Kova burcu olan ünlü isimler

Astroloji dünyasının en vizyoner ve başına buyruk ismi denilince, kuşkusuz akla ilk olarak Kova burcu gelir. 20 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında doğan Kovalar, toplumun çizdiği sınırların ötesinde yaşamayı sever ve yaratıcı enerjileriyle ilham verirler.

Peki, Kova burcu olan yıldızlarla tanışmaya hazır mısınız? İşte 14 Kova burcu ünlü isim..