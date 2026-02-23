Merkür retrosunu hasarsız atlatma rehberi: Bu süreçte nelerden kaçınmalısınız?

Tutulma sezonunun tam ortasında kapımızı çalan yılın ilk Merkür retrosu, oldukça kritik bir dönemece denk geliyor. Bu hareketliliğin ana sebebi ise büyük bir enerji değişimi: On dört yıldır Balık burcunda olan Neptün, yerini kararlılığı temsil eden Koç burcuna bıraktı.



Aynı zamanda, içe dönük Yılan Yılı'ndan cesaret ve hız gerektiren Ateş Atı Yılı'na geçiyoruz. 2023’ten beri süregelen durgun süreç artık yerini aksiyona bırakmaya hazırlanıyor. Evren, 2026’da resmen başlayacak bu yeni döneme temiz bir başlangıç yapabilmemiz için bizlere son bir fırsat penceresi açıyor.



İşte bu süreci verimli geçirebilmeniz için dikkat etmeniz gerekenler...