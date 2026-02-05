Şubat ayında aşkı bulacak 4 burç

2026 Şubat gökyüzü, sıradan bir Sevgililer Günü atmosferinin çok ötesinde, adeta kadersel bir "aşk devrimi" hazırlıyor. Kova burcunda nadir görülen gezegen birikimi (Stelyum), tutku ve romantizmi zihinsel bir derinlikle birleştirirken 2 Şubat’taki Aslan Dolunayı saklı kalmış duyguları ön plana çıkarıyor.

Ancak bu ay, sadece tatlı heyecanlardan ibaret değil, 14 Şubat’ta devreye giren Satürn’ün ciddi enerjisi, aşkı bir dürüstlük sınavından geçirerek yüzeysel flörtleri eliyor ve sadece gerçek bağların ayakta kalmasına izin veriyor.

Ayın en önemli dönüm noktası olan 17 Şubat’taki Güneş Tutulması, hayatınızda kalıcı izler bırakacak beklenmedik ve ani aşk başlangıçlarını karşınıza çıkarıyor. Ay sonunda başlayacak Merkür retrosu ise tüm bu yeni hisleri mantık süzgecinden geçirerek, yaşananların geçici bir heves mi yoksa uzun soluklu bir birliktelik mi olduğunu netleştiriyor.

İşte şubat ayında aşk hayatında en olumlu gelişmeleri yaşayacak o 4 burç: