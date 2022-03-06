Sınır tanımayanlar: En çılgın burç hangisi? İşte en çılgın 6 burç!

Bir kişi çıkıp, kendine hakim olamadığı için, her iyi hazırlanmış planınızı mahvederek her şeyinizi alt üst etmeye karar verene kadar hayat güzeldi değil mi??? Ve astrolojiye göre, bu çılgın burçlar davranışları ile sizi deli gibi hissettirmenin mutlaka farklı yollarını bulurlar. Listenin başında Koç yer alırken; Terazi, Balık ve Kova çok gerilerde kalıyor. Ve listenin başındakilerin çılgınlıkları sevimli bir şekilde değil, bencil, benmerkezci ve aşırı düşüncesiz türden. Saf kötülük olduğunu düşündüğünüz çılgınlıkta... İşte en çılgın burçlar: ( Ayrıca en kıskanç burç hangisi merak ediyorsanız 'En kıskanç burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)