Jüpiter Retrosu bugün itibarıyla başladı! 11.11 enerjisi burçlara neler getiriyor?
Bugün, 11 Kasım 2025, hem numerolojik hem de astrolojik açıdan güçlü ve dönüştürücü bir gün... Sezgi kapısı 11.11 Portalı ile birlikte, Şans Gezegeni Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareketine (Retro) başladı. Bu ikili etki, bizi dış dünyaya yönelik hırslar yerine, duygusal güvenliğe, aileye ve içsel huzura odaklanmaya çağırıyor. Peki, 11.11 enerjisi burçlara neler getiriyor?
11 Kasım'da başlayan Jüpiter Retrosu (10 Mart 2026'ya kadar sürecek), özellikle ev, yuva ve duygusal aidiyet konularında bir yeniden değerlendirme sürecini başlatırken, 11.11 enerjisi niyetlerimizi güçlendiriyor. İşte bu güçlü günün burçlara yansımaları...
KOÇ: Aile ve Yuva Temelleri
Jüpiter Retrosu, ev ve aile alanınızda bir yavaşlama ve onarım süreci başlatıyor. Aile üyeleriyle ilişkilerde geçmişe dönük konular gündeme gelebilir. Yeni bir ev alma veya taşınma planınız varsa, Mart 2026'ya kadar süreci dikkatlice gözden geçirin. Ay'ın Aslan'a geçişiyle yaratıcılığınız ve aşk hayatınız canlanıyor.
BOĞA: Yakın Çevre İletişimi
İletişim, eğitim ve yakın çevre ilişkileriniz mercek altında. Daha önce üstünkörü geçtiğiniz konuları tekrar ele alma fırsatınız var. Yanlış anlaşılmaların üzerine gitmek yerine, dinlemeye ve sindirmeye odaklanın. Günün ikinci yarısında ev ve kariyer dengenizi kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz.
İKİZLER: Maddi Değerlerin Gözden Geçirilmesi
Finans ve özdeğer alanınızda retro başlıyor. Maddi konularda aceleci davranmak yerine, bütçe ve harcama alışkanlıklarınızı yeniden yapılandırın. Beklediğiniz bir para varsa gecikebilir. 11.11 enerjisiyle sezgileriniz güçleniyor, yeni kazanç yolları bulmak için iç sesinizi dinleyin.
YENGEÇ: Kişisel Yeniden Tanımlama
Şans gezegeni Jüpiter, burcunuzda geri gidiyor. Kendinizle ilgili büyük hedeflerinizi, kişisel gelişiminizi ve dış dünyaya yansıttığınız imajınızı sorgulama zamanı. Bu süreç bittiğinde, kendinizin daha olgun ve güçlü bir versiyonu olacaksınız.
ASLAN: Bilinçaltı Temizliği
İçe çekilme, bilinçaltı ve ruhsal konular ön planda. Bu süreç, geçmiş korkularınızla yüzleşmek ve kişisel gelişiminizi engelleyen kalıpları çözmek için mükemmel bir zaman. Ay'ın burcunuza geçmesiyle kendinizi daha enerjik ve özgüvenli hissederek, ruhsal çalışmalarınızı somutlaştırabilirsiniz.
BAŞAK: Sosyal Çevre ve Hedefler
Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve gelecek hedefleriniz alanında bir revizyon başlıyor. Kimin enerjinizin karşılığını verip vermediğini net bir şekilde göreceksiniz. Kariyerinizle ilgili büyük atılımları bekletin, mevcut projelerinizi sağlamlaştırmaya odaklanın.