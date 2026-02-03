Kova burcu olan ünlü isimler
Kova sezonu (20 Ocak - 18 Şubat) tüm hızıyla devam ederken, zodyağın ünlü isimlerini mercek altına alıyoruz. Bu tarihler arasında doğan hava grubu temsilcileri, tıpkı bu burcu paylaşan pek çok ünlü gibi asi, yaratıcı ve yenilikçi karakterleriyle tanınır. İşte stili ve duruşuyla fark yaratan Kova burcu ünlüleri...
Astroloji dünyasının en vizyoner ve başına buyruk ismi denilince, kuşkusuz akla ilk olarak Kova burcu gelir. 20 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında doğan Kovalar, toplumun çizdiği sınırların ötesinde yaşamayı sever ve yaratıcı enerjileriyle ilham verirler.
Peki, Kova burcu olan yıldızlarla tanışmaya hazır mısınız? İşte 14 Kova burcu ünlü isim..
Jennifer Aniston - 11 Şubat 1969
Shakira - 2 Şubat 1977
Harry Styles - 1 Şubat 1994