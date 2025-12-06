Haftalık burç yorumları (8 - 14 Aralık 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?
Bu hafta her burç için pek çok şeyin tamamlanma hissine ulaştığı bir dönem. Peki Bu hafta burçlarda başka neler yaşanacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... İşte 8 - 14 Aralık 2025 haftalık burç yorumları...
Özge Çolak
Haftanın başında Aslan burcundaki Ay, dönüştürücü güçleriyle bilinen Pluto ile karşı karşıya geliyor ve bu da bize arkadaşlarımıza ve ailemize karşı daha anlayışlı ve merhametli olmayı hatırlatıyor. 10’unda Başak Ayı devreye girdiğinde, önümüzdeki birkaç hafta boyunca ev hayatı ve değer verdiğimiz arkadaşlıklar daha öncelikli hâle geliyor. Merkür 11’inde yeniden Yay burcuna geçiyor. Bu geçiş, Jüpiter’in Haziran ayında Yengeç burcuna girişinden bu yana ne kadar şey öğrendiğimizi gösteriyor. Yeni yıla yaklaşırken, bu birkaç hafta bize yıl boyunca elde ettiğimiz başarıları, eksiklerimizi ve gelişim alanlarımızı gözden geçirme fırsatı sunuyor. Bu içsel değerlendirme, yeni yıl için plan yaparken zihinsel olarak hazırlanmanıza yardımcı oluyor. 12’sinde Ay Terazi burcuna geçiyor ve bu da aşk, uyum ve bağ kurma temalarını gündeme getiriyor; aynı zamanda bu güzel enerjinin getirdiği değerleri ortaya çıkarıyor. Peki, 8- 14 Aralık 2025 haftası burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları...
8- 14 ARALIK 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU
Haftaya Aslan Ayı ile başlıyorsunuz; bu enerji motivasyonunuzu yükseltiyor ve yaratıcılığınızı keşfetmeyi kolaylaştırıyor.Çarşamba günü Başak Ayı’nın etkisiyle düzen kurma isteğiniz artıyor. Tatil döneminde yaşanabilen dağınıklıkları toparlamak için iyi bir zaman. Planlayıcılarınızı kullanın, programınızı net tutun.
Cuma günü Ay Terazi’ye geçtiğinde felsefi sohbetler önem kazanıyor. Merkür’ün yeniden Yay burcunda olması, fikir üretme ve kolektif çalışmaları destekliyor.
Bu hafta kendinizi güçlü hissettiğiniz bir yenilenme dönemi.
BOĞA BURCU
Haftanın başında Aslan Ayı ev ve aile temalarını güçlendiriyor. Sevdiklerinizle vakit geçirmek size şifa verici gelebilir. Çarşamba günü Başak Ayı burcunuza olumlu açı yapıyor; bu, sevgi ve güven üzerine kurulu ilişkiler kurmanın önemini vurguluyor.
Merkür yeniden Yay’a geçerken, önümüzdeki haftalarda geçmişle yüzleşme temaları gündeme gelebilir.
İKİZLER BURCU
Bu hafta iletişim ön planda. Merkür tekrar ilişkiler alanınıza dönüyor. Haftaya Aslan Ayı ile başlıyoruz; bu enerji iş birliğini kolaylaştırıyor. Merkür karşı konumda olduğundan, başkalarına yardım etme konusunda daha istekli oluyorsunuz.
Çarşamba günü Başak Ayı detaycı çalışmayı öne çıkarıyor. Terazi Ayı haftanın sonunda romantik bir hava getiriyor: film izlemek, akşam yemeğine çıkmak veya evde bir proje yapmak için ideal.
YENGEÇ BURCU
Bu hafta finansal konular ve kaynak yönetimi öne çıkıyor. Yeni yıla yaklaşırken harcama alışkanlıklarınızı daha dürüstçe gözlemleyebilirsiniz. Hafta ortasında Başak Ayı, tasarruf stratejileri oluşturmanız için destek veriyor. Cuma günü Terazi Ayı disiplininizi test ediyor, ancak bu süreç yıl boyunca öğrendiklerinizi de ortaya koyuyor.
Öz değerlendirme haftasındasınız; birkaç hafta sonra başlayacak “yeni hikâyenizin” başlangıcı burada.
ASLAN BURCU
Sevgili Aslan; Bu hafta Ay burcunuzda ilerliyor; romantik, çekici ve motive edici bir enerji.
Perşembe günü Merkür yeniden Yay burcuna geçiyor; bu, özellikle ateş grubu burçlar için verimli bir transit. Ay’ın Başak’ta olduğu günlerde üretkenliğiniz artıyor. Cuma günü Terazi Ayı iş birliği fırsatları getiriyor. Fikirlerinizi güvendiğiniz kişilerle paylaşmak için güzel bir zaman.
BAŞAK BURCU
Sevgili Başak; Hafta içgörülerle başlıyor. Aslan Ayı, planlarınızı düzenleme ihtiyacını vurguluyor. Dinlenmeyi ihmal etmeyin.Merkür yeniden Yay burcuna geçerek hedefleriniz üzerine düşünmenizi sağlıyor. Çarşamba günü Ay burcunuza geçtiğinde kendinize karşı daha şefkatli olmayı öğreniyorsunuz. Cuma günü Terazi Ayı daha hareketli ve üretken bir dönem başlatıyor.
TERAZİ BURCU
Haftanın başında Aslan Ayı sosyalleşme isteğinizi artırıyor. Hafta ortasında Başak Ayı öz bakım ve öz sevgi temalarını ön plana çıkarıyor. Hafta sonunda Ay burcunuzdayken başarılarınızı sahiplenme zamanı.
Hafta sonunda Terazi Ayı, dinlenmeniz ve enerjinizi yenilemeniz gerektiğini hatırlatıyor.
YAY BURCU
Merkür’ün burcunuza geri dönüşü bu haftanın ana teması. Yarım kalmış bir proje veya konuyu yeniden ele alabilirsiniz. Çarşamba günkü Başak Ayı hedeflerinize daha sistemli yaklaşmanızı sağlıyor. Cuma günü Terazi Ayı ile iş birliği ve ilham artıyor.
OĞLAK BURCU
Sevgili Oğlak; Hafta ortak çalışmalarla başlıyor. Aslan Ayı profesyonel hedeflerinizde yeni bir sayfa açıyor. Çarşamba günü Başak Ayı, yıl içinde ektiğiniz tohumların sonuçlarını görmenizi sağlıyor. Hafta sonunda Terazi Ayı, dikkatleri üzerinize çekiyor; bu yüzden bir adım önde olmak büyük avantaj sağlayabilir.
KOVA BURCU
Haftanın başında Ay ile Pluto karşıtlığı ilişkiler alanınızı hareketlendiriyor. Geçmişten biri aklınıza gelebilir. Başak Ayı ile geçmişi geride bırakma cesareti kazanıyorsunuz.
Hafta sonunda Terazi Ayı, sizi özgürleştiren adımlar atmanızı sağlıyor. Bu hafta öz benliğinizi güçlendirme zamanı.
BALIK BURCU
Sevgili Balık; Haftaya geleceğe yönelik planlarla başlıyorsunuz. Geçmiş, engel değil rehber hâline geliyor. Merkür’ün yeniden Yay burcuna geçişi, yeni sorumluluklarla başa çıkma isteğini artırıyor. Dengeli olmak önemli. Başak Ayı ilişkilerde ne aradığınızı sorgulatıyor.
Hafta sonunda Terazi Ayı uyum ve şefkati öne çıkarıyor.
