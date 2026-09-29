Retro ne zaman başlıyor? Retro dönemi yapılmaması gerekenler tam liste

1. Yeni İmzalar Atmaktan ve Sözleşme Yapmaktan Kaçının

Retro dönemleri; iletişim, bilgi akışı ve anlaşmalar konusunda yanılsamalara açık zamanlardır. Büyük bir iş sözleşmesi, ev kiralama veya ortaklık gibi resmi süreçlerde maddeleri gözden kaçırma riskiniz oldukça yüksektir. Şartlar çok cazip görünse bile retro bitene kadar son imzayı ertelemek ya da her küçük ayrıntıyı iki kez okumak hayat kurtarır.