Jüpiter Retrosu bugün itibarıyla başladı! 11.11 enerjisi burçlara neler getiriyor?

KOÇ: Aile ve Yuva Temelleri

Jüpiter Retrosu, ev ve aile alanınızda bir yavaşlama ve onarım süreci başlatıyor. Aile üyeleriyle ilişkilerde geçmişe dönük konular gündeme gelebilir. Yeni bir ev alma veya taşınma planınız varsa, Mart 2026'ya kadar süreci dikkatlice gözden geçirin. Ay'ın Aslan'a geçişiyle yaratıcılığınız ve aşk hayatınız canlanıyor.

BOĞA: Yakın Çevre İletişimi

İletişim, eğitim ve yakın çevre ilişkileriniz mercek altında. Daha önce üstünkörü geçtiğiniz konuları tekrar ele alma fırsatınız var. Yanlış anlaşılmaların üzerine gitmek yerine, dinlemeye ve sindirmeye odaklanın. Günün ikinci yarısında ev ve kariyer dengenizi kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz.