Haftalık burç yorumları (9-15 Şubat 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

9-15 ŞUBAT 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Haftanın başındaki Akrep Ay’ı, geçmişinle yüzleşmeni ve korkmamayı öğrenmeni sağlıyor. Salı günü Ay Yay burcundayken cesaretini ve gücünü keşfetmek çok daha kolay.

10 Şubat’ta Venüs’ün Balık burcuna geçişi, sana dayanıklılığı ve daha gözlemci olmayı öğretiyor. Kova sezonundaki yoğun fikir üretme enerjisinin ardından, bu dönem dinlenmek ve fikirlerini adım adım şekillendirmek için ideal.

12 Şubat’taki Oğlak Ay’ı, özellikle Satürn artık burcundayken, başkalarının desteğiyle hedeflerine nasıl ilerleyebileceğini gösteriyor.

Akrep Ay’ı sırasında partnerinle ya da arkadaşlarınla daha derin bağlar kurabilir, Pazartesi günü önemli konuları rahatça konuşabilirsin.

Salı günü Yay Ay’ı, önümüzdeki haftalar boyunca başkalarına karşı daha sabırlı ve nazik olman gerektiğini hatırlatıyor. Perşembe günü Ay Oğlak burcuna geçtiğinde, özellikle kariyer hedeflerinle ilgili konularda istikrar getiriyor.

Bu haftaki gezegen geçişleri, gelecek haftaki tutulma enerjisinin temelini atıyor. Venüs’ün Balık burcuna geçmesiyle, yönünü daha net görmeye başlıyorsun.

Bu hafta rutinlerini güncellemek ve başkalarıyla uyum içinde çalışmak için çok uygun.

10 Şubat’ta Venüs Balık burcuna giriyor ve bu dönem yeni iş birlikleri kurmak, hayallerine daha tutkuyla bağlanmak için harika. Akademik ya da profesyonel ortamda birlikte çalıştığın insanları daha yakından tanıyabilirsin. Anlaşmazlıkları çözmek de bu süreçte çok daha kolay.

Perşembe günkü Oğlak Ay’ı, Satürn’ün artık seni zorlayan açılar yapmamasıyla birlikte, çok daha rahat bir döneme girdiğini gösteriyor.

Satürn bu hafta Koç burcuna geçerek kariyer alanını etkilemeye başlıyor. Ancak Cuma günkü bu geçişten önce, Akrep Ay’ı sana kendine özen göstermen ve kendini onurlandırman için zaman tanıyor.

Salı gününden itibaren Yay Ay’ı, yaklaşan Satürn etkilerini yansıtarak iş hayatında detaylara dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Perşembe günü Ay Oğlak burcundayken, diplomatik olmanın çatışmaları çözmede ne kadar işe yaradığını fark ediyorsun. Bu hafta olgunluk ve başkalarına anlayış göstermek ön planda.

Sevgili Aslan; Ayın başında burcunda gerçekleşen Dolunay’dan sonra, bu hafta öğrendiklerini hayata geçirme zamanı.

Akrep Ay’ı, aile ve arkadaşlarla ilgili konulara odaklanıyor. Ev içindeki sorunları çözerken ne kadar sabırlı olduğunu fark ediyorsun.

Hafta ortasında Yay Ay’ı sırasında sanatsal yönünle bağlantı kur. Yeni bir başlangıç hayalin varsa, Balık burcundaki Merkür’ün de desteğiyle harekete geç.

Satürn’ün Koç burcuna geçmesi sana enerji ve disiplin kazandırıyor. Aynı zamanda Oğlak Ay’ı varken, odaklan ve önünü planla; yeni başlangıçlar kapıda.

Sevgili Başak; Satürn’ün yeni bir burca geçmeye hazırlanması, bu haftayı senin için bir uyanış haline getiriyor.

Pazartesi günü Akrep Ay’ı yeni fikirler getiriyor ve hayal gücünle bağlantı kurmanı sağlıyor. Yeni şeyler üretme potansiyelin yüksek. Hafta ortasında Yay Ay’ı, özellikle kariyerle ilgili yeni kurallar belirlemene yardımcı oluyor.

Perşembe günü Oğlak Ay’ı, ilişkiler alanında iyimserlik getiriyor. Venüs de bu alandayken, duygularını ifade etmek çok daha kolay. Kalbini açan bu enerji, aşkı senin için heyecanlı bir yolculuğa dönüştürüyor.

Yönetici gezegenin Venüs bu hafta yücelimde. Son zamanlarda günlük rutinlere karşı isteksiz hissettiysen, bu enerji sakinleştirici ve iyileştirici etki yaratıyor.

Venüs ve Akrep Ay’ı, bu alanda yeni hedefler getirerek motivasyonunu tazeliyor. İlham aldığın insanlarla bağlantı kurmak bu hafta çok önemli. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri sosyal çevren genişleyebilir.

Hafta sonunda Ay Oğlak burcundayken hedeflerini gözden geçir. Satürn Koç burcunda sana yol gösterirken, ilişkilerdeki dinamikleri de yeniden değerlendiriyorsun.

AKREP BURCU

Ay burcundayken ve Venüs Balık burcuna geçmişken, romantik bir hafta seni bekliyor.

Salı gününden itibaren Yay Ay’ı, finansal durumunu ve harcama alışkanlıklarını sorgulatıyor. Haftanın ilerleyen günlerinde Satürn Koç burcuna geçtiğinde, dürtüsel davranışlara sınır koyarak daha fazla netlik kazandırıyor.

Hafta sonunda Oğlak Ay’ı, başkalarıyla daha verimli çalışmanı sağlıyor. Balık burcundaki Venüs, kendini daha etkili ifade etmene yardımcı oluyor ve fikirlerine duyulan saygıyı artırıyor.

Haftanın başındaki Akrep Ay’ı, temponu ayarlaman gerektiğini hatırlatıyor. İşlerini aceleye getirmeden düzenle; ay sonunda Merkür geri hareketine başladığında hazırlıklı ol.

Salı günü Venüs Balık burcuna girerken Ay da burcunda oluyor. Yeni fikirler üzerinde çalışabilir, arkadaşlarınla vakit geçirebilir ya da ev ortamında yeni şeyler öğrenebilirsin.

Perşembe günü Oğlak Ay’ı, Satürn’ün Koç burcuna geçişi öncesinde hayatının yeni bir alanında disiplin kazanmanın başlangıcını simgeliyor. Sevdiğin yaratıcı projeleri ciddiye alma zamanı.

Satürn’ün Koç burcuna geçmesi yeni kuralları beraberinde getiriyor ve değişime uyum sağlaman gerekiyor. Haftanın başındaki Akrep Ay’ı ise, Merkür geri hareketinden önce ekebileceğin yeni fikirler sunuyor.

Yay Ay’ı sırasında destek sistemini yakınında tut. Baskı arttığında, yanında olan insanların varlığı güven verici olacak.

Perşembe ve Cuma günleri Ay burcundayken, değişim isteği artıyor. Balık burcundaki Venüs, Satürn’ün yoğun enerjisi içinde sana umut ve rehberlik sunuyor. Bu süreçte potansiyelini keşfetmeye başlıyorsun ve önümüzdeki yılların temasını belirliyorsun.

Gelecek hafta burcundaki büyük tutulmaya hazırlanırken, bu haftaya Akrep Ay’ıyla başlıyorsun. Bu transit, ev ve kariyer dengesini kurmanı hatırlatıyor.

Venüs Balık burcundayken, başkalarına karşı daha şefkatli ve sabırlısın. Empati duygun güçleniyor.

Hafta ortasındaki Yay Ay’ı, öğrenme ve gelişimle bağlantılı. Satürn Balık burcundayken emek verenler için bu dönem, başarıların görünür hale gelmesini sağlıyor.

Hafta sonunda Oğlak Ay’ı, Satürn Koç burcundayken kendine zaman ayırmanın ve enerji toplamanın önemini gösteriyor.

Sevgili Balık; Satürn bu hafta burcundan ayrılıyor ve bu, son birkaç yıldaki yoğun emeğinin tamamlanma noktasını simgeliyor.

Haftanın başındaki Akrep Ay’ı, Venüs’ün burcuna geçişine zemin hazırlıyor. Bu enerji, değişimlere uyum sağlarken duygusal ama iyileştirici bir etki yaratıyor.

Salı günü Yay Ay’ı, hayatına umut ve iyimserlik katıyor; adeta bir uyanış enerjisi.

Cuma günü Ay Oğlak burcundayken Satürn Koç burcuyla birleşiyor ve seni bekleyen güçlü, yeni yolculuğun farkına varmanı sağlıyor. Yeni gücüne adım atarken kendinle ilgili çok şey öğreneceksin.

