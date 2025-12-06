Haftalık burç yorumları (8 - 14 Aralık 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

8- 14 ARALIK 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Haftaya Aslan Ayı ile başlıyorsunuz; bu enerji motivasyonunuzu yükseltiyor ve yaratıcılığınızı keşfetmeyi kolaylaştırıyor.Çarşamba günü Başak Ayı’nın etkisiyle düzen kurma isteğiniz artıyor. Tatil döneminde yaşanabilen dağınıklıkları toparlamak için iyi bir zaman. Planlayıcılarınızı kullanın, programınızı net tutun.

Cuma günü Ay Terazi’ye geçtiğinde felsefi sohbetler önem kazanıyor. Merkür’ün yeniden Yay burcunda olması, fikir üretme ve kolektif çalışmaları destekliyor.

Bu hafta kendinizi güçlü hissettiğiniz bir yenilenme dönemi.

Haftanın başında Aslan Ayı ev ve aile temalarını güçlendiriyor. Sevdiklerinizle vakit geçirmek size şifa verici gelebilir. Çarşamba günü Başak Ayı burcunuza olumlu açı yapıyor; bu, sevgi ve güven üzerine kurulu ilişkiler kurmanın önemini vurguluyor.

Merkür yeniden Yay’a geçerken, önümüzdeki haftalarda geçmişle yüzleşme temaları gündeme gelebilir.

Bu hafta iletişim ön planda. Merkür tekrar ilişkiler alanınıza dönüyor. Haftaya Aslan Ayı ile başlıyoruz; bu enerji iş birliğini kolaylaştırıyor. Merkür karşı konumda olduğundan, başkalarına yardım etme konusunda daha istekli oluyorsunuz.

Çarşamba günü Başak Ayı detaycı çalışmayı öne çıkarıyor. Terazi Ayı haftanın sonunda romantik bir hava getiriyor: film izlemek, akşam yemeğine çıkmak veya evde bir proje yapmak için ideal.

Bu hafta finansal konular ve kaynak yönetimi öne çıkıyor. Yeni yıla yaklaşırken harcama alışkanlıklarınızı daha dürüstçe gözlemleyebilirsiniz. Hafta ortasında Başak Ayı, tasarruf stratejileri oluşturmanız için destek veriyor. Cuma günü Terazi Ayı disiplininizi test ediyor, ancak bu süreç yıl boyunca öğrendiklerinizi de ortaya koyuyor.

Öz değerlendirme haftasındasınız; birkaç hafta sonra başlayacak “yeni hikâyenizin” başlangıcı burada.

Sevgili Aslan; Bu hafta Ay burcunuzda ilerliyor; romantik, çekici ve motive edici bir enerji.

Perşembe günü Merkür yeniden Yay burcuna geçiyor; bu, özellikle ateş grubu burçlar için verimli bir transit. Ay’ın Başak’ta olduğu günlerde üretkenliğiniz artıyor. Cuma günü Terazi Ayı iş birliği fırsatları getiriyor. Fikirlerinizi güvendiğiniz kişilerle paylaşmak için güzel bir zaman.

Sevgili Başak; Hafta içgörülerle başlıyor. Aslan Ayı, planlarınızı düzenleme ihtiyacını vurguluyor. Dinlenmeyi ihmal etmeyin.Merkür yeniden Yay burcuna geçerek hedefleriniz üzerine düşünmenizi sağlıyor. Çarşamba günü Ay burcunuza geçtiğinde kendinize karşı daha şefkatli olmayı öğreniyorsunuz. Cuma günü Terazi Ayı daha hareketli ve üretken bir dönem başlatıyor.

Haftanın başında Aslan Ayı sosyalleşme isteğinizi artırıyor. Hafta ortasında Başak Ayı öz bakım ve öz sevgi temalarını ön plana çıkarıyor. Hafta sonunda Ay burcunuzdayken başarılarınızı sahiplenme zamanı.

AKREP BURCU Sevgili Akrep; Haftaya kariyer alanınızda güçlü bir enerjiyle başlıyorsunuz; Aslan Ayı sizi lider konumuna taşıyor. Çarşamba günü Başak Ayı, deneyimlerinizi başkalarıyla paylaşarak ilham verebileceğinizi gösteriyor. Topluluk içinde destek görüyorsunuz.

Hafta sonunda Terazi Ayı, dinlenmeniz ve enerjinizi yenilemeniz gerektiğini hatırlatıyor.

Merkür’ün burcunuza geri dönüşü bu haftanın ana teması. Yarım kalmış bir proje veya konuyu yeniden ele alabilirsiniz. Çarşamba günkü Başak Ayı hedeflerinize daha sistemli yaklaşmanızı sağlıyor. Cuma günü Terazi Ayı ile iş birliği ve ilham artıyor.

Sevgili Oğlak; Hafta ortak çalışmalarla başlıyor. Aslan Ayı profesyonel hedeflerinizde yeni bir sayfa açıyor. Çarşamba günü Başak Ayı, yıl içinde ektiğiniz tohumların sonuçlarını görmenizi sağlıyor. Hafta sonunda Terazi Ayı, dikkatleri üzerinize çekiyor; bu yüzden bir adım önde olmak büyük avantaj sağlayabilir.

Haftanın başında Ay ile Pluto karşıtlığı ilişkiler alanınızı hareketlendiriyor. Geçmişten biri aklınıza gelebilir. Başak Ayı ile geçmişi geride bırakma cesareti kazanıyorsunuz.

Hafta sonunda Terazi Ayı, sizi özgürleştiren adımlar atmanızı sağlıyor. Bu hafta öz benliğinizi güçlendirme zamanı.

Sevgili Balık; Haftaya geleceğe yönelik planlarla başlıyorsunuz. Geçmiş, engel değil rehber hâline geliyor. Merkür’ün yeniden Yay burcuna geçişi, yeni sorumluluklarla başa çıkma isteğini artırıyor. Dengeli olmak önemli. Başak Ayı ilişkilerde ne aradığınızı sorgulatıyor.

Hafta sonunda Terazi Ayı uyum ve şefkati öne çıkarıyor.

