Mayıs ayı hangi burç? Mayıs ayında doğan burcun özellikleri

Mayıs ayında doğanların hangi burca sahip olduğu, ayın hangi gününde dünyaya geldikleriyle doğrudan ilgilidir. Bu ay, sabrın ve konforun temsilcisi Boğa ile başlar, iletişimin ve zekanın temsilcisi İkizler ile devam eder.

1 Mayıs - 20 Mayıs: Boğa Burcu (Toprak Grubu)



21 Mayıs - 31 Mayıs: İkizler Burcu (Hava Grubu)



GÜVENİN VE ESTETİĞİN KALESİ BOĞA (1-20 MAYIS)

Mayıs ayının büyük bir bölümüne hükmeden Boğa burçları, hayatın tadını çıkarmayı en iyi bilen kişilerdir. Yönetici gezegenleri olan Venüs, onlara güzelliğe, sanata ve kaliteye karşı doğal bir tutku verir.

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ

Güvenilirlik: Bir Boğa söz verdiyse, o söz mutlaka tutulur. Onlar arkadaş çevresinin ve ailesinin sığınılacak limanıdır.

Sabır ve Kararlılık: Acele etmeyi sevmezler. Bir işi sindire sindire ama en mükemmel haliyle yaparlar.

Duyusal Keyifler: Güzel yemekler, kaliteli kumaşlar ve huzurlu bir ev ortamı onlar için hayati önem taşır.



BİLGİNİN VE DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ İKİZLER (21-31 MAYIS)

21 Mayıs itibarıyla güneşin İkizler burcuna geçmesiyle enerji bir anda değişir. Hava elementi olan İkizler, mayıs ayının son günlerine hareket, neşe ve bitmek bilmeyen bir öğrenme arzusu getirir.

İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ

Zeka ve Adaptasyon: Çok hızlı düşünür ve her türlü ortama anında uyum sağlarlar. Onlar için "bilgi" en değerli hazinedir.

İletişim Ustası: Sohbetleri sürükleyicidir. Kelimelerle oynamayı, anlatmayı ve dinlemeyi çok severler.

Çift Karakterlilik (Esneklik): Aynı anda birkaç işi yapabilirler. Enerjileri değişkendir; bir an çok sosyalken, bir an kendi derinliklerine çekilebilirler.



