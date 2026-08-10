Hangi burç hangi doğal taşı takmalı?

Doğum haritanızın ve burcunuzun baskın enerjisine en uygun kristal hangisi? İşte 12 burç ve onları en iyi şekilde tamamlayan şifalı doğal taşlar...

Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan)

Tamamlayıcı Taşlar: Kırmızı Jasper, Akik, Lal (Garnet)

Öne Çıkan Özellik: Öncü, cesur ve yüksek enerjili Koç burçları zaman zaman sabırsızlık ve fevri çıkışlar yaşayabilir. Kırmızı Jasper Koç’un yaşam enerjisini topraklayarak dengelerken, Lal taşı cesaretini ve içsel gücünü destekler.

Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs)

Tamamlayıcı Taşlar: Zümrüt, Pembe Kuvars, Yeşim

Öne Çıkan Özellik: Venüs yönetimindeki Boğa; estetiğe, huzura ve güvende hissetmeye önem verir. Zümrüt ve Yeşim, Boğa’ya bolluk, bereket ve maddi/manevi denge getirirken; Pembe Kuvars kalbini yumuşatarak esneklik kazanmasına yardımcı olur.

İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran)

Tamamlayıcı Taşlar: Sitrin, Kaplan Gözü, Akuamarin

Öne Çıkan Özellik: Zihni sürekli aktif, meraklı ve iletişim odaklı İkizler için zihinsel berraklık çok önemlidir. Sitrin neşe ve odaklanma sağlarken, Kaplan Gözü İkizler’in dağılmaya meyilli enerjisini toplar ve kararlılık katar.

Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz)

Tamamlayıcı Taşlar: Ay Taşı, İnci, Yeşim

Öne Çıkan Özellik: Ay tarafından yönetilen hassas, koruyucu ve sezgisel Yengeçler için Ay Taşı bir vazgeçilmezdir. Duygusal dalgalanmaları yatıştırır, sezgileri güçlendirir. İnci ise Yengeç’e içsel huzur ve zarafet sunar.

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Tamamlayıcı Taşlar: Kehribar (Amber), Sitrin, Kaplan Gözü

Öne Çıkan Özellik: Güneş’in çocukları olan Aslanlar; özgüvenli, cömert ve parlaktır. Kehribar ve Sitrin, Aslan’ın doğal liderlik ışığını artırır, neşe verir ve aurayı negatif enerjilerden korur.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Tamamlayıcı Taşlar: Amazonit, Yeşim, Dumanlı Kuvars

Öne Çıkan Özellik: Detaycı, analitik ve mükemmeliyetçi Başak burçları için zihinsel sakinlik şarttır. Amazonit, aşırı endişe ve takıntı eğilimini yatıştırır. Dumanlı Kuvars ise zihni topraklayarak stresi azaltır.

Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)

Tamamlayıcı Taşlar: Lapis Lazuli, Pembe Kuvars, Turkuaz (Firuze)

Öne Çıkan Özellik: Uyum, adalet ve estetik arayışındaki Terazi burçları karar vermekte zorlanabilir. Lapis Lazuli içsel bilgeliği ve karar verme yetisini güçlendirirken, Pembe Kuvars ilişkilerindeki dengeyi korumasını sağlar.

Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım)

Tamamlayıcı Taşlar: Obsidyen, Lal (Garnet), Labradorit

Öne Çıkan Özellik: Tutkulu, gizemli ve dönüşümün simgesi olan Akrepler için koruyucu taşlar ön plandadır. Siyah Obsidyen negatif enerjileri bloke eder. Labradorit ise Akrep'in sezgilerini ve içsel gücünü destekler.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Tamamlayıcı Taşlar: Sodalit, Ametist, Mavi Topaz

Öne Çıkan Özellik: Özgürlüğüne düşkün, iyimser ve keşfetmeyi seven Yaylar zaman zaman odaklanmakta güçlük çekebilir. Sodalit zihinsel odağı ve doğru iletişimi sağlarken, Ametist yüksek bilinci ve huzuru destekler.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Tamamlayıcı Taşlar: Oniks, Lal (Garnet), Dumanlı Kuvars

Öne Çıkan Özellik: Disiplinli, çalışkan ve sorumluluk sahibi Oğlaklar için Siyah Oniks ve Dumanlı Kuvars, ağır sorumlulukların yarattığı stresi nötralize eder. Oğlak’a azim, sabır ve güçlü bir topraklanma hissi verir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Tamamlayıcı Taşlar: Akuamarin, Ametist, Florit

Öne Çıkan Özellik: Vizyoner, yenilikçi ve bağımsız Kova burçları için zihinsel özgürlük esastır. Akuamarin Kova’nın içsel huzurunu korur; Florit ise özgün fikirlerini organize etmesine yardımcı olur.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Tamamlayıcı Taşlar: Ametist, Akuamarin, Pembe Kuvars

Öne Çıkan Özellik: Hayal gücü yüksek, empatik ve duygusal Balık burçları çevrenin enerjisini bir sünger gibi emebilir. Ametist, Balık’ı enerjisel olarak korur ve ruhsal dengesini sağlar. Akuamarin ise zihinsel netlik verir.