Tarot falı nasıl bakılır? En popüler yöntem: Kelt Haçı açılımı

Kelt haçı yöntemi

Birçok Tarot okuma yöntemi olmasına karşılık, en yaygın olarak kullanılan yöntem kelt haçı yöntemidir. Tüm soru şekillerine yanıt verecek, mükemmel bir sıralama yöntemi vardır. Gelişmeleri dünü, bugünü ve yarını ile gösterir. Olayların iç yüzünü açığa çıkarır ve geleceğe dönük önemli ipuçları verir.

1- Belirleyici kartın tespiti:

Kelt haçı yönteminde ilk aşama belirleyici kartın seçilmesidir. Tarot açılmadan önce, danışanı veya hakkında soru sorulacak kişiyi temsil etmek üzere, ortaya bir kart açılır. Bu kart belirleyici karttır. Bu kartın seçilmesinde göz önünde tutulacak hususlar şunlardır:

40 yaşından büyük olgun erkekler: Kral

20 yaşından büyük kadınlar: Kraliçe

20 ile 40 yaş arası erkekler: Şövalye

20 yaşından küçük erkek veya kadınlar: Prens





Kişinin hangi kart grubuyla temsil edileceği ise şöyle seçilir:

40 yaşından büyük olgun bir erkek:

Değnek Kralı: İhtiraslı, girişimci, görkemli bir erkek. Evli, asil ve cesur. İyi bir baba ve manen destekçi. Dostane bir kişilik.

Kupa Kralı: Sevgi dolu, mutlu bir erkek. Bekar, olgun ve becerikli. Sevmeyi bilen. Bilim, sanat, iş, din ve hukuk alanında uzman.

Kılıç Kralı: Kin besleyen, nefret dolu, şanssız bir kişilik. Güçlü bir düşman, kötülük yapabilen, güvenilmez bir erkek. Askerlik, hukuk veya devlet alanında otorite.

Para Kralı: Zengin bir erkek. Başarılı bir entrikacı, sanayici, bakan veya zengin bir kişi. Kendisi dışındakilere karşı kayıtsız, düşman olabilecek bir yapı.





20 yaşından büyük kadınlar:

Değnek Kraliçesi: Girişimci, görkemli, ihtiraslı bir kadın. Evli, asil ve cesur. Manen destekçi. İyi bir anne. Pratik, olgun ve iyi bir danışman.

Kupa Kraliçesi: Sevgi dolu, mutlu bir kadın. Erkeğine ve evine bağlı. Hayal gücü zengin, sanatkar. Metres olan.

Kılıç Kraliçesi: Kin besleyen, nefret dolu, şanssız bir kişilik. Dedikoducu, entrikacı. Dul. Kötü, güvenilmez bir kadın.

Para Kraliçesi: Zengin bir kadın. Başarılı bir entrikacı, kendisi dışındakilere karşı kayıtsız. Kendi kendine bakabilen bir kadın.





20 ile 40 yaş arasındaki erkekler:

Değnek Şövalyesi: Girişimci, görkemli, ihtiraslı genç bir adam. Bekar, arkadaş ve sevgili olabilen. Verici ama vahşi. Enerjik bir kişilik.

Kupa Şövalyesi: Sevgi dolu, mutlu bir genç adam. Sevilen ve sevebilen. İnce ruhlu, sevecen bir kişilik.

Kılıç Şövalyesi: Kin besleyen, nefret dolu, şanssız bir kişilik. Düşmanlık yapabilen, becerikli, cesur ve saldırgan bir kişilik.

Para Şövalyesi: Zengin bir genç adam. İlgisiz ve kayıtsız, entrikacı kişilik.





20 yaşından küçük erkek veya kadınlar:

Değnek Prensi: Girişimci ve görkemli bir çocuk. Yakınlarla ilgili heyecan verici iyi haberler. Haberci veya postacı.

Kupa Prensi: Sevgi dolu, mutlu bir çocuk. Yeni doğum haberleri. Danışana hizmet vermek isteyen biri.

Kılıç Prensi: Kin besleyen, nefret dolu bir kişilik. Kötü veya geciken haberler. Casus ya da bir arabulucu.

Para Prensi: Bolluk içinde bir çocuk. Parayla ilgili mektup, haber. Ayrıntılara önem veren bir iş adamı, yönetici.





Burçlara göre belirleyici kartın seçimi:

Burç karakterlerine göre de seçim yapılabilir: Danışanı ya da hakkında soru sorulacak kişiyi temsil etmek üzere, kişinin burcuna göre de bir kart seçimi yapılabilir. Buna göre örneğin Koç, Yay veya Aslan burcundan olan bir kadın, Değnek Kraliçesi, erkeği ise Değnek Kralı olacaktır. Balık, Yengeç ve Akrep burcu kadınları ise Kupa Kraliçesi, erkeği ise Kupa Kralı ile temsil edilecektir.

2- Kartların karıştırılması ve seçilmesi

Belirleyici kart seçildikten sonra, kartlar sol elde tutularak sağ elle karıştırılır. Danışan kişi ise bu sırada sorusuna konsantre olmalıdır. Kartlar karıştırıldıktan sonra, danışan kişi sol eliyle kartları üçe böler. (Önce desteyi ikiye ayırır, sonra ikinci parçayı yeniden ikiye ayırır.) Tarot bakan kişi önce ilk, ardından ikinci ve üçüncü desteyi alarak kağıtları yeniden bir araya toplar. Kartların karıştırılması ve kesilmesi işlemi üç kere tekrarlanır. (Tarot bakan kişinin kendisi için açılıyorsa, kesme işlemini sol eliyle kendisi yapar.)

Kesme işleminden sonra kartlar bir yelpaze gibi kapalı olarak yayılır. Danışan kapalı duran desteden sol eliyle, 10 kart çekmelidir. Bu kartların nasıl seçileceği tamamıyla danışanın isteğine bağlıdır. Kartlar hızla peş peşe seçilebileceği gibi, uzun uzun bekleyerek, el kartların üzerinde dolaştırılarak da seçilebilir. Seçilen bu 10 kart açmadan üst üste konur ve sonra aşağıda gösterildiği gibi sırayla sıralanır. Şu anda belirleyici kart açık, diğerleri kapalıdır. 1’den 10’a kadar numaralanmış kapalı kartlar, tek tek numara sırasına göre açılır ve kartın ne anlama geldiği anlatılır. Sonra diğer kart açılır ve anlamı anlatılır. Eğer sorulan soru ile açılan kartlar arasında bir ilişki kurmakta zorlanılıyorsa, sıradaki 5 no’lu kart geçmişle ilgili olduğundan geleceğe bakmakta olan belirleyici kartın bakış yönünün tersi tarafa konur. Örneğin, belirleyici kart sola bakıyorsa, 5’inci kart sağa konulur.

3- Kartların yorumlanması

Kelt Haçı yönteminde ilk iki kart, neler olduğunu gösterir. Bundan sonra gelen üç kart ise meselelerin arka planında nelerin bulunduğunu gösterir. 6’ncı kart ise geleceğe işaret eden ilk karttır. Yaklaşan etkileri gösterir. 7’nci kart soru soran kişiyi, kişinin tutumunu, kendini nasıl hissettiğini gösterir. 9’uncu kart ise ümitleri ve endişeleri gösterir. Son kart ise uzun vadeli geniş bir yorumu yansıtır. Kaderi ve olacakları gösterir ya da belirler!

Kartların anlamlarını daha iyi yorumlayabilmek için aşağıdaki çözümlemeden yararlanabilirsiniz. Buna göre:

1. Kartın anlamı: Birinci kart, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı hakkında kehanette bulunur:

İşin odağı, konunun merkezi, başlıca tasa/kaygı/merak, üzüntü kaynağı, esas problem.

Şu an sizi saran dış koşullar, etrafta olup bitenler.

Neyle ya da kiminle alışveriş halinde olduğunuz.

Şu an sizi saran içsel koşullar, durum hakkında hissettikleriniz, ruh haliniz.

Esas faktör, esas etkinin genel karakteristikleri.





2. Kartın anlamı: İkinci kart, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı hakkında kehanette bulunur:

Karşıt/engelleyici faktör, size karşı duran şey, direncin kaynağı, bir rakip.

Değişimin sebebi, elden kaçırılmış bir şey/fırsat, yeni bir fikir, dengesiz kullanılan güç, sürpriz.

Aleyhinizde ya da lehinize sizi etkileyen bir faktör.





3. Kartın anlamı: Üçüncü kart, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı hakkında kehanette bulunur:

Problemin kaynağı, olaylar neden böyle gelişti, çocukluk dönemi ya da geçmiş hayatın etkileri.

Olayların arkasındaki neden, başlangıç noktası.

Bilinçaltındaki etkiler, sizi yönlendiren genel etkiler, kendinize dair kabul edemedikleriniz.

Ruhunuzun amacı, her şeyi kapsayan bir bakış açısı.





4. Kartın anlamı: Dördüncü kart, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı hakkında kehanette bulunur:

Geçmişle ilgili olarak bir olay, fikir, umut, korku ya da inanç.

Geçmişin genel etkisi ya da resmi.

Artık önemi kalmayan bir şey, giden biri veya bir şey.

Bitirilen bir iş, çözümlenen bir faktör, bir kenara kaldırılan şey.





5. Kartın anlamı: Beşinci kart, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı hakkında kehanette bulunur:

Tavır ve inançlarınız, neyi gerçek olarak kabul ettiğiniz, tahminleriniz, genel olarak olayları nasıl ele aldığınız.

Aklınızda ne olduğu, neye odaklandığınız, ne hakkında üzgün/tedirginsiniz.

Hedefiniz, arzularınız, niyetleriniz, umutlarınız, umulan sonuç.

Olası farklı gelişme, izlenebilecek farklı bir yol.





6. Kartın anlamı: Altıncı kart, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı hakkında kehanette bulunur:

Gelecekle ilgili bir olay, fikir, ümit, korku ya da inanç.

Yaklaşan etkiler, önem kazanan bir şey, ilginizi çekecek yeni bir şey.

Henüz farkına varılmayan bir etki, çözülmemiş bir faktör, bitirilmemiş bir iş, mutlaka düşünülmesi gereken bir faktör.

Doğru yaklaşım ne olmalı, istenilen bir özellik, ihtiyaç duyulan biri veya bir şey.





7. Kartın anlamı: Yedinci kart, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı hakkında kehanette bulunur:

Kişiliğiniz, tabiatınız, probleme yaklaşımınız, varoluşunuz, pozisyonunuz ya da tutumunuz.

Kullanabileceğiniz yeteneğiniz, mümkün olan yaklaşım, ne olmasını istiyorsunuz.

Dünyaya gösterdiğiniz maske, kabul ettiğiniz rol, kendi kendinize dayattığınız misyon.

Kendiniz hakkında ne düşündüğünüz, kendinize dair korkularınız, kendinizle ilgili gururlandığınız şey, kendinizi neyle kısıtlıyor ya da yüceltiyorsunuz.





8. Kartın anlamı: Sekizinci kart, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı hakkında kehanette bulunur:

Sizi kuşatan koşullar, sosyal ve ruhsal çevre, diğerleri durumu nasıl görüyor, duruma dair objektif bir fikir. Diğerleri sizden ne istiyor, diğerleri ne yapacak, yapabileceğiniz ya da olabileceğinizi düşündüğünüz şey...

Kısıtlayan dış faktörler.

Diğerlerinin sizi nasıl görüyor, ne konuda takdir ediliyorsunuz, hakkınızdaki genel kanı, izlenimler, diğerleri üzerindeki etkiniz.





9. Kartın anlamı: Dokuzuncu kart, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı hakkında kehanette bulunur:

Neye gücünüz var, en iyi ne şekilde olur, nasıl bir değişiklik yapabilirsiniz, yararlı bir öneri.

En önemli durum, öğrenilmiş ders, her şeyi ne açıklar, ne olduğuna dair ipucu, neyi bilmeye ihtiyacınız var, bağlantı noktası.

Korku ve umutlarınız, hangi şüpheniz gerçek, neden kaçınıyorsunuz, hasretini çektiğiniz, düşünüz, idealiniz, gizli isteğiniz.

Düşünmediğiniz bir şey, bulmacadaki kayıp parça, işi çözmeye yarayacak bir başka kişi, göz önünde tutmak gereken bir başka şey, olası sürpriz doğası, hafife aldığınız bir etki.





10. Kartın anlamı: Onuncu kart, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı hakkında kehanette bulunur: