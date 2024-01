Oğlak burcunda Yeni Ay! Burçları neler bekliyor?

Bu yeni ay, Oğlak burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek ve Plüton'un etki alanında olacak. Zeta Aquila yıldızı ve Aquila takımyıldızında bulunan Dheneb yıldızı, başarı, güç ve liderlikle ilişkilidir. Devlet yöneticilerinin başarıları, savaşta kazanç sağlanmasını ve güçlenmeyi simgeler. Plüton'un da etkisiyle, krizsel yenilenme, finansal değişimler ve ayağa kalkma ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ancak yönetici gezegen Saturn, Fomalhaut yıldızının yer aldığı konumda bulunduğu için bu dönemde dolandırıcılar, yalanlar, aldatıcı adımlar ve gücü yanıltıcı şekillerde kullanma gibi umut vadeden görünen gelişmelerin altında boşluklar olduğunu fark edebiliriz.

KANDIRILMA, DOLANDIRILMA, HAYAL KIRIKLIĞI...

Ayrıca hastalıklar, sağlık, teknoloji gibi alanlarda ani olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yükselen burcun Aldebaran yıldızının etkisi altında olması ise dürüstlükle ilgili bir durumu işaret etmektedir. Bazen dürüstlük sınavlarıyla karşılaşabiliriz ancak gelecekte ağırlığını hissettirecek bir karması olabilir. Şu anda Aldebaran ve Fomalhaut gibi kraliyet yıldızları tarafından gözlemlendiğimiz bir süreçteyiz ve her attığımız adım, söylediğimiz her söz farklı bir zamanda kendini gösterebilir. Dikkatli olmak önemlidir, çünkü gökyüzünde güven veren durumlar perde arkasında kandırılma, dolandırılma, hayal kırıklığı gibi gelişmelere neden olabilir. Ayrıca Fomalhaut, özel güçler vadeden ve kurallara uyulmadığı takdirde her şeyi kaybettiren bir yıldızdır. Eğer size bu güç verildiyse, bunun bir sınav olduğunu unutmayın.

Hava durumu açısından ani düşüşler, sert ve kuru soğuklar, yağış, fırtına yaşanabilir.

TÜRKİYE İÇİN YENİ BAŞLANGIÇLAR...

Türkiye için ise, yeni başlangıçlar, yeni anlaşmalar müttefikler ve ortaklarla ilgili gerçekleşebilir. Güçlü gelişmeler yaşanabilir. Özellikle kamu kurumları, belediyeler, işçi sınıfı ve sağlık çalışanları, yanlış ifadelerle karşılaşabilir. Yurt dışı ilişkileri, hukuksal alan, üniversiteler, eğitim alanı ve inançsal konularla ilgili tanımlamalar da kişileri yanıltabilir.

OĞLAK BURCUNDA YENİ AY VE BURÇLARA ETKİLERİ