Haftalık burç yorumları (8 - 14 Eylül 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Ay tutulmasının ardından gelen o durağan enerjiyi geride bıraktıktan sonra, Koç’un enerjisi bizi harekete geçiriyor. 10 Eylül’de Boğa Ayı ise destek sunarak yönümüzü bulmamıza yardımcı olacak. Haftanın başında olabildiğince hızlı ilerlemeye teşvik edilsek de, işleri yavaşlatmak da bir o kadar faydalı olabilir. Boğa Ayı, haftanın ortasında bir tür sıfırlama etkisi yaratıyor. 12’sinde İkizler Ayı devreye girdiğinde ise hafta sonuna doğru iletişim ön planda olacak ve konuşmalardan kaçmak mümkün olmayacak. Özellikle Cumartesi günü söylenmeyen şeyler gündeme gelebilir. Aşırı düşünmemeye ya da analiz felcine kapılmamaya çalış. Bu hafta her şeyi ortaya dökmenin zamanı; sadece dinlemenin gücünü hafife alma, işleri karmaşıklaştırmana gerek yok. Peki, 8 - 14 Eylül 2025 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. İşte haftalık burç yorumları...

8 - 14 EYLÜL 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Hafta senin burcunda başlayan Ay ile açılıyor, bu da kıvılcımını ateşliyor. Özellikle Mayıs’tan beri disiplinin gezegeni Satürn burcuna girdiğinden beri engellenmiş ve ilerlemeye hazır hissetmediysen, yönünü bulmak için kendini zorlanmış hissedebilirsin.

Neyse ki tutulma dönemi herkesin rayına girmesini sağlıyor ve burcundaki Ay sana tutkunu ve cesaretini keşfetme fırsatı veriyor; özgüven seviyen oldukça yüksek.

Çarşamba günü Boğa’daki Ay, uyum, güven ve destek getiriyor. Hayallerine yeniden inanabiliyorsun. Ancak yeni bir şey başlatmamaya dikkat et. Onun yerine geliştirmeye odaklan; bu da Başak sezonunun kritik bir dersi. Son olarak, Cuma günü Ay İkizler burcuna geçtiğinde bir tutku projesiyle olan hikâyeni yeniden canlandırabilir. Bu süreçte süreç ve düzenleme yine önemli olacak. Tutulma dönemi ay sonunda bitene kadar sıfırdan hiçbir şeye başlamamaya dikkat et.

Sevgili Boğa; Haftanın başında, Koç’taki Ay sana cömertlik, güç ve sadakat kazandırıyor. Sınırlarını zorluyorsun ve bu, kendinle ve yaptığın işle daha fazla bağlantı kurmanı sağlıyor. Çarşamba günü Ay senin burcuna geçtiğinde, mücadele ettiğin zorlukları çözmen gerektiğini hatırlatıyor. Güneş’in Başak’taki desteğiyle her şey mümkün. Gücünü toparla ve güvensizliklerin yoluna çıkmasına izin verme. Başak sezonu stresli hissettirebilir, özellikle de Satürn yeniden bu alanına döndüğü için. Yine de yazmakta olduğun hikâyeyi anlıyorsun ve önümüzdeki beş ayda bunu sonuca ulaştırma fırsatı sana sunuluyor. Cuma günü Ay İkizler’deyken daha çok mantığa odaklanabilirsin. Ancak hafta sonuna doğru duygularınla bağlantı kurmaya çağrılabilirsin; bu da seni şifaya giden yola çıkaracak beklenmedik sürprizler getirebilir.

Sevgili İkizler; Haftanın başında Koç’taki Ay, yaratıcı enerjini yönlendirmene yardımcı oluyor. Bu enerji bolca dürtüsellik ve huzursuzluk getirse de, ileriye dönük harika fikirler üretmene yardımcı olabilir. Koç enerjisi, Balık’taki geçen haftaki Ay tutulmasının ardından derslerini düşünmene de destek oluyor. Çarşamba günü Boğa’daki Ay odağını yeniden inşa etmeye ve geçmişten kalan acı hatıraları serbest bırakmaya yönlendiriyor. Satürn bu alanına geri dönmüşken zırhını geliştiriyorsun. Cuma günü Ay senin burcunda olacak; bu, başarının bir yansıması. Ayrıca Uranüs burcunda bolca enerji getirerek önümüzdeki birkaç ay boyunca motivasyonunu artırıyor. Tutulma dönemi sana ihtimalleri ve potansiyelini göstermiş durumda.

Sevgili Yengeç; Bu tutulma döneminde büyük değişimler yaşıyorsun. Jüpiter hâlâ burcunda, seni geri tutan alışkanlıkları bırakmana yardımcı oluyor. Geçtiğimiz Ay tutulmasının teması potansiyelini açığa çıkarmaktı ve bu hafta bunu bizzat görebileceksin. Haftanın büyük bölümünde sosyalleşme ön planda olacak. Sahip olduğun dostluklara daha fazla odaklanıyor ve onları nasıl daha fazla kıymetlendireceğini öğreniyorsun. Cuma günü Ay İkizler’e geçtiğinde bazı değişimler yaşayabilirsin; Uranüs’ün bu burçtaki retrosu süregelen sürprizler getiriyor. Yine de bu değişiklikleri yönetmeye hazırsın ve galip gelmek için gerekli bilgiye sahipsin.

Sevgili Aslan; Bu haftanın enerjisi romantik odakları beraberinde getiriyor. İlişkiler, aşk ve başarılarla ilgileniyorsun. Pazartesi günü Koç’taki Ay sana sevginin, birliğin ve en çok önem verdiklerine saygının gücünü hatırlatıyor. Destekleyici yeni bir ilişki kapıda olabilir ya da mevcut ilişkin üzerine düşünme zamanı olabilir. Çarşamba günü Boğa’daki Ay, hayallerin için savaşırken bir geçiş döneminde olduğunu gösteriyor. Haftanın sonunda Ay İkizler’e geçtiğinde, Uranüs’ün bu burçtaki etkisi duygularını ve yoğunluğunu artırabilir. Yine de bu senin bölümün. Hikâyeni yazmaya ve seni güçlendiren yönde ilerlemeye hazırsın.

Sevgili Başak; Haftanın başındaki Koç enerjisi duygularını düşünmen için bir fırsat sunuyor. İçinde tuttuklarını serbest bırakabilirsin; Ay, sezgilerinle bağ kurmana izin veriyor. Çarşamba günü Boğa’daki Ay çok daha sakinleştirici olabilir, sana şans ve ödüllendirici bir enerji getiriyor. Tutulma dönemindeki tüm zorluklara rağmen, galip geleceğini biliyorsun. Ay İkizler’deyken engellerle yüzleşme zamanı olabilir. Vizyonunun başkaları ya da kendin tarafından yeterince ciddiye alınmadığını hissedebilirsin. Kendini desteklemeyi ve övmeyi öğren. Unutma, Satürn’ün yeniden Balık burcunda olmasıyla, bakış açını değiştirmeyi ve içinde taşıdığın büyüyü görmeyi öğreneceksin.

Sevgili Terazi; Hafta, Koç’taki Ay ile başlıyor ve aşkın yeni bir anlam kazanabileceğini gösteriyor. Bağları onarabilir, mevcut ilişkilerini derinleştirebilirsin. Partnerinle yaşadığın sorunları başarılı girişimlere dönüştürebilirsin; bu arkadaşlıkların için de geçerli. Satürn’ün yeniden Balık burcunda olması, ilişkilerini iyileştirmene ve barışmana yardımcı oluyor. Çarşamba günü Boğa’daki Ay, değiştiğini ve daha bilgili hale geldiğini gösteriyor. Tatmin olmadıysan, Satürn’ün Balık’taki son birkaç ayında hâlâ istediğin değişiklikleri yapabilirsin. Daha fazla özgüvenle yeniden başlayabilirsin. Cuma günü Ay İkizler’e geçtiğinde harekete geçmeye hazır olacaksın. Bu, seni yeni başlangıçlara hazırlayan iyimser bir enerji getiriyor. Ay sonunda tutulma dönemi bittiğinde yepyeni sayfalar açabilirsin.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; Haftanın başındaki Koç enerjisi senin için hem olumlu hem de zorlu olabilir. Yaptığın sıkı çalışmayı ve aldığın övgüleri gösterebilir, ama aynı zamanda hâlâ var olan sorunları da açığa çıkarabilir. Yine de bu, ileriye gitme ve seni motive eden insanların desteğini görme zamanı. Çarşamba günü Boğa’daki Ay seni daha karizmatik yapıyor, insanlar sana doğru çekiliyor. Daha hayalperest, özgüvenli ve sıcak yanını göstermeye hazırsın. Daha olgun, daha anlayışlı bir döneme giriyorsun ve hafta sonunda bu başkaları için çok net olacak.

Sevgili Yay; Haftanın başındaki Koç’taki Ay seni çok dürtüsel hissettirebilir, özellikle de Ay tutulmasından sonra. Çünkü Ay tutulması seni biraz durağan bırakmış olabilir; şimdi hızla ilerlemek isteyebilirsin. Ancak ne kadar hızlı gittiğine dikkat et ve yavaşlamaya hazır ol.

Neyse ki Çarşamba günü Boğa’daki Ay odaklanma ve sabır mesajlarını ortaya çıkarıyor. Seni özel ve sevilen kılan diğer özelliklerin de ön plana çıkıyor. Bu, hırsının ilerlemeye devam ettiği ve ilerlemek için fedakârlıklar yapmaya hazır olduğun bir zaman olabilir. Ancak Boğa’daki Ay aynı zamanda başkalarına destek olmanı sağlıyor; onlara nasıl bir lider olabileceğini gösteriyorsun. Bu enerji hafta sonuna kadar devam edecek. İkizler’deki Ay ortaklıklar içinde uyumlu çalışmana ve tutulma döneminde yoluna devam edebilmen için öz disiplinini geliştirmeni sağlıyor.

Sevgili Oğlak; Hafta Koç enerjisiyle başlıyor; bu, seni biraz hayalperest kılabilir. Bu durum hafta boyunca da sürebilir, özellikle de Balık’taki tutulmanın ardından yeni bir şeye inanmaya başladığın için. Fikirlerin konusunda ayaklarının yere basmasına dikkat et. Acele etme ve bu dönemde verdiğin kararlarda çok dikkatli ol. Çarşamba günü Boğa’daki Ay düşünmeyi, planları iyice araştırmayı ve yalnızca güvendiğin kişilerden rehberlik almayı vurguluyor. Boğa enerjisi, hedeflerine odaklanmana ve enerjini dikkatli kullanmana yardımcı oluyor. Hafta kapanırken İkizler’deki Ay senin için güçlü bir sabitleme anı olacak. Planlarını değiştirme, yönünü netleştirme ve son Ay tutulmasının etkisi yavaş yavaş azalırken gerçekten ilerlemek istediğin yolu görme fırsatı verecek.

Sevgili Kova; Haftanın başında Koç’taki Ay seni çok daha olumlu ve enerjik hissettiriyor; yaptığın bağlantılara odaklanıyorsun. Haftanın teması arkadaşlıklar olacak ve bu seni olumlu etkileyecek. Çarşamba günü Ay Boğa’ya geçtiğinde hedeflerine odaklanabilir ve gelecekteki başarılarına yatırım yapmaya ilham bulabilirsin. Boğa’daki Ay sana avantaj sağlıyor çünkü uzun vadeli planların için gereken disiplini kazandırıyor. Tutulma dönemi, gerçekleşmesini istediğin şeyler için gerekli temelleri nasıl atacağını sana gösteriyor. Ancak planlarını başlatmak için Güneş 21 Eylül’de Terazi’ye geçtiğinde harekete geç.

Hafta sonu neşe ve mutluluk getirecek güzel bir zaman. Yeni insanlarla tanışabilir, yavaşlayabilir ya da planlarını gözden geçirerek hangi yönde ilerlemek istediğini düşünebilirsin.

Sevgili Balık; Geçtiğimiz günlerde burcunda bir Ay tutulması yaşadın ve şimdi haftaya Koç enerjisiyle girerken, önümüzdeki haftalarda ihtiyacın olan dengeyi buluyorsun. Disiplinli Satürn burcuna geri döndü ve Ay tutulması seni dönüştürüyor. Bu hafta, son iki yılda başardıklarını ve bu düğüm geçişi sürerken neleri elde etmek istediğini görmene yardımcı oluyor. Başak sezonunda engelleri aşmaya ve odaklı bir zihinle ilerlemeye hazırsın; içindeki gücü keşfediyorsun. Çarşamba günü Boğa’daki Ay haftana romantizm katabilir; ilişkilerin seni nasıl dönüştürmeye devam ettiğini görüyorsun. Tutulma dönemi romantik enerjini vurguluyor ve bu ilişkilerde senin için neyin önemli olduğunu gösteriyor. Hafta sonu İkizler’deki Ay kutlama havası getirse de, aynı zamanda yaratmak istediğin hikâyenin gerçeklerini ve oraya ulaşmak için atman gereken adımları sana gösterecek.

