Merkür retrosu yaklaşırken bu 4 burç dengesini kurmakta zorlanıyor
Yılın ilk Merkür retrosu öncesinde, 11 Şubat’ta başlayan ve 26 Şubat’a kadar devam edecek olan 'retro gölge' dönemi, önümüzdeki sürecin ana hatlarına dair önemli ipuçları sunuyor. İletişim ve sezgilerin ön planda olacağı bu süreçten en çok etkilenecek 4 burç ve bu burçların dikkat etmesi gereken noktalar...
Şu an içerisinde bulunduğumuz ve 26 Şubat’a kadar etkisini sürdürecek olan retro gölge dönemi, yılın ilk retrosu öncesinde yaşanacakların bir ön izlemesini sunuyor. İletişim ve mantık gezegeni Merkür'ün yavaşlamaya başladığı bu süreç, gündelik akışta fark edilmeyen detayları su yüzüne çıkarıyor. 20 Mart’taki bahar ekinoksuna kadar sürecek olan bu fazda, özellikle İkizler, Aslan, Başak ve Balık burçlarının daha yoğun etkilenmesi bekleniyor.
Balık burcunun 22. derecesinde gerçekleşen bu döngü; iletişimi, lojistiği ve düşünce süreçlerini doğrudan etkiliyor. Merkür’ün Balık burcundaki konumu nedeniyle rasyonel veriler yerine sezgilerin, rüyaların ve duygusal farkındalıkların ön plana çıkacağı öngörülüyor. Bu dönemde karşınıza çıkan konu başlıklarının, Mart ayı sonuna kadar ana gündem maddelerinizi oluşturabileceği değerlendiriliyor.
İşte retro gölge döneminden en çok etkilenecek ve bu süreçte dengeyi kurmaya odaklanması gereken 4 burç:
İKİZLER
Kariyer planlarını daha derinlemesine incelemeniz gereken bir dönemdesiniz. Merkür’ün bu durağan evresinde bazı işlerin aksaması veya teslim tarihlerinin esnemesi motivasyonunuzu düşürmesin. Olayların kendi akışında olgunlaşmasına izin verin; zira taşlar yerine oturduğunda belirsizlikler de yerini netliğe bırakacaktır. Başarının tanımının zamanla evrilmesi ve sizin için artık farklı bir anlam ifade etmesi, gelişimin doğal bir parçasıdır.
ASLAN
Henüz netleşmemiş meselelerin yavaş yavaş gün yüzüne çıktığı bir süreçtesiniz. Özellikle ortaklaşa kullanılan kaynaklar veya güven odaklı konular, yeniden değerlendirilmek üzere gündeminize gelebilir. Taşlar yerine oturduğunda ve bu durumları netleştirmeye hazır olduğunuzda, meseleleri bu kez çok daha farklı bir stratejiyle yönetmeniz mümkün olacaktır.
BAŞAK
Mevcut gelişmelere dikkatle yaklaşmanız gereken bir döngüden geçiyorsunuz. İlişkilerinizde daha önce deneyimlediğiniz benzer temalar veya yarım kaldığı hissedilen diyaloglar tekrar gündeminize gelebilir. Merkür’ün bu geri hareket öncesi gölgesinde, çözüm üretmek için aceleci davranmamanız faydalı olacaktır; zira mart ayında şartlar olgunlaştığında, bu meseleleri çok daha net bir bakış açısıyla ve farklı bir perspektiften değerlendirme imkanı bulacaksınız.