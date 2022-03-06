Sınır tanımayanlar: En çılgın burç hangisi? İşte en çılgın 6 burç!
Burçlar karakterimiz, iş hayatımız, nelerden hoşlandığımız, uğurlu sayımız hatta sağlığımız hakkında birçok ipucu barındırıyor. Her burcun olumlu ya da olumsuz yanları, “en’leri” vardır. Peki en çılgın burçlar hangileri? İşte en çılgın burçtan en aza doğru sıraladığımız listemiz...
Bir kişi çıkıp, kendine hakim olamadığı için, her iyi hazırlanmış planınızı mahvederek her şeyinizi alt üst etmeye karar verene kadar hayat güzeldi değil mi??? Ve astrolojiye göre, bu çılgın burçlar davranışları ile sizi deli gibi hissettirmenin mutlaka farklı yollarını bulurlar. Listenin başında Koç yer alırken; Terazi, Balık ve Kova çok gerilerde kalıyor. Ve listenin başındakilerin çılgınlıkları sevimli bir şekilde değil, bencil, benmerkezci ve aşırı düşüncesiz türden. Saf kötülük olduğunu düşündüğünüz çılgınlıkta... İşte en çılgın burçlar: ( Ayrıca en kıskanç burç hangisi merak ediyorsanız 'En kıskanç burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)
1- Koç (21 Mart- 19 Nisan)
Çılgınlık birçok farklı türde olabilir ama kaçınılması gereken bir çılgınlık türü varsa o da Koç’un çılgınlığıdır. Sizi deli edecek türden bir çılgınlığa sahiptirler. Bir Koç ile aynı fikirdeyseniz eğer, kendinizi sorgulamanız gerekir.
2- Yengeç (21 Haziran- 22 Temmuz)
Bir Yengeç sizi çılgına çevirebilir bunun sebebi de sadece kararsız ve dikkatsiz olmaları değil; ihanet etmede harika becerilere sahip olmalarıdır. Hiçbir burç ihanet konusunda Yengeç’in eline su dökemez. Yengeç’ten incelik ve nezaket bekleyemezsiniz onlar çılgın, anı yaşayan, gelişine insanlardır.
3- Aslan (23 Temmuz- 22 Ağustos)
Aslan sizi delirtmek amacında olursa, dünya üzerinde bunu ondan daha iyi yapacak kimse yoktur. Onlar için muhteşemin tanımı ‘’şiddetli’’ ile eş anlamlıdır. Bir Aslan hareket halindeyken onu bastırmanız gerekir aksi halde zihninizi kemirir durur.