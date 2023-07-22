İkizler burcunu senenin ikinci yarısında neler bekliyor?

Harekete geçmek için en doğru zamanı bulmak ve beklentilerinizi doğru bir şekilde gerçekleştirmek istediğinizi biliyoruz. Önümüzdeki altı ay boyunca çalışma hayatı, sağlık, aşk ve sosyal yaşam konularında gökyüzü, sizi nasıl etkileyecek? Gelin, birlikte bakalım.

HAZIRLAYAN: FİLİZ ÖZKOL

İKİZLER

Başarı sizi kucaklıyor

İş ve çalışma hayatı

Temmuz

Çözüme ulaşması gereken sorunlar gündeme gelirken, geçmişte biriktirdiğiniz sorunları ebeveynlerinize karşı açığa vurabilirsiniz. Bu arada, aile içi huzursuzluklara son vermek için yakınlarınızdan ara buluculuk yapmalarını bekleyebilirsiniz. Yakın bir akrabanızın eski bir sorunu, sizi yeniden öfkelendirecektir. Çalışmalarınızı ve hareketlerinizi, dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz. Kendinizi, zararlı konumlardan korumalısınız.

Ağustos

Birlikte olduğunuz kişilerin fikirlerinden yararlanabilirsiniz. Satürn, kariyer evinizde. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için, detayları daha bireysel değerlendiriyordunuz. Satürn, sizi artık daha bilinçli düşünmeye zorluyor. Geçmişle gelecek arasında, mantıksal köprüler kurabileceksiniz. Alışkanlıklarınızı, yaşamın bütünlüğünü bozmadan, katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyorsunuz.

Eylül

Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yeteneklerinizi, baskı altında tutmadan ve yapmanız gereken hamleleri ise akıllıca yapmalısınız. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. Kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Kendinizi garantiye almaktan başka çareniz yok.

Ekim

14 Ekim’deki Güneş tutulması, çevresel koşulları değiştiriyor. Baskıya ve yönlendirmeye gelemiyorsunuz. İsteklerinize, sınır çizmenizde fayda var. Bu konuda kendinize sıkı bir disiplin getirmeli; fakat enerjinizi de baskı altında bırakmamalısınız. 28 Ekim’de Güneş tutulması gerçekleşiyor. Olayları akışına bırakmak, daha emniyetli olacaktır. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor ama bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.

Kasım

Ortaklıklar konusunda, uyumlu düşüncelerinizle ılımlı bir hava estireceksiniz. Gireceğiniz sosyal etkinliklerde, duruşunuzla etkileyeceğiniz kişiler olabilir. Bu tür sohbetlerde, karşınızdakini dinlemeye gayret edin. Bırakın, kendilerini ifade etsinler. Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde hayata geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız.

Aralık

Çevrenizdeki birçok kişiyi, bir araya getirme planları yapacaksınız. Bu konuda da oldukça başarılı olacaksınız. Zihinsel aktivitenizin yüksek olmasından dolayı huzursuzluk duyabilirsiniz. Egonuzu güçlü tutacak ve isteklerinizde aşırıya kaçacaksınız. Finans konularının gündeme gelmesiyle, satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.

Aşk ve sosyal yaşam

Mayıs

5 Mayıs’taki Ay tutulması, gündelik yaşamını karıştırabilir. Aşk ile ilgili düşüncelerinizi abartabilirsiniz. Bulunacağınız ortamlarda, korumacı duygularınız ortaya çıkacak ve kendinizi çevrenizle bütünleşmiş hissedeceksiniz. Duygusal olaylarınızda açık ve net olmanızdan dolayı, bazı eleştirilere maruz kalmanız sizi engellememeli. Cinsel enerjinizin yüksek oluşu ve davetlere sık katılmanızdan dolayı ani gelişen ilişkiler konusunda temkinli olmalısınız.

Haziran

İş ve aşk, aynı anda kapınız çalarken; uzun zamandır beklediğiniz fırsatların yağmuru altında kalacaksınız. Küçük ukalalıklar, sonradan başınızı ağrıtabilir. Size güç gösterisinde bulunacak kişilerin etkisi altında kalmaktan korkmayacaksınız. Aşk yaşamınızda, duygusal karışıklıklara neden olacak olan Venüs, başlangıçlar-bitişler gibi uç noktalarda olaylar yaşamanıza neden olabilir.

Temmuz

Yanlış anlaşılmak istemediğiniz için her duygunuzu içinizde yaşamak isteyebilirsiniz. Kişileri, gözünüzde büyütmenin bir anlamı yok. Karşınızdaki kişiye olan hayranlığınızı, fazla abartabilirsiniz. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duygular için ideal bir dönem; fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek.

Ağustos

Evinize kapanmayın. Düşüncelerini sizden gizleyen birinin aşk gösterisine ise hazırlıklı olun. Venüs, retro durumunda. Sizi hayretler içinde bırakacak duygular söz konusu. Nostaljik hisler içinde olacaksınız. Dostlarınızla birlikte eski günlerinizi konuşabilirsiniz. Hele ki doğum gününüze yakın bir tarihse, sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun. Kendinizi fazlasıyla beğenmeniz nedeniyle, çevrenize ‘çok bilmiş’ bir imaj sergileyeceksiniz.

Eylül

İsteklerinizi, enerjinizle donatmayı biliyor ve uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz. Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak, sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edecek ve dayatmacı bir tavır sergileyeceksiniz. Bu dönem, çevrenizden beklemediğiniz avantajlar elde edebilirsiniz.

Ekim

14 Ekim’de, Güneş tutulması ve 28 Ekim’de, Ay tutulması gerçekleşiyor. Duygu ve mantık karmaşası yaşatabilir. Kardeşlerinizle aranızda iletişim kopukluğu, kan bağı olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Mümkün olduğu kadar çevrenizin fikirlerinden faydalanmaya çalışın. Hoşnut olmadığınız şartları değiştirecek güce sahipsiniz.

Kasım

Partnerinizle karşılıklı istekleriniz konusunda, fazla ısrarcı olmayın. Aynı şekilde, onu da kırmadan ikna etmeye çalışın. Çok hızlı kararlar vermeyin. Yalnız yaşayan İkizler, cazip hediyeler alabilir ve bu nedenle etkilenebilirler. Bazılarınız, uzun süredir adını koyamadığı bu duygulardan yola çıkarak, yeni ve akıllı maceralara neden olabilir.

Aralık

Sıra dışı fikirlere açık olmanız rağmen, yeniliklere karşı temkinli olmalısınız. Sosyal ortamların aranılan insanı olmak, hayatınızı renkli hale getiriyor. Bu dönemde, ani başlayan geçici aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız. Sadece keyifli günler geçirip, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz. İş yaptığınız kişi ile aşk yaşama olasılığı gündemde.

Sağlık

Mayıs

5 Mayıs’taki dolunay ile birlikte Ay tutulması, Akrep’te gerçekleşiyor. 14 Mayıs’tan sonra Merkür, retrodan kurtuluyor. 21 Mayıs’tan sonra Mars, Aslan’da ilerliyor. 3 Mayıs’tan sonra Venüs, geri gidiyor. 19 Mayıs’ta yeni ay, Boğa’da gerçekleşiyor.

Haziran

18 Haziran’da yeni ay, kişisel evinizde doğuyor. 18 Haziran’da Satürn, Balık’ta geri hareketine başlıyor. İskelet sisteminizi, dişlerinizi, kol ve bacaklarınızı korumalısınız. İştahınız artabilir. İnce yapınızı bozmamalı ve beslenmenize özen göstermelisiniz.

Temmuz

11 Temmuz’da Mars, Başak’ta ilerlemeye başlıyor. Jüpiter, Boğa’da ilerliyor. Satürn ve Neptün, Balık burcunda retro durumuna devam ediyor. Değişen şartlardan etkilenmemek için çevresel konumlardan kendinizi koruyun.

Ağustos

Durumunuz oldukça iyi olacak. Bu dönem, ağır kaldırmamalı ve iskelet sisteminizi zorlayacak hareketlerden sakınmalısınız. Spor yapıyorsanız, ağırlık kaldırmamaya özen gösterin. Düzenli spor yapın, uykunuza dikkat edin ve dinlenmeye özen gösterin. Fazla çalışıp, vücudunuzu yüklenmemelisiniz.

Eylül

Ay boyunca Mars, Terazi’de ilerlemeye devam ediyor. Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, beklentilerinizin yanıtını tam olarak bulamayabilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı ve ölçüyü kaçırmamalısınız.

Ekim

14 Ekim’de Güneş tutulması ve 28 Ekim’de Ay tutulması gerçekleşiyor. Yolculuklarda dikkatli olmalı, kazalara karşı temkinli hareket etmelisiniz. Sıra dışı bir operasyon, ortaya çıkabilir. Özellikle dişlerin ihmal edilmiş problemleri, bu dönemde sizi rahatsız edecektir. Aşırı enerjinin size vereceği zararları unutmamalı ve cinsel yaşamınızda dengeyi korumalısınız.

Kasım

Uzun süredir ihmal ettiğiniz sağlık sorunlarını ele alabilirsiniz. Ayrıca, sekizinci sağlık evinizdeki Satürn sayesinde gelişen kararlı ve yardımsever duygularınızla, çevrenizde sevilen bir kişi olacaksınız. 13 Kasım’daki yeni ay, size yeni duygular verecektir. Yeni ay ile birlikte bedensel ve zihinsel anlamda yenilenmiş hissedeceksiniz.

Aralık

Ay içinde sağlık sorununuz görünmemesine rağmen, yaşadığınız yoğun duygular yüzünden strese bağlı tansiyon değişimleri yaşayabilirsiniz. Ayrıca cinsel organlarınızı korumalı, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak kalmalısınız. Derin düşündüğünüz konular, bilinçaltınızı etkileyebilir. Yarım kalan fiziksel tedavileriniz varsa, ihmal etmeyin ve tamamlayın. Bu dönemde tıbbi kontrollerinizi, eksiksiz bir şekilde yaptırmalısınız.

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