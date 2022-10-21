Kimi hırstan, kimi duygusallıktan: Ağlamaya en yatkın 5 burç
Bazı insanlar sorunlarıyla özel olarak ilgilenmeyi tercih ederken, diğerleri bir arkadaşının omzuna yaslanmayı tercih eder. Bazı burçlar 'dokunsan ağlayacak' denebilecek kadar duygusaldır. Peki bu burçlar hangileri? Birlikte bakalım...
BALIK BURCU
Ağlamaya yatkın burçların listesi Balık olmazsa eksik kalacaktır. Bu rüya gibi burç, ideal fantezi aleminde o kadar kaybolmuş ki, gerçekle uğraşmak zorunda kaldıklarında başından savmak dışında başka bir şey yapmak elinde olmaz. Balık, on iki burcun en ağlamaya yatkın olan burcudur. Etraflarında dönmeyen ya da tam istedikleri gibi olmayan bir dünyayla sorunlarını çözemezler. Bu burç elini tutacak ve aralıksız konuşmalarını dinleyecek arkadaşlara sahip olmak ister. Balıklar bu anlamda hem anlaşılması kolay hem de çok zor burçlar arasındadır.
YENGEÇ BURCU
Yengeç çok duygusal bir burçtur. Oldukça da fazla düşünür. Kolay kolay unutmaz, bazen kafasında olayları yeniden canlandırır, bir kez daha yaşar. Bu nedenle özellikle geçmişte yaşadığı olumsuz, kendisini üzen olayları zaman zaman yeniden aynı şiddette hissetmekle ünlüdür. Ağlamaya yatkın burçlardandır. Bu burcun etrafındaki herkes zaman zaman yaşadığı öfke nöbetlerini benimsemiştir. Bu, Yengeç'in her seferinde diğerlerine kendi istediğini yaptırarak işlerini kolaylaştırabilir. Ancak Yengeç ilişkilerinde ise genellikle tartışmaları pasif-agresif olarak başlatır ve sonunda gözyaşı dökerken görebilirsiniz. Siz siz olun, bir yengeci asla üzmeyin. Çünkü bu 10 yıl sonra da karşınıza çıkacaktır.
KOVA BURCU
Kova çok entelektüel, başarılı ve gizemli görünür. Ne de olsa, insanları onlara çeken bu özelliklerdir. Ancak onları bir kez tanıdıktan sonra zamanla karşınızda daha farklı özellikleri olan bir insan da olacaktır. Kova her şeyden nefret eder ve sürekli şikayet eder. Kovanın çok fazla duygusu vardır ve yalnızca onlara gerçekten yakın olan insanlar buna sırdaştırlar. Bazı Kova'lar arzu ettikleri her şeye sahip olduklarında bile nadiren mutlu olabilir, çünkü şikayet edebilecek yeni konular bulurlar.
TERAZİ BURCU
Terazi ile sembolize edilen Terazi burcu, yaşamlarında bir denge kurmakla ilgilidir ve ayarları bozulunca panik moduna geçerler. Teraziler, şikayet etmekten ve hayatın onları sadece yüzüstü bıraktığı gibi fikirler hakkında konuşmaktan hoşlanırlar. Çünkü insanların kendilerine sempati duymalarını istiyorlar. Bazı teraziler zaman zaman yaşadıkları olumsuzlukların sebebi olarak başkalarını gösterme eğiliminde olabilirler. Böyle bir tartışmada karşısındaki kişiyi saatlerce soru yağmuruna tutacak ve kötü şeyler söyleyecektir. Bu tartışmada ise gözyaşı döken taraf olma ihtimalleri yüksektir.