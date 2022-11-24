Pazartesi gününü seven 3 burç!
Kimisi pazartesi gününden nefret eder ve pazar gününden pazartesi stresi başlar fakat kimisinin de hafta başı olduğu için pazartesi en sevdiği gündür! Peki hangi burçler pazartesi gününü sever? İşte pazartesi gününü sevme potansiyeli olan 3 burç...
ASLAN BURCU
Aslanlar Pazartesi günlerine nispeten daha iyimser bakarlar. Aslan burçları sosyalleşmeyi sever, bu yüzden kanepede geçirdikleri bir Pazar gününden sonra iş yerinde olmak onlara iyi gelir. Aslan, pazartesi sabahları kendisini sıklıkla hafta sonu yaşadıklarını mutlu bir şekilde anlattığı kahve sohbetinde bulabilir. Ofiste daha sonra enerjik bir şekilde işe koyulacaktır. Çalışmayı seven Aslan burçları için pazartesi günleri keyiflidir. Aslan, işini enerjik bir şekilde ele alır ve özgüveninden dolayı genellikle çok başarılıdır. Bu burcun pazartesi günlerini sevmesine şaşmamalı.
KOÇ BURCU
Koçlar hafta sonunu sevdikleri kadar pazartesi günlerini de severler. Çünkü enerji ve hareket şevkiyle dolup taşan kişilerdir. Diğer burçlar pazartesi gününü, yeni bir hafta sonu için uzun bir sürenin başlangıcı olarak görürken Koç, pazar günkü 'dağ turunun' ardından pazartesi günü de bir sonraki 'profesyonel zirveye çıkmak' için sabırsızlanır. Koç burcu çalışma azmi ile tüm ekibe ilham verebilir.
OĞLAK BURCU
Oğlaklar için öz disiplin hayatın iksiridir. Hiçbir şeyin yapılmadığı boşa harcanmış bir hafta sonundan nefret ederler. Oğlaklar, pazartesi olması için her zaman sabırsızdırlar. Çoğu zaman ofise ilk gelen o olur ve büyük bir iş yükünü de çoktan omuzlamış olur. Oğlak, görev duygusuyla doğduğu için hiçbir şekilde mutsuz değildir.