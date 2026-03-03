Kanlı Ay Tutulması kaç yılda bir olur?

Takvimler 3 Mart 2026’yı gösterirken, gökyüzü tutkunlarının uzun süredir beklediği 'Kanlı Ay' tutulması bugün gerçekleşiyor. Dünya’nın gölgesinde kalan Ay’ın kızıla büründüğü bu etkileyici manzara, hem bilimsel bir doğa olayı hem de güçlü bir astrolojik sembol olarak dikkat çekiyor. Peki, bu büyüleyici gökyüzü randevusu ne kadar aralıklarla tekrarlanıyor? İşte Kanlı Ay tutulmasına dair merak edilen tüm detaylar...





KAÇ YILDA BİR GERÇEKLEŞİR?



Ay tutulmalarının sıklığı, Ay'ın yörünge eğikliğine ve Dünya ile olan geometrik konumuna doğrudan bağlıdır. İstatistiksel verilere göre dünya genelinde her yıl ortalama iki ila beş arasında Ay tutulması meydana gelse de, bunların her biri Ay'ın tamamen kızıla büründüğü "tam tutulma" evresine ulaşmaz. Tam Ay tutulmaları genellikle her 2 ila 3 yılda bir dünyanın belirli bölgelerinden izlenebilir hale gelir. Bazı nadir dönemlerde ise aralarında yaklaşık altı ay bulunan dört ardışık tam tutulmanın yaşandığı ve "Tetrad" adı verilen özel seriler gerçekleşebilir; ancak genel döngüde bu kızıl manzara, gökyüzü takviminde birkaç yıllık aralıklarla karşımıza çıkan düzenli bir doğa olayıdır.





BİR SONRAKİ 'KANLI AY TUTULMASI' NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?



3 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen tam Ay tutulması, yılın en önemli gök olayları arasında yerini alıyor. Eğer bu görsel şöleni kaçırdıysanız veya bulunduğunuz bölgeden izleyemediyseniz, takvimlerinize not etmeniz gereken bir sonraki önemli tarih 31 Aralık 2028. Bu tarihte Ay, yeniden tam tutulma evresine girerek kızıla bürünecek.






