Kunduz Süper Dolunayı'ndan sonra Kasım 2025'in önemli gök olayları: Taurid ve Leonid Meteor Yağmuru, Yeni Ay...

1-5 KASIM'DA NELER OLDU?

4 Kasım Mars Yay Burcuna Geçti

Enerji ve eylem gezegeni Mars, Yay burcunun maceracı ve iyimser alanına girdi. Bu geçiş; seyahat, eğitim, felsefi konular ve yeni keşifler alanında cesaret ve harekete geçme isteğini artırır.

5 Kasım Kunduz Süper Dolunayı

Yılın en büyük ve parlak dolunaylarından biri Boğa burcunda gerçekleşti.. Bu, maddi güvenlik, kişisel değerler ve finansal konularda bir tamamlanma, netleşme ve zirve noktasıdır. Kalıcı istikrar getirecek kararlar alınmış olabilir...

4-5 Kasım: Güney Taurid Meteor Yağmuru

Dolunay'ın parlaklığı nedeniyle izlemesi zor olsa da, "ateş topları" olarak bilinen parlak meteorlarıyla ünlüdür.