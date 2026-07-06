Haftalık burç yorumları (6 Temmuz- 12 Temmuz 2026)

Temmuz ayının tam ortasına doğru ilerlerken, gökyüzü hem ruhumuzda hem de ilişkilerimizde adeta bir yaz temizliği başlatıyor.

Bu hafta gezegenlerin konumları, bizi geçmişin ertelemeleriyle, hayatımızdaki "bahaneci" tavırlarla ve artık bize hizmet etmeyen eski ilişki kalıplarıyla yüzleşmeye zorluyor. Peki, bu güçlü enerji dalgası aşk, kariyer, para ve sağlık hayatınızı nasıl etkileyecek? Astroloji dünyasının radarından 6 - 12 Temmuz haftasına dair tüm detaylar, burç burç rehberimizde…

KOÇ BURCU

Bu hafta özellikle kariyer ve geleceğe yönelik planlarınızda fevri çıkışlardan kaçınmalısınız. Geçmişte yarım kalmış, belki de "karmik" olarak adlandırdığınız eski bir ilişki veya geride bıraktığınızı sandığınız bir duygu durumu hafta ortasında zihninizi meşgul edebilir. Bahanelere sığınmak yerine, gerçeklerle yüzleşmek enerjinizi yükseltecektir.

Maddi konular, yatırımlar ve estetik algınızın ön planda olacağı bir haftadasınız. Evinizde ya da kişisel alanınızda yapmak istediğiniz dekorasyon değişiklikleri veya kendinize ayıracağınız bir bakım günü modunuzu tamamen değiştirebilir. İkili ilişkilerde netlik arayışınız yüksek; partnerinizden veya arkadaşlarınızdan erteleyici tavırlar görmek canınızı sıkmasın, akışa bırakın.

Merkür’ün retro hareketi finansal alanınızda ve kontratlarınızda yavaşlamalara neden olabilir; imza gerektiren işlerde her şeyi iki kez kontrol edin. Dolunay, borç-alacak dengesi ve ödemeler konusunda rasyonel kararlar almanızı zorunlu kılıyor. Haftanın en çarpıcı etkisi ise burcunuzda gerçekleşecek olan Mars-Uranüs kavuşumu olacak. İçsel olarak kendinizi çok sabırsız, fevri ve radikal kararlar almaya açık hissedebilirsiniz. Dürtüsel hareket etmeyip zihninizdeki dahi fikirleri stratejiye dökmek size kazandıracaktır. Jüpiter Aslan geçişi ise iletişim ağınızı ve ticari şansınızı muazzam artıracak.

Sizin için duygusal derinliğin ve kişisel farkındalığın tavan yaptığı bir hafta. Gökyüzü, üzerinizde baskı kuran veya enerjinizi emen eski ilişki kalıplarını tamamen kırmanız için size güç veriyor. Kendinize dair yapacağınız içsel ritüeller veya alacağınız radikal kararlar, hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilir. Dış görünüşünüzde yenilikler yapmak isteyebilirsiniz.

Bu hafta spot ışıkları tamamen üzerinizde! Sosyal çevrenizde, iş hayatınızda ya da dijital platformlarda yürüttüğünüz projelerde dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Kişisel markanızı parlatmak, logonuzu yenilemek veya görsel olarak kendinizi en iyi şekilde ortaya koymak için harika bir zamanlama. Aşktaki haklılık savaşlarına ise dikkat.

Haftanın ilk yarısında arka planda kalan işleri organize etmek, detay gerektiren yazışmaları tamamlamak ve sağlığınıza (özellikle cilt bakımı ve beslenme rutinlerinize) odaklanmak size çok iyi gelecek. İş ortamında sorumluluktan kaçan kişilerin yükünü üstlenmemeye özen gösterin. Sınırlarınızı çizmeyi öğreniyorsunuz.

Gelecek hedefleriniz, sosyal sorumluluk projeleriniz ve dostluklarınız bu hafta ön planda. Estetik duygularınızın çok yoğun olduğu bu günlerde tarzınızda yapacağınız küçük dokunuşlar enerjinizi tazeleyebilir. Aşk hayatınızda ise ertelemeler veya net olmayan durumlar varsa, hafta sonuna doğru taşlar yerine oturacaktır.

Hukuki süreçler, eğitimler ve yurt dışı bağlantılı işleriniz Dolunay ile rasyonel bir sonuca bağlanabilir. Merkür retrosu inançlar ve uzak akrabalarla iletişimde eski mevzuları ısıtabilir. Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi ise kariyer rotanızda ezber bozan, toplumsal statünüzü yükseltecek muazzam bir şans dönemini başlatıyor. Hafta sonu finansal harcamalar, miras, ortaklı paralar veya nafaka konularında aniden gelişebilecek krizleri veya fevri harcamaları zekice yönetmeniz gerekebilir; riskli adımlardan dürüstçe kaçının.

Keşfetme, öğrenme ve vizyonunuzu genişletme haftası! Yeni bir eğitim, seyahat planı ya da hukuki bir sürecin netleşmesi gündeme gelebilir. İlişkilerde ise partnerinizle felsefi ya da hayata dair derin sohbetler edebilirsiniz. Çevrenizden gelen "bahane" dolu söylemlere kulak asmadan kendi yolunuza odaklanın.

Ortaklaşa kazançlar, miraslar, nafakalar veya finansal dönüşümler bu haftanın ana teması. Maddi olarak kendinizi güvenceye almak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. Duygusal boyutta ise artık size hizmet etmeyen bağları koparmak, adeta küllerinizden doğmak için gökyüzü sizi destekliyor. Korkularınızın üzerine gidin.

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar bu hafta tamamen mercek altında. Karşı tarafın talepleri veya hayatınızdaki bazı insanların sorumluluk almaktan kaçınan tavırları sabrınızı zorlayabilir. Ancak açık ve net bir iletişimle çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Dijital işleriniz veya kreatif projeleriniz için de destekleyici etkiler var.

Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili konular haftaya damgasını vuracak. Çalışma alanınızı güzelleştirmek, bilgisayarınızdaki veya telefonunuzdaki dijital arşivleri düzenlemek zihninizi rahatlatacaktır. Kendinize yeni bir spor ya da sağlıklı yaşam rutini belirlemek için en doğru zamandasınız.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...