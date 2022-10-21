Kimi hırstan, kimi duygusallıktan: Ağlamaya en yatkın 5 burç

Ağlamaya yatkın burçların listesi Balık olmazsa eksik kalacaktır. Bu rüya gibi burç, ideal fantezi aleminde o kadar kaybolmuş ki, gerçekle uğraşmak zorunda kaldıklarında başından savmak dışında başka bir şey yapmak elinde olmaz. Balık, on iki burcun en ağlamaya yatkın olan burcudur. Etraflarında dönmeyen ya da tam istedikleri gibi olmayan bir dünyayla sorunlarını çözemezler. Bu burç elini tutacak ve aralıksız konuşmalarını dinleyecek arkadaşlara sahip olmak ister. Balıklar bu anlamda hem anlaşılması kolay hem de çok zor burçlar arasındadır.