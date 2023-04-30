Mayıs 2023 aylık burç yorumları: Nisan ayı burçlara neler getiriyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Nisan ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Mayıs ayı burç yorumları neler söylüyor? Mayıs ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Nisan 2023 aylık burç yorumları: (Bu makalenin ardından astrolojide retro nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

Mayıs ayı Türkiye’nin kaderinin değiştiği bir süreç olacak.

Türkiye’nin kuruluş haritasının 5-11 aksında gerçekleşecek. Sonlanmayla ilgilidir. Zuben el Genubi Akrebin pençesi demektir. Terazi takım yıldızının alfasıdır. Yani ilahi adalet kendini gösterirken iyiye dokunmazken, kötücül etkileri silip atacak. Gizli kalmış her şeyin net olarak ortaya çıkacağı, ülke yönetiminin, ikincil yöneticilerinin sarsıcı gelişmeler içinde kalacağını gösteriyor. Kaos içinde kalabiliriz. Borsanın , ülke ekonomisinin sarsılacağını gösteriyor. Ama halk bulunduğu durum içinde korunacaklar. Hak edişlerini almaya başlayacaklar.

Kolektif alanda; hastaneler, kapalı alanlar, sağlık, gizli örgütlerle ilgili çoğu konu açığa çıkacak demektir. Finansal kayıplar, iflas, krizin derinleşmesi, borçların, bankaların, ödemelerin, kredilerle ilgili ciddi sorunlar gerçekleşebilir.

5 Mayıs Ay Tutulması Zuben El Genubi sabit yıldızı üzerinde gerçekleşecek. Zuben el genubi gökyüzünün en kötü etkili sabit yıldızı diyebilirim. Karmik borç karmik alacak yıldızıdır. Kötü karma yani verecekli, borçlu, kötü, olumsuz karmaları gösterir. Çok ağır hastalıklar verir, çok ağır kanserler verir. Akciğer hastalıkları verir. Kötü niyet, affedilmeyen olaylar, şiddet, yalan, hastalık, suç, rezalet, zehir. Bir konu tamamlanana kadar bırakmaz ve takıntı yaratır. İzleyicisi vardır. Karma bitmeden kurtaramazsın. Yaşanması gereken yaşanır, kurtuluşu yoktur.

9 Mayıs tarihi önemli bir tarih olacak. Borsada, ekonomi de ani düşüşler. Sert etkiler alacağız. Kadınlarla ilgili, topluluk-derneklerle ilgili kaosun, şok olacağımız gelişmelerin yaşanacağı, skandal haberlerin sarsıcı gelişmelerini yaşayacağız.

14 Mayıs seçim gününde; yönetimin hayal kırıklığı yaşayabileceği, halkın gerçek olmayan haberler içinde kalabileceğini söyleyebilirim. Halk burada kolay aldanabilir. Belirsizlik kendini gösterecek ve net sonuç alınmayabilir. Merkür’ün de Retro olmasından dolayı 2. Tura kalma ihtimali var. Ayrıca deprem, doğa hareketleri devam edecek diyebilirim. Uranüs çok etkili olacağı için şok olacağımız durumlar yaşanabilir.

14 mayıstan sonra ülke içinde kaos artacak. 18 Mayıs, 21 Mayıs, 23 Mayıs tarihlerinde büyük sorunlar, kaos, karışıklık kendini gösterebilir. Dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Özellikle Mayıs ayının 2. Yarısında karışıklığın astrolojik olarak ön görülebilir.

19 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek yeni ay ise ülkemiz için çok önemli bir dönemin başlangıcının düğmesine basılacak. 19 Mayıs Türkiye için çok önemli bir tarihtir. Ülke içindeki krizlerin aslında iyicil bir döneme geçişini gösterecek. Yeni bir yapılanmalar gerçekleşebilir. Kaos içinde ekonomik olarak kayıpların artacağını da gösteriyor. Ayrıca bazı çatışmalar, sert söylemler artabilir.

Türkiye’de ne olursa olsun korunacağını, korku psikolojisi hepimizi kuşatmış olabilir ama ilahi korumanın olduğu söyleyebilirim.

Haziran ayının ortasında Plüton’un Oğlak burcunun 29 derecesine geçmesiyle beraber çok zorlu bir süreç yine devam edecek. Temmuz ayının son dönemine kadar ise kaygan zeminde devam edebiliriz. Türkiye için 2024 ocak ayından sonra iyi bir döneme geçmeye başlıyoruz. Kısacası kaos 2024 Ocak ortasına kadar devam edecek. Plüton kovanın etkisiyle artık güç halka, topluma geçecek. Her yapılan yatırım toplumun da zenginleşmesine sebep olacak. Kapitalist düzendeki yöneticiler-halk arasında uçurum yavaş yavaş kapanacak. Bu tüm dünyada böyle olacak.

Geçen süreçte Mart ayında Plüton’un kovaya geçmesiyle beraber halkın bilincinin yükseldiğine de hepimiz şahit oluyoruz. Bilinçlenmenin artacağını söyleyebilirim. Toplulukların, kendi hak ve özgürlüklerinin peşinden gidecek bir dünya düzenine doğru gidiyoruz.

MAYIS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Mayıs ayının ilk on beş gününde maddi kaynaklarınız, finansal yapınız, sağlık konuları gündeminizden düşmeyecek. Bu dönemde krizsel durumlar içinde kalabileceğiniz için dikkatli olmanızı, tedbiri elden bırakmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Aile içi çatışmalar artabilir. Ev değişikliği yapabilirsiniz. Ameliyat gündeminize gelebilir.

Mayıs ayının ikinci yarısında; maddi açıdan yeni başlangıçlar, yeni kararlar alabilirsiniz. Aile içindeki sorunlar ise azalmaya, şifalanmaya başlayacak. Kariyer hayatınızda da güç elde edebilirsiniz ama bir taraftan sorunlar da gerçekleşebilir.

Mayıs ayınız harika geçsin.

BOĞA BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Mayıs ayının ilk on beş gününde ilişki, ortaklık, mahkeme, evlilik konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir. İlişkinizde veya ortaklığınızda kopmalar söz konusu olabilir. İletişim sorunları, seyahatlerde aksilikler, yakın çevre, yakın akrabalarınızla ilgili sorunlarla uğraşabilirsiniz.

Mayıs ayının ikinci yarısında; kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Jüpiterin boğa burcundaki transitiyle bir yıl boyunca artık ilahi koruma sizinle olacak. Bu dönemde kendinizi, hayata bakışınızı, yakın çevrenizi değiştirebilirsiniz. Daha sağlam, iyi bir hayata geçebilirsiniz. Ayrıca iletişimde, seyahatlerde, eğitimde ve aşk konularında şans sizinle olmaya başlayacak. Kariyer hayatınızda güçleneceksiniz, güçlü değişimleri gerçekleştirecek kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde tansiyon, şeker gibi rahatsızlıklarınız artabilir. Boyun bölgesi rahatsızlıklarınız nüksedebilir. Dikkatli olmalısınız.

Mayıs ayınız harika geçsin.



İKİZLER BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Mayıs ayının ilk yarısında çalışma hayatınız, sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde maddi açıdan sizi zorlayacak durumda kalabilirsiniz. Ayrıca mental olarak zorlu bir dönem geçirebilirsiniz. Çalışma hayatınızda değişimler, sonlanmalar gerçekleşebilir. Bu etki bir ay tutulması olduğu için 6 ay sürecektir.

Mayıs ayının ikinci yarısında; hastane, sağlık, gizli düşmanlar, gizli kapaklı yeni kararlar gündeminize gelebilir. Maddi açıdan ufak şanslar da olacaktır. Hukuk, yurt dışı, finans konusunda desteklenebilirsiniz fakat dahil olduğunuz topluluklar, derneklerden dolayı harcamalarınız artabilir. İş hayatınızda sonlanmalar, yeni iş gündeminize gelebilir.

Mayıs ayınız harika geçsin.

YENGEÇ BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Mayıs ayının ilk on beş gününde; aşk, çocuk, hobi, borsa konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde gergin, alıngan olabilirsiniz. Kendinizi savunurken zorlanabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sosyal çevrenizde kopmalar, değişimler gerçekleşebilir.

Mayıs ayının ikinci yarısında; sosyal çevre, dernekler, topluluklarla ilgili yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizin genişlediği bir döneme gireceksiniz. Ayrıca ortaklıkta, evlilikte veya finans, miras gibi konularda zorlanabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızda ise hiç hesapta olmayan harcamalar gerçekleşebilir. Maddi gelirinizde artış olsa bile harcamalarınız artabilir. Mesela kredi çıkmayabilir, zorlanmalar gerçekleşebilir. Ödemelerinizi aksatmamanızı, ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Mayıs ayınız harika geçsin.

ASLAN BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Mayıs ayının ilk yarısında; ev, aile, kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde ev değişikliğinden dolayı iş değişikliği yapabilirsiniz. İş hayatınızda sarsıcı bazı gelişmeler gerçekleşebilir ama bulunduğunuz alanda gelişemediğiniz bir süreçteyseniz bunu bitirmek için sonlanmalar yaşayacaksınız diyebilirim.

Mayıs ayının ikinci yarısında; kariyer hayatınızda yeni şans ve fırsatlarla karşılaşmaya başlayacaksınız. Ayrıca bazı krizsel durumlarda korunacaksınız. Partnerle, ortaklıkta bazı tartışmalar yaşanabilir. Psikolojik olarak veya sağlık olarak bazı sorunlar gerçekleşebilir.

Mayıs ayınız harika geçsin.

BAŞAK BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Mayıs ayının ilk on beş gününde şehir değişikliği, taşınma, seyahatlerin arttığı, hukuk konularının ön plana çıktığı bir sürece gireceksiniz. Bu dönemde yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Yurt dışı konularında ani beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz.

Mayıs ayının ikinci yarısında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında yeni başlangıçlar, şanslı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu konularda önünüz açık olacak. Sosyal çevrenizle ilgili sorunlar ise azalmaya başlayacak. Ama sosyal çevrenizde kopmalar da meydana gelebilir. Aşk konusunda ise bazı aksilikler meydana gelebilir.

Mayıs ayınız harika geçsin.

TERAZİ BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Mayıs ayının ilk on beş gününde; para, finans, miras, kredi konuları gündeminizi meşgul edecek. Bu dönemde kariyer hayatınızda sorunlar, mücadeleniz artabilir. Kendinizi savunurken zorlanabilirsiniz. Çok daha fazla gayret göstermeniz gereken süreç içinde olabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Diz, eklem, ayak bölgesi rahatsızlarınız artabilir.

Mayıs ayının ikinci yarısında; kredi, finans, miras konularıyla ilgili güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Geliriniz artabilir. Ev değişikliği yapabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorunlara dikkat etmelisiniz. Harcamalarınız ise artabilir özellikle de evinizle, ailenizle ilgili harcamalar yapabilirsiniz.

Mayıs ayınız harika geçsin.

AKREP BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Mayıs ayının ilk on beş gününde; sağlık, ilişkiler, evlilik konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Var olan ilişkinizde, ortaklığınızda sorunlar gerçekleşebilir. Fakat sorunlara rağmen düzeninizi koruyabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında ise hareketli bir dönem geçirebilirsiniz.

Mayıs ayının ikinci yarısında; ilişki veya ortaklığınızda yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni başlangıçlarınız size şans getirecektir. Yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bekarsanız karşınıza sizi çok sevecek kişiler çıkabilir. Ama ilişkide veya çalışma hayatınızda iletişim sorunları gerçekleşebilir. Geri dönülemez kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızda değişimler, kopmalar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ise mücadeleniz atabilir. Bazı tartışmalar gerçekleşebilir.

Mayıs ayınız harika geçsin.

YAY BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Mayıs ayının ilk on beş gününde sağlık, hastaneler, gizli düşmanlar, çalışma hayatınızda sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Bitişler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili, borçlarınızla ilgili sorunlar gerçekleşebilir. Bilinçaltı korkularınızla yüzleşebilirsiniz.

Mayıs ayının ikinci yarısında; çalışma hayatınızda yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Aslında güzel bir döneme başlangıç yapacaksınız. Fırsatlar sizinle olacak. Maddi kaynaklarınızla ilgili krizler yaşayabilirsiniz ama bir taraftan toparlama, finansal yapılanma fırsatınız da olacak. Yurt dışı, seyahat, eğitim, hukuk konularında hareketlilik artabilir. Aşk hayatınızda bazı yıkımlar gerçekleşebilir. Sorunlar kalıcı şekilde kendini gösterebilir.

Mayıs ayınız harika geçsin.

OĞLAK BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Mayıs ayının ilk yarısında sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk, derneklerle ilgili değişimler sizi bekliyor olacak. Bazı arkadaşlarınızla yollarınız ayrılabilir. Sorunlar gerçekleşebilir. İlişki, ortaklık yapınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Maddi kazançlarınızla ilgili bazı krizler, şanssızlıklar gerçekleşebilir. Harcamalarınız artabilir.

Mayıs ayının ikinci yarısında aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili harika başlangıçlar sizi bekliyor olacak. İlişkinizde güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harcamalarınız artabilir. Aile içi kaos gerçekleşebilir. Finansal açıdan titiz, dikkatli olmalısınız. Aşk hayatınız önümüzdeki bir sene boyunca çok güzel olmaya başlayacak. Belki aşık olacaksınız. Çocuk sahibi değilseniz, çocuğunuz olacak.

Mayıs ayınız harika geçsin.

Oğlak burcu kadını özellikleri

KOVA BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Mayıs ayının ilk on beş gününde kariyer, iş hayatınızdaki sorunlar artabilir. Ev değişikliği veya iş değişikliği yapabilirsiniz. Aslında krizi fırsata dönüştürmek de sizin elinizde olacak. Çalışma hayatınızda tartışmalar, ihanetler gündeme gelebilir. Kadersel sonlanmalar, bitişler gerçekleşebilir.

Mayıs ayının ikinci yarısında; evinizle, ailenizle ilgili yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Sağlık konularında sorunlar gündeme gelebilir. Yanınızda çalışanlarla ilgili değişimler gerçekleşebilir. Bir taraftan ise çalışma hayatınızda ve sağlığınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yakın çevrenizle, yakın akrabalarınız, kardeşler, eğitimle ilgili geri dönülemez bazı süreçler yaşayabilirsiniz.

Mayıs ayınız harika geçsin.

BALIK BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Mayıs ayının ilk on beş gününde; seyahat, eğitim, yurt dışı, hukuk, inançlarla ilgili belirsiz kavramlar belirli hale gelmeye başlıyor olacak. Yer değişikliği, yakın çevrenizin değişmesi gerçekleşebilir. 5 mayıs tarihinde trafikte özellikle dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili tartışmalar gerçekleşebilir.

Mayıs ayının ikinci on beş gününde eğitim, kardeşler, yakın çevrenizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda veya çocuklarınızla ilgili sorunlarda azalmaya, iyileşmeye başlayacaktır. Maddi açıdan ise krizsel bir durum içine düşebilirsiniz. Bu dönemde maddi kaynaklarınızla ilgili dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

Mayıs ayınız harika geçsin.

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyum tablosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER