularda belirsizlikler belirli hale geliyor. Dikkat etmeniz gereken ise sosyal çevreniz olacak. Borç alma-verme zamanında değilsiniz kandırılabilirsiniz. Yanlış yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızda daha önceden konuşulmuş ama hayata geçememiş konularla ilgili bir anlaşma yapabilir, sözleşme imzalayabilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili İkizler; haftaya içe çekilerek, ruhsal olarak yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Farkındalığınızın yükseldiği bir hafta geçirebilirsiniz. Sağlığınıza ve psikolojinize dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; fiziksel değişim, sağlık, ilişki ya da ortaklıkla ilgili konularda belirsizlikler belirli hale geliyor. Kariyer ve iş hayatınızda dikkatli olmalısınız çünkü yanılabilirsiniz. Kandırılma ihtimaliniz yüksek. Yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalarla ilgili konularda ise kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; maddi kaynaklar ve para konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Yengeç; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla zaman geçirerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizde şok edici gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; hastane, sağlık, psikolojik süreçlerle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Gizli düşmanlarınızın söylediklerine dikkat etmelisiniz yanılma payınız yüksek olacak. Maddi açıdan dikkatli olmalısınız. Eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk, uzak akrabalarla ilgili hayal kırıkları gerçekleşebilir. Hafta sonunda; iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Duygusal olarak kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Aslan; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz, ani değişimler gerçekleşebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Borç alma-verme konusunda dikkatli olmalısınız, dolandırılmaya açıksınız. Partnerle ise kalıcı adımlar atabilirsiniz. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, maneviyata yönelmek iyi gelecektir. Ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Başak; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, akademik kariyer, hukuk, uzak akraba konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; kariyer ve iş hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ayrıca partner ya da ortakla ilgili hayal kırıklıkları gerçekleşebilir, her söylenene hemen inanmanızı tavsiye etmiyorum. Eski aşklar da karşınıza çıkabilir. Ayrıca bu süreçte vereceğiniz kararlar kalıcı ve uzun vadeli olacaktır. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Terazi; haftaya para, finans, cinsellik ve sağlık konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ani kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Geçmişte konuşulan ama yapılmayan konular tekrar gündeminize gelebilir. Sağlığınıza ve yanınızda çalışanlara dikkat etmelisiniz. Her söylenen hemen inanmayın. Aşk, hobi, sağlık, borsa gibi konularda ise kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer, iş, aile konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Akrep; haftaya partner, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz ve ani haberler alabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; ameliyat, sağlık, vergi, borçlar, finans konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu süreçte kandırılmamaya dikkat etmelisiniz. Özellikle de aşk, çocuk, borsadan dolayı para kayıpları gerçekleşebilir. Aile ve evinizle ilgili ise kalıcı kararlar alabilirisiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Yay; haftaya çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konularıyla ilgilenerek ve şaşırtıcı gelişmelerle başlıyorsunuz. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; evlilik, ilişkiler, eski aşklar, ortaklık konularıyla ilgili belirsiz olan konular belirli hale gelirken, dikkatli olmalısınız. Çünkü yanılma payınız yüksek. Vereceğiniz karar kalıcı ve uzun vadeli olacaktır. Hafta sonunda ise; aile, sevdikleriniz, ameliyat, sağlık, finans konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Oğlak; haftaya aşk, çocuk, flört, borsa gibi konularda ani olumlu gelişmelerle başlıyorsunuz. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; çalışma hayatı, evcil hayvanlarınız, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgili belirsiz konular belirli hale geliyor. Bu süreçte her söylenene hemen inanmayın çünkü kandırılma ihtimalini yüksek. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Ama atmanız gereken ve geciken imzalarınız varsa bu imzayı atabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; partner, ortak, yakın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Kova; haftaya ev ve ailenizle ilgili şok edici gelişmelerle başlayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; aşk, çocuk, tatil, hobi, borsa konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Dikkat etmeniz gereken konu ise harcamalarınız olacak. Kandırılabilir, para kayıpları yaşayabilirsiniz. Geçmişte konuşulan ama yarım kalan işlerinizi tamamlama kararı alabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, aile, gündelik işler, evcil hayvanlarınız, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Balık; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla başlıyorsunuz ama ani sorunlar gerçekleşebilir özellikle de trafikte dikkatli olmalısınız. Hafta ortasında gerçekleşecek ve etkisi 15 gün sürecek olacak dolunay etkisiyle; ev, aile- kariyer hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor ama hayal kırıklıkları gerçekleşebilir ve gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Söylenen yalan yanlış bilgiler olabilir, dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda; aşk, çocuk, tatil, borsa, sanat, eğlence konularıyla ilgilenerek güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

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