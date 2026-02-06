Mart ayı hangi burç? Mart ayında doğan burcun özellikleri

Ayların döngüsü içerisinde iki farklı burcun enerjisiyle karşılaşmak mümkün. Mart doğumlular için de durum böyle: Takvimler 1-20 Mart arasını gösterdiğinde sahne Balık burcunundur; 21 Mart itibarıyla ise lider ruhlu Koç burcu bayrağı devralır.

Doğum anındaki yıldız dizilimi, kişinin karakterine benzersiz izler bırakır. Peki, Mart hangi burcu temsil eder ve bu burçların belirleyici özellikleri nelerdir? Mart ayının burç dünyasına dair tüm merak edilenleri mercek altına alıyoruz...

1 Mart - 20 Mart: Balık Burcu (Su Grubu)

21 Mart - 31 Mart: Koç Burcu (Ateş Grubu)

DERİN DUYGULARIN TEMSİLCİSİ BALIK BURCU (1-20 MART)

Mart ayının ilk yarısında doğanlar, Zodyak'ın son burcu olan Balık’ın etkisi altındadır. Onlar adeta "eski ruhlar" gibidir; bilge, hayalperest ve son derece şefkatli.

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ

Sonsuz Hayal Gücü: Balık burçları, kendi iç dünyalarında muazzam bir evren taşırlar. Sanata, müziğe ve masallara doğuştan yeteneklidirler.

Empati Ustası: Çevresindeki insanların duygularını bir sünger gibi emerler. Yardımlaşma ve fedakarlık onların doğasında vardır.

Sezgisel Güç: Mantıktan ziyade sezgileriyle hareket ederler. "İçime doğdu" cümlesini onlardan çok sık duyabilirsiniz.



CESUR VE ÖNCÜ KOÇ BURCU (21-31 MART)

21 Mart’ta ekinoks ile birlikte güneş Koç burcuna geçer ve astrolojik yeni yıl başlar. Mart’ın son on gününde doğanlar, baharın uyanışını, enerjiyi ve cesareti temsil eder.

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ

Liderlik Ruhu: Koçlar, girdikleri her ortamda "ben buradayım" diyen bir enerjiye sahiptir. Öncü olmayı ve başlatmayı severler.

Dürüst ve Dobra: Saklayacak hiçbir şeyleri yoktur; ne hissediyorlarsa o an söylerler. Samimiyetleri en güçlü silahlarıdır.

Bitmek Bilmeyen Enerji: Hayat doludurlar. Bir hedefleri olduğunda önlerinde durmak zordur.