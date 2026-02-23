Merkür retrosunu hasarsız atlatma rehberi: Bu süreçte nelerden kaçınmalısınız?
2026’da başlayacak yeni dönemin eşiğinde, on dört yıllık bir döngü kapanıyor. Tutulma sezonunun ortasında başlayan Merkür retrosu, bizi "duygusal bir temizliğe" ve sınırlarımızı yeniden çizmeye davet ediyor.
Tutulma sezonunun tam ortasında kapımızı çalan yılın ilk Merkür retrosu, oldukça kritik bir dönemece denk geliyor. Bu hareketliliğin ana sebebi ise büyük bir enerji değişimi: On dört yıldır Balık burcunda olan Neptün, yerini kararlılığı temsil eden Koç burcuna bıraktı.
Aynı zamanda, içe dönük Yılan Yılı'ndan cesaret ve hız gerektiren Ateş Atı Yılı'na geçiyoruz. 2023’ten beri süregelen durgun süreç artık yerini aksiyona bırakmaya hazırlanıyor. Evren, 2026’da resmen başlayacak bu yeni döneme temiz bir başlangıç yapabilmemiz için bizlere son bir fırsat penceresi açıyor.
İşte bu süreci verimli geçirebilmeniz için dikkat etmeniz gerekenler...
1. KENDİNİZİ İHMAL ETMEKTEN KAÇININ
Bu dönemde kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermemek; tükenmişliğe, yön kaybına ve zihin bulanıklığına yol açabilir. Başkalarına odaklanmadan önce kendi enerjinize odaklandığınızdan emin olun.
2. SINIRLARINIZIN İHLAL EDİLMESİNE İZİN VERMEYİN
Balık enerjisinin getirdiği "geçirgen sınırlar" nedeniyle başkalarının duygusal yükünü üstlenmekten kaçının.
İlişkilerde: Başkaları için "duygusal bir koltuk değneği" haline gelip gelmediğinizi kontrol edin.
İş yerinde: Şirketin tüm yükü sizin omuzlarınızdaymış gibi her göreve atılmaktan vazgeçin, başkalarının da sorumluluk almasına izin verin.
3. KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI KANDIRMAYIN
İnsanları memnun etme arzusuyla kendi ihtiyaçlarınızı bastırmak, dürüstlük sorunlarına yol açabilir. Bu süreçte hem kendinize karşı dürüst olun hem de çevrenizdeki olası yalanlara karşı uyanık kalın. Gerçekler su yüzüne çıktığında, bu netlik için teşekkür edip yolunuza devam edin.