Haftalık burç yorumları (7- 13 Kasım 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 24 Ekim Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 7 Kasım- 13 Kasım 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

7 Kasım- 13 Kasım 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Para, kazançlarla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Bazı kazanç kaynakları sonlanırken, yerine yenisi gelecek. İş hayatınızda, maddi kazançlarınızda ani beklenmedik değişimlere hazır olun. Ayrıca krizsel bir zamanda olduğumuz için harcamalarınıza yine de dikkat etmelisiniz.

Hafta ortasında; yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Seyahat kararı alabilirsiniz. Eğitim konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yeni imzalar atabilirsiniz. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Boğa; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Evlilik, ortaklık, ilişki ve mahkemelerle ilgili belirsiz süreçler belirli hale geliyor. Ani değişimler gerçekleşebilir. Özellikle de kariyer ve iş hayatınızda otoriteyle sorunlar, anlaşmazlıklar, sözleşmelerin iptali olabilir ama yerine yenisi de gelecektir. Bu süreçte ayrıca fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Kendinize yatırım yapabilir, kişisel gelişime yönelebilirsiniz. Boyun-boğaz bölgesi rahatsızlıklarına ise dikkat etmelisiniz.

Hafta ortasında; maddi kaynaklar, finans, ameliyat, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili İkizler; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Hastane ve sağlık konuları gündeme gelebilir. Psikolojik olarak zayıf düşebilirsiniz. Bu dönemde hem mental sağlığınıza hem de fiziksel rahatsızlıklarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gizli düşmanlar, çalışma arkadaşlarınızla sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca fiziksel değişim yapabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında sorunlar gerçekleşebilir. İş hayatınız ise sizin çıkış alanınız, işinize yönelmenizi tavsiye ediyorum. Kendinizi kariyerinizde ve işinizde geliştirmek için bu süreçler fırsattır.

Hafta ortasında; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İletişim gücünüz artıyor. Hafta sonunda; para, kazanç konuları gündeminize gelebilir.

Sevgili Yengeç; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizde ani değişimler, yeni topluluklara dahil olma gündeminize gelebilir. Bu dönemde güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, hobi, çocuklarla ilgili de belirsiz konular belirli hale gelecektir. Dikkat edilmesi gereken konu ise sağlık ve harcamalarınız. Borç ve vergiler gündeminize gelebilir. Maddi açıdan destek gelmeyebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında ise şans sizinle olacak.

Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissedeceksiniz. Duygularınızı rahat aktarabileceksiniz. Fiziksel değişimler yapabilirsiniz.

Sevgili Aslan; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Kariyer ve iş hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir. Ev değişikliği gündeminize gelebilir. Ortaklarla anlaşmazlıklara dikkat etmelisiniz. Mahkeme süreçlerinde talihsizlikler yaşanabilir. Kalp rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Evlilik ya da ilişkinizde ya tamam ya devam kararı alabilirsiniz. Değişimlerden sonra iyi ki olmuş diyeceğiniz gelişmeler yaşayacaksınız.

Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size çok iyi gelecektir.

Sevgili Başak; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Yurt dışı, yabancılarla bağlantılar, hukuk, eğitim, seyahatlerde yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Bu dönemde şanslısınız. Sorun ise sağlığınız ve yanınızda çalışanlar olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yakın çevre ve kardeşlerin de desteği sizinle olacak. Aşk hayatınızda da güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ortaklık ve ilişkiler bu süreçte sizin şanslı olduğunuz konular.

Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Terazi; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Borç, kredi, vergi, ödemeler, ortağın ya da eşin parası, miras konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, hobi ya da borsadan dolayı harcamalarınız artabilir. Çalışma hayatınız ise bu dönemde sizin şanslı olduğunuz alan olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerde gecikmeler ve iletişimde sorunlar gerçekleşebilir ama siz sorunların üstesinden geleceksiniz.

Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; kariyer ve iş hayatınıza yönelebilirsiniz.

Sevgili Akrep; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularında ani bitiş ya da başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Sizi koruyacak konu ise çocuklar, hobileriniz, borsa olacak. Sahneye çıkmalı ve affeden taraf siz olmalısınız. Akrebin en büyük sınavı affedememek ve kin tutmaktır ama aslında en çok kendine yapar. Çünkü bu kin ve nefret bedende kistlere, tümörlere dönüşürler. Hasta eder. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz, ani ortaya çıkabilecek rahatsızlıklarınız olabilir. Son olarak ev ve aile konularında değişiklikler meydana gelebilir.

Hafta ortasında; finans, okültizm, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Ödemelere dikkat. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir.

Sevgili Yay; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Sağlık, çalışma hayatında yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız gündeminize gelebilir. Ayrıca psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Açık düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz ve partnerle de anlaşmazlıklar yaşanabilir. İletişim sorunları sizin bu dönemde ki ana sorununuz olabilir. Seyahat ve eğitimlerde aksamalar meydana gelebilir. Boyun, boğaz bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz.

Hafta ortasında; partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz. Güzel zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; finans, okültizm, sağlık konuları gündeminize gelebilir.

Sevgili Oğlak; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Aşk, çocuk, hobi konularında ani beklenmedik değişimler ve kararlar alabilirsiniz. Oğlaklar ani aşk gündeminizde ve bu ilişki uzun süreli olabilir. Ama maddi kaynaklarınız ve para konusunda para çıkışı gerçekleşebilir. Para çıkışı açıkçası gerçekleşeceği için bunu yatırıma yönlendirebilirsiniz. Sizin korunduğunuz alan ise yakın çevre ve kardeşler olacak. Onlarla iletişime geçmek, beraber seyahat etmek size çok iyi gelecektir. Eğitim almak, manevi konulara yönelmek de sizi şifalandıracaktır. Bu dönemde çok çalışabilirsiniz. Çalışma hayatınızda yanınızda çalışanlarla anlaşmazlıklar gerçekleşebilir ama oğlağın soğukkanlılığı ile işlerinizi çözebilirsiniz. Kollar, omuzlar, eller, nefes rahatsızlıkları yaşanabilir. Spor yapmak ve düzenli hayat size iyi gelecektir.

Hafta ortasında; çok çalışabilir, çalışma arkadaşlarınızla iletişiminiz artabilir. Yeni imzalar söz konusu olabilir. Hafta sonunda; partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu sizi bekliyor.

Sevgili Kova; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Aile, ev, kökler yani atalarınızla ilgili konular bu dönemde karşınıza çıkacaktır. Ev ve ailenizde radikal değişiklikler yapabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Güçlü olmanız gereken bir süreçtesiniz. Ayrıca yanlış yargı yapabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, eğlence konularında ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sahneye çıkabilir ve kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Korunduğunuz alan ise kazançlarınız. Maddi kazançlarınız bu süreçte artıyor.

Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobi konuları gündeminize gelebilir. Güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; çalışma arkadaşlarınızla ilgilenebilir, diyete başlayabilirsiniz.

Sevgili Balık; haftaya 8 Kasım ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerde sorunlar gerçekleşebilir. Psikolojik süreçlerden geçebilirsiniz, eskiden olan ama aslında şuan olmayan konularla ilgili korkularınız sizi zorlayabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Hafta ortasında; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Yeni kararlar alınabilir. Hafta sonunda; aşk, flört, çocuk, hobi gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Güzel zaman geçirebilirsiniz.

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