Sonbahar modası: Burcunuza göre bu sonbaharın en trend parçaları
Bu yıl sonbahar modasında burcunuzu dikkate alarak dolabınızı düzenlemeye ne dersiniz? İşte bu sonbaharda trend olan giyimlerle burcunuza göre hangi tarzı seçmeniz gerektiği...
Moda her zaman sonbaharda hareketlenir ve canlanır. Sıcak bir yazdan sonra, dolabınızı açıp paltolarınıza, kazaklarınıza, kot pantolonlarınıza ve çizmelerinize hayranlıkla bakmak ve bunları resmen tekrar giymeye başlamak size güzel hissettirebilir. Ayrıca yeni trendleri denemek için de mükemmel bir zamandır.
Sonbahar tarzınızı belirlemek için burcunuzu göz önünde bulundurabilirsiniz. Size en uygun moda trendini bulmak için güneş burcunuzu, ayrıca kişisel stilinizi ve kaldırımda yürürken dikkatleri üzerinize çekecek şeyleri temsil eden ay, yükselen veya Venüs burcunuzu da göz önünde bulundurabilirsiniz.
Doğum haritanızın bu bölümleri, nasıl giyinmeyi ve kendinizi nasıl ifade etmeyi sevdiğinizi veya nasıl görünmek istediğiniz konusunda önemli rol oynayabilir. Her burç adına en iyi sonbahar moda trendi için okumaya devam edin.
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Transparan Üstler
Bu günlerde, çoğu kişinin transparan üstlerde sütyen giymediğini görüyorsunuzdur. Bu Koç burcunun yapacağı şeylerden bir tanesi. Zodyakın en cesur burçlarından biri olarak, biraz riskli olan moda trendlerinden asla kaçınmazsınız. Kıyafetinizi tamamlamak için seksi, transparan bir atlet ya da elbise tercih edebilirsiniz.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Kitap Kurdu Estetiği
Yılın bu zamanı, 10 yıl önce mezun olsanız bile her zaman güçlü bir okul başlangıcı havası hakim olur. Nostaljiyi seven bir toprak burcu olan Boğa, bu sezonun kitap kurdu ve eski tarz esintili 'kıyafetleri' ile oldukça ilgili olacak. Kalın mokasenler, çizgili gömlekler, ekose etekler ve pololar düşünün.
Bu görünümü sevimli bir hırka ve bir çift gözlük giyerek elde edebilirsiniz.
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
Kot şıklığı
Denim giymek herkese göre değildir ve tam da bu yüzden moda tutkunu İkizler için oldukça idealdir. Bedeninizi denemek için kot gömlekle kot, kot etekle uyumlu bir ceket giyin. Ya da mavi çanta veya ayakkabı gibi birkaç kot aksesuar takın. Geniş paça kot pantolon, dar kot pantolon ya da uzun şort düşünebilirsiniz. Hepsi bu sezon trend.