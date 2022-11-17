Hande Kazanova duyurdu: 12 yılda bir oluyor; 17-18 Kasım'a dikkat!

Astrolog Hande Kazanova, Jupiter'in Koç burcuna geçeceğini ve bunun 12 yılda bir olduğunu vurgularak 17-18 Kasım tarihine dikkat çekti.

"17 VE 18 KASIM TARİHLERİ EN ŞANSLI, EN ETKİN HAFTALARDAN…"

Ünlü astrolog Hande Kazanova, "Merkür retrosu şu anda gökyüzünde yok. Şu an Mars gerilemesi altındayız. Yeni yıla da bu etkilerle gireceğiz. Önümüzdeki dönem girişimlerimiz konusunda birkaç kez üstünden geçin. 17 ve 18 Kasım tarihleri en şanslı, en etkin haftalarından.

'12 YILDA BİR GELİYOR'

Bu sene Jüpiter ocak ayından itibaren Koç burcuna geçiyor. 12 yılda bir geliyor. Ateş elementini üzerimizde daha fazla hissedeceğiz. Balık burcu sınırsızlıkla ve insanlığın tekâmül süreciyle çok bağlantılıdır. İlk 6 burç çocukluk dönemi gibi düşünmek gerekiyor. Ondan sonraki 6 burç artık gençliğe adım atıp insanlığın bir şeyler öğrenip tamamlandığı bir süreci temsil ediyor" dedi.

'TÜRKİYE'DE YENİLİKLER YAŞANACAK'

Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan astrolog Hande Kazanova, 7 Mart itibarıyla Satürn'ün Balık burcuna geçişini yorumladı. Kazanova, bu dönemin gerçeklerle yüzleşme zamanı olacağını söyledi.

Satürn Balık burcu döneminin, sular, denizler, petrol demek olduğunu söyleyen Hande Kazanova, dünyayı sıkıntıların beklediğini dile getirdi. Türkiye’nin yenilikler yaşayacağını söyleyen Hande Kazanova, özellikle ödemeler, ekonomiler ile ilgili alanları önemli gelişmeler beklediğini söyledi.