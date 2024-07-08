Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 8-14 Temmuz 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

8-14 TEMMUZ 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz ancak ani gelişmeler harcama yapmanıza neden olabilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konularında iletişimde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Ancak maddi kaynaklarla ilgili de ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Ev, aile, gayrimenkul ve ilişkilerinizde şanslı olacaksınız. Hafta sonunda; partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konularında sürpriz gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak aile içinde bazı hususlarda ufak sorunlar gündeme gelebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlayabilirsiniz. Ancak aile içi bazı tartışmalar ve değişimler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Ancak seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca aşk hayatınızda ani güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvan konularında iletişime dikkat etmeniz gerekebilir. Ancak maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Hastane, sağlık, gizli düşmanlarla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Tartışmalara dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul ve iş hayatınızda bazı engeller söz konusu olabilir. Ancak beklenmedik gelişmeler aile hayatınızı olumlu etkileyebilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir ancak bir taraftan da beklenmedik gelişmeler maddi gelirlerinizde artışa neden olabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya para, kazançlar, maddi gelirlerinizle ilgili ani gelişmeler bazı sorunlara sebep olabilir. Bu dönemde sakin kalmanız ve ani kararlar vermemeniz tavsiyemdir. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, kardeşler, sözleşme konuları ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizin desteği de sizinle olacaktır. Ancak sosyal çevrenizde değişimler söz konusu olabilir. Ayrıca aşk, ilişkiler ve güzellik konularında şanslı olacaksınız. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya enerjiniz yüksek başlayabilirsiniz. İletişimde özellikle iş hayatınızda dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ayrıca ani kararlar vermemeye çalışmanız da tavsiyemdir. Hafta ortasında; para, kazançlarla ilgili olumlu gelişmeler, ani para girişleri söz konusu olabilir. İlişkilerinizde, sağlığınızda olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşler ön plana çıkabilir. Ayrıca sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya hastane, sağlık veya manevi konularla başlayabilirsiniz. Ayrıca psikolojik olarak biraz bunalımlı hissedebilirsiniz. İçsel konuşmalarınız artabilir. İletişimde, seyahatlerde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; kendinizi enerjik, atak hissedebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularda olumlu gelişmeler gerçekleşebilir ancak partner veya ortağınızla bazı durumlarda sorunlar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; para, kazançlar, gelirleriniz ön plana çıkabilir. İş hayatınızda şanslısınız ve ilahi koruma sizinle olacak. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak çok harcama yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sağlıkla ilgili kendinize dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ayrıca beklenmedik ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Seyahat, eğitim, yurt dışı konularında şanslı olabilirsiniz. İş hayatınızda ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya iş, kariyer hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz ancak ani tartışma ve sorunlar gerçekleşebilir. Partnerinizle de tartışma içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca partnerinizle veya ortağınızla iyi gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla başlayabilirsiniz. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar ve sağlığınızla ilgili olumlu gelişmeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Partnerinizle ilgili şanslı olacaksınız. Ancak ev, aile sorumluluklarınız bazı sorunlara sebep olabilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partnerinizle beraber sosyalleşebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya finans, sağlık, özel hayatınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak aşk, tatil, çocuk, hobilerinizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. İletişimde ve seyahatlerde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta sonunda; iş, kariyer, ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Evlilik, ortaklık konularında şanslı olacaksınız. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya partner, ortaklık, evlilik konularıyla başlayabilirsiniz ancak ani tartışma ve sorunlara dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta ortasında; finans, sağlık, özel hayatınız ön plana çıkabilir. Harcamalarınız artabilir ancak ilişkide, özel hayatınızda şanslı olacaksınız. Sağlığınızla ilgili şifalanabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat ön plana çıkabilir. aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili şanslı olacaksınız. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar veya gündelik rutinlerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz ancak ani iletişim sorunları veya seyahatlerde aksiliklere dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta ortasında; partnerinizle, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk konularında şans sizinle olacak. Hafta sonunda; finans, özel hayat, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Harcamalarınız artabilir. Ancak ev, aile konularında şanslı olacaksınız. Haftanız şahane geçsin.

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