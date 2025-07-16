Merkür Retrosu: İletişimde geçmişle yüzleşme zamanı başlıyor! Merkür Retrosu'nun burçlara etkileri neler?

19 Temmuz – 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu retro sürecinde, özellikle geçmişle ilgili konular tekrar gündeme gelebilir. Eski aşklar aniden karşınıza çıkabilir ya da siz geçmişte kalan birine yeniden ulaşma isteği duyabilirsiniz. Astrolog Dilara Yıldızhan, Merkür retrosu etkilerini Elele okuyucuları için yazdı.

Bu dönemde şunlara dikkat etmekte fayda var:

İletişim sorunları ve yanlış anlaşılmalar artabilir.

Seyahat planları aksamaya uğrayabilir, gecikmeler yaşanabilir.

Teknolojik cihazlarda arızalar görülebilir.

Zihinsel karmaşa ve karar vermede zorlanma hissedilebilir.

Sosyal medyada yanlış anlaşılmalar ve dijital tartışmalar gündeme gelebilir.

İmzalar, anlaşmalar ve yeni başlangıçlarda aksilikler yaşanabilir.

Ayrıca bu süreçte iletişimde ego çatışmaları, olayları dramatize etme eğilimi ve aşırı özgüvenden kaynaklı problemler ortaya çıkabilir. Bu nedenle sakin ve temkinli davranmak oldukça önemlidir.

Astrolog Dilara Yıldızhan

Merkür retrosu aynı zamanda bir fırsattır

Bu dönemi yarım kalmış işleri tamamlamak, daha önce başlanan projelerin eksiklerini gözden geçirmek ve detaylara odaklanmak için değerlendirebilirsiniz. Yepyeni başlangıçlar yapmak yerine, geçmişte temelleri atılmış işlerin üzerinden geçmek çok daha verimli sonuçlar doğurabilir. Unutmayın, Merkür retrosu her zaman bir duraksama değil; bazen geriye dönüp, ilerlemek için gereken içsel netliği kazanmamıza yardımcı olan bir süreçtir.

KOÇ:

Bu dönemde aşk hayatınızda, hobilerinizle ilgili konularda, tatil planlarınızda ya da çocuklarla olan ilişkilerinizde bazı iletişim kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Eski sevgililer, geçmiş ilişkiler yeniden gündeme gelebilir. Aşk hayatınızı tekrar değerlendirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Yeni flörtlere karşı temkinli olmakta fayda var, çünkü yanlış anlaşılmalar ve kafa karışıklıkları mümkün.

BOĞA:

Ev, aile, yerleşim yeri ve gayrimenkul ile ilgili konularda beklenmedik aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Ev değiştirme, taşınma, ev alım-satımı ya da kira sözleşmeleri gibi işlemlerde gecikmeler ya da iletişim sorunları yaşanabilir. Aile bireyleriyle olan ilişkilerde eski konular yeniden açılabilir, geçmişten gelen bazı meseleler gün yüzüne çıkabilir.

İKİZLER:

Yakın çevreniz, kardeşler, komşular ya da eğitimle ilgili alanlarda iletişim problemleri yaşanabilir. Seyahat planlarınız varsa, bu dönemde gecikmeler, iptaller ya da ulaşımda problemlerle karşılaşabilirsiniz. Elektronik aletler, belgeler ya da yolculukla ilgili evraklar konusunda dikkatli olun. Küçük gibi görünen iletişim kazaları büyüyebilir.

YENGEÇ:

Maddi kaynaklarınız, gelir-gider dengeniz ve kazançlarınızla ilgili konularda bazı aksaklıklar yaşanabilir. Ticari faaliyetlerde ya da alışverişlerde yanlış anlaşılmalar ve bilgi eksiklikleri yüzünden sorunlar gündeme gelebilir. Finansal planlarınızı gözden geçirmek ve riskli yatırımlardan uzak durmak bu dönem için faydalı olacaktır.

ASLAN:

Fiziksel görünümünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz ancak bu dönemde radikal değişimlerden kaçınmak daha doğru olabilir. Kişisel hayatınızın birçok alanında, özellikle iletişim kaynaklı egosal çatışmalar yaşanabilir. İnsanlarla kurduğunuz diyaloglarda daha yapıcı ve anlayışlı bir tutum sergilemeye çalışmalısınız.

BAŞAK:

Manevi dünyanızla ve bilinçaltınızla ilgili konular bu süreçte ön plana çıkabilir. Geçmişte sizi yıpratmış ya da bastırdığınız bazı duygular tekrar gündeme gelebilir. Gizli düşmanlıklar, arkanızdan yapılan konuşmalar ya da dedikodulara karşı dikkatli olun. Rüyalarınız bu dönemde size bazı mesajlar verebilir; iç sesinizi dinlemek faydalı olabilir.

TERAZİ:

Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, topluluklar ve derneklerle olan ilişkilerinizde iletişim kaynaklı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Yeni arkadaşlıklara başlarken temkinli davranmakta fayda var. Geçmişte kopmuş olduğunuz arkadaşlarla yollarınız yeniden kesişebilir. Grup içi yanlış anlaşılmalar ise ilişkileri zedeleyebilir.

AKREP:

İş hayatınız ve kariyerinizde; yazılı ve sözlü iletişimde aksaklıklar yaşanabilir. E-postalarda yanlış anlamalar, toplantılarda karışıklıklar ya da belgelerde gecikmeler olabilir. İmzalanacak sözleşmeler konusunda dikkatli olun. Öte yandan, geçmişte başlayıp yarım kalan projelerinizi tamamlama fırsatı da bu dönemde doğabilir.

YAY:

Yurt dışı bağlantılı işler, akademik eğitimler, uzak akrabalarla ilişkiler ve hukuki konular gündeminizde olabilir. Bu alanlarda iletişim sorunları, belge eksiklikleri ya da yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Seyahat planlarınızda gecikmeler, iptaller ya da bavul kayıpları gibi problemler meydana gelebilir. Yolculuklar öncesi hazırlığınızı titizlikle yapmanızda fayda var.

OĞLAK:

Finansal konular, krediler, vergiler, ortaklı gelirler ya da eşinizin/ortaklarınızın parasıyla ilgili gelişmeler sizi meşgul edebilir. Bu alanda ani gelişen problemler ya da bilgi eksiklikleri nedeniyle maddi zararlar yaşanabilir. Yatırımlarınızı gözden geçirmek, yeni borçlanmalardan kaçınmak ve dikkatli adımlar atmak faydalı olacaktır.

KOVA:

İlişkilerde ve ortaklıklarda yanlış anlaşılmalar, iletişim kazaları gündeme gelebilir. Eski sevgililer, geçmişte yaşanmış ilişkiler karşınıza yeniden çıkabilir. Mevcut ilişkilerinizde ise tartışmaların altında yatan sebepleri anlamaya çalışmalısınız. Yeni bir aşka başlamak için uygun bir dönem olmayabilir; duygusal tepkilerden uzak durmanızda fayda var.

BALIK:

Günlük işlerde, iş ortamında ve sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. İletişim hataları, egosal çatışmalar ya da yanlış yönlendirmeler iş ortamında huzursuzluk yaratabilir. Ancak uzun süredir ertelediğiniz işleri tamamlamak ve düzen kurmak açısından da verimli bir zaman olabilir. Sağlığınıza da ekstra özen göstermelisiniz.