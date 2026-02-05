Şubat ayında aşkı bulacak 4 burç
2026 Şubat ayı, gökyüzündeki önemli yerleşimlerle ilişkilerde yeni bir döneme işaret ediyor. Kova burcunda Güneş, Merkür ve Plüton’un bir araya gelmesiyle oluşan güçlü etkileşim, bağlarımızı zihinsel bir derinlik ve yenilikçi bir bakış açısıyla sorgulatıyor. İşte bu dönüştürücü enerji altında, yeni heyecanlara ve farklı bağlara kapı açacak olan 4 burç...
2026 Şubat gökyüzü, sıradan bir Sevgililer Günü atmosferinin çok ötesinde, adeta kadersel bir "aşk devrimi" hazırlıyor. Kova burcunda nadir görülen gezegen birikimi (Stelyum), tutku ve romantizmi zihinsel bir derinlikle birleştirirken 2 Şubat’taki Aslan Dolunayı saklı kalmış duyguları ön plana çıkarıyor.
Ancak bu ay, sadece tatlı heyecanlardan ibaret değil, 14 Şubat’ta devreye giren Satürn’ün ciddi enerjisi, aşkı bir dürüstlük sınavından geçirerek yüzeysel flörtleri eliyor ve sadece gerçek bağların ayakta kalmasına izin veriyor.
Ayın en önemli dönüm noktası olan 17 Şubat’taki Güneş Tutulması, hayatınızda kalıcı izler bırakacak beklenmedik ve ani aşk başlangıçlarını karşınıza çıkarıyor. Ay sonunda başlayacak Merkür retrosu ise tüm bu yeni hisleri mantık süzgecinden geçirerek, yaşananların geçici bir heves mi yoksa uzun soluklu bir birliktelik mi olduğunu netleştiriyor.
İşte şubat ayında aşk hayatında en olumlu gelişmeleri yaşayacak o 4 burç:
ASLAN
Şubat ayı Aslan burcuna yenilenmiş bir duygusal yoğunluk getiriyor. 2 Şubat’ta kendi burçlarında gerçekleşen dolunay, Aslan burçlarının sosyal enerjisini artırarak, yeni insanlarla tanışmalarını ve dikkat çekmelerini kolaylaştırıyor. Bu dönem, gerçek bir çekimden doğan ve daha derin bir şeye dönüşen karşılaşmalar için elverişli bir zaman. Aslanlar, aşkı sadece tutkuyla değil, bu dolunayın getirdiği yüksek farkındalıkla yaşayarak akışa kapılmanın keyfini yeniden keşfedecekler.
TERAZİ
Şubat ayı Terazi burcuna uyumlu ve canlandırıcı bir duygusal iklim sunuyor. Kova burcundaki gezegen yoğunluğu, Terazi’nin aşk ve flört evini (5. ev) destekleyici bir açıyla tetiklediği için arzu ve denge arasındaki o ince çizgi nihayet bulunuyor. Bu dönemde kurulan bağların temelinde karşılıklı diyalog, saygı ve doğal bir uyum yer alıyor. Bu ay Teraziler, korkularını bir kenara bırakıp yeni bağlar kurmanın ve hayatı paylaşmanın tadını çıkarabilirler.
YAY
Yay burçları için bu ay, dinamik ve tutkulu bir ay olarak kendini gösteriyor. Kova'daki gezegen birikiminin Yay burcuna yaptığı olumlu açı, yeni deneyimlere açılma isteğini ateşliyor. 17 Şubat’taki Güneş tutulması ile Yay burçları, sosyal çevrelerinde yaşanacak sürpriz tanışmalarla bu yeni ilişki trafiğine dahil oluyor. Bu destek sayesinde, sosyal çevrelerdeki sıradan sohbetler bile bir anda rutini kıran ve yeni perspektifler sunan yoğun hikayelere dönüşebilir.