Merkür retrosu yaklaşırken bu 4 burç dengesini kurmakta zorlanıyor

Şu an içerisinde bulunduğumuz ve 26 Şubat’a kadar etkisini sürdürecek olan retro gölge dönemi, yılın ilk retrosu öncesinde yaşanacakların bir ön izlemesini sunuyor. İletişim ve mantık gezegeni Merkür'ün yavaşlamaya başladığı bu süreç, gündelik akışta fark edilmeyen detayları su yüzüne çıkarıyor. 20 Mart’taki bahar ekinoksuna kadar sürecek olan bu fazda, özellikle İkizler, Aslan, Başak ve Balık burçlarının daha yoğun etkilenmesi bekleniyor.

Balık burcunun 22. derecesinde gerçekleşen bu döngü; iletişimi, lojistiği ve düşünce süreçlerini doğrudan etkiliyor. Merkür’ün Balık burcundaki konumu nedeniyle rasyonel veriler yerine sezgilerin, rüyaların ve duygusal farkındalıkların ön plana çıkacağı öngörülüyor. Bu dönemde karşınıza çıkan konu başlıklarının, Mart ayı sonuna kadar ana gündem maddelerinizi oluşturabileceği değerlendiriliyor.



İşte retro gölge döneminden en çok etkilenecek ve bu süreçte dengeyi kurmaya odaklanması gereken 4 burç: