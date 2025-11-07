Kunduz Süper Dolunayı'ndan sonra Kasım 2025'in önemli gök olayları: Taurid ve Leonid Meteor Yağmuru, Yeni Ay...
Kasım 2025, hem görsel gök olayları hem de güçlü astrolojik dönüşümler açısından yılın en yoğun aylarından biri... Geceleri meteor yağmurlarıyla aydınlanırken, gündüzleri önemli gezegen geçişleri hayatımızdaki ana temaları belirliyor. İşte Kasım 2025'in gün gün en önemli gök ve astrolojik olayları ve etkileri...
Kasım, gökyüzü meraklılarına gerçekten bir şölen sunuyor. 4 Kasım'da başlayan maceralı enerjiden, ay sonunda gelen rahatlamaya kadar, Kasım 2025'in önemli gök olayları...
1-5 KASIM'DA NELER OLDU?
4 Kasım Mars Yay Burcuna Geçti
Enerji ve eylem gezegeni Mars, Yay burcunun maceracı ve iyimser alanına girdi. Bu geçiş; seyahat, eğitim, felsefi konular ve yeni keşifler alanında cesaret ve harekete geçme isteğini artırır.
5 Kasım Kunduz Süper Dolunayı
Yılın en büyük ve parlak dolunaylarından biri Boğa burcunda gerçekleşti.. Bu, maddi güvenlik, kişisel değerler ve finansal konularda bir tamamlanma, netleşme ve zirve noktasıdır. Kalıcı istikrar getirecek kararlar alınmış olabilir...
4-5 Kasım: Güney Taurid Meteor Yağmuru
Dolunay'ın parlaklığı nedeniyle izlemesi zor olsa da, "ateş topları" olarak bilinen parlak meteorlarıyla ünlüdür.
9 Kasım Merkür Retrosu
(Yay) İletişim, seyahat ve ticaret gezegeni Merkür geri hareketine başlıyor. Yay burcunda gerçekleşeceği için; yurt dışı seyahatleri, büyük eğitim planları, yasal konular ve önemli anlaşmalar alanında gecikmeler ve aksaklıklar yaşanabilir. Eski fikirlerin veya yarım kalmış projelerin yeniden gözden geçirilmesi için idealdir.
11 Kasım Jüpiter Retrosu Başlıyor
Şans, bolluk ve genişleme gezegeni Jüpiter'in geri hareketi, hayatımıza giren büyük fırsatların dışsal olarak büyümesi yerine içselleştirilmesi gerektiğini işaret eder. Büyümeyi yavaşlatıp, elimizdeki nimetlerin ve elde ettiğimiz bilgilerin değerini anlamamız için bir duraklama sunar.