Haftalık burç yorumları (7 Ağustos- 13 Ağustos 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 7 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 7 Ağustos- 13 Ağustos 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

7 Ağustos- 13 Ağustos 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya kazançlar, para konularıyla ilgilenerek ve şanslı gelişmeler yaşayarak başlıyorsunuz. Tatil, eğlence, çocuklardan dolayı harcamalar yapabilirsiniz. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahat veya kardeşlerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda iletişim sorunları gerçekleşebilir. Ayrıca sağlıkla ilgili bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Ailenizle veya evinizle ilgili kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ayrıca Güneş&Venüs kavuşumu gerçekleşiyor olacak. İlişkinizde, aşk hayatınızda veya çocuklarla ilgili şans sizinle olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Boğa; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Aile veya evinizle ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, kazançlarla ilgilenebilirsiniz. Ev, aile veya taşınmazlarla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Ancak tatil, eğlence, çocuk veya hobilerden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; yakın çevre, seyahat, eğitim konuları gündeminize gelebilir. Tatil planı yapabilirsiniz. Hobilerinize yoğunlaşabilirsiniz veya çocuklarınızla ilgili seyahat, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca Güneş&Venüs kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Aile, ev hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili İkizler; haftaya duygusal olarak yalnız hissederek başlayabilirsiniz. İletişim, eğitim, seyahatlerde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Ailenizle, evinizle ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. İletişim çok önemli olacak, durumları büyütebilirsiniz. Hafta ortasında; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Seyahat edebilir, eğitim, iletişim konularında güzel durumlar gerçekleşebilir. Aşk, ilişkilerle ilgili gelişmeler gerçekleşebilir. Aile, evinizde ise bazı tartışmalar, sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para, kazançlar gündeme gelebilir, ailenizle- evinizle ilgili yatırım fırsatı elde edebilirsiniz. Ayrıca Güneş&Venüs kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Aşk, ilişkiler, seyahat, eğitimde şans sizinle olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Yengeç; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Ama seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İletişim, eğitim, ulaşım veya seyahatlerde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Maddi açıdan ise fırsatlarınız olacak. Hafta sonunda enerjik olacaksınız. Duygularınızı rahatlıkla çevrenize yansıtabilirsiniz. Seyahat, eğitim, iletişimde güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca Güneş&Venüs kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Para, kazançlar, aşkla ilgili şans sizinle olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Aslan; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz ancak bazı sorunlar gerçekleşebilir. Durumları büyütebilirsiniz bu da şanslarınızı kaçırmanıza sebep olabilir. Maddi açıdan ise güzel fırsatlar karcınıza çıkabilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir ama sosyal çevrenizin desteği de sizinle olacak. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız hissedebilirsiniz. Maddi konularda, kazançlarda artış gerçekleşebilir. Güneş&Venüs kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Hayatınızla ilgili, kendinizle ilgili şans sizinle olacak. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Başak; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya uzak çevrenizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sağlık veya gizli düşmanlarla ilgili konularda sizi psikolojik olarak yorabilir ama istedikleriniz için harekete geçebileceksiniz. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınızda beklenmedik kişilerin desteklerini alabilirsiniz. Fakat iletişim sorunları, tartışmalar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Beraber harekete geçebilirsiniz. Güneş&Venüs kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Ruhsal olarak şifalanabilirsiniz. Eski aşklar, karmik ilişkiler gündeminize gelebilir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Terazi; haftaya finans, okültizm, sağlık veya ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Ancak çok çalışabilirsiniz. Sağlık olarak şifalanabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizin desteği sizinle olacak. Aşkla ilgili fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Çok çalışabilirsiniz. Güneş&Venüs kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Sosyal çevre veya aşkla ilgili şans sizinle olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Akrep; haftaya partner, ortaklık, evlilik veya yakın arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. İş hayatınızda bazı aksilikler gerçekleşebilir. Sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; finans, ameliyat, sağlık, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Kariyer hayatınızda finansal açıdan güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizle beraber seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Güneş&Venüs kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Kariyer hayatınızda veya aşkla ilgili şans sizinle olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Yay; haftaya çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlık veya evcil hayvanlarınızla ilgili konularla başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak iş hayatınızda güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; ortaklık, evlilik, partner konuları gündeminize gelebilir. Beraber yurt dışı, eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Bir mahkemeniz varsa güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; finans, ödemeler, borçlar veya sağlık konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. İş hayatınızda ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Güneş&Venüs kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya aşkla ilgili şans sizinle olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Oğlak; haftaya aşk, çocuk, eğlence, tatil veya hobilerinizle ilgilenerek başlıyorsunuz. Bahsettiğim konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukukla ilgili ise güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik rutinler, evcil hayvan veya sağlıkla ilgili konular ön plana çıkabilir. Sağlık veya finans konularında şans sizinle olacak. Hafta sonunda; ortaklık, evlilik, mahkeme, sağlık konuları ön plana çıkıyor olacak. Ayrıca aşkla ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak. Güneş&Venüs kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Para, sağlık veya aşkla ilgili şans sizinle olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Kova; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlıyor olacaksınız. Partner veya ortağınızla bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. ayrıca finansal açıdan fırsatlar sizinle olacak. Hafta ortasında; aşk, tatil, eğlence, hobi konuları ön plana çıkıyor olacak. Harcamalarınız artabilir. Sevdiklerinizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Özellikle aşkta şans sizinle olacak. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınız veya sağlıkla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Sevdiklerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Balık; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınızla ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkıyor olacak. Partner veya ortağınızla anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Çalışma hayatı veya aile düzeninizde güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; tatil, eğlence, hobi konuları gündeminize gelebilir. Partnerinizle beraber güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Seyahat, eğitim konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz. Güneş&Venüs kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Çalışma hayatınızda veya aşk hayatınızda şans sizinle olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

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