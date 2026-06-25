Tarot hangi sorulara yanıt verir? Doğru soru sorma rehberi ve Tarot’un çalışma mantığı

Tarot’a bir soruyu ne kadar açık ve doğrudan sorarsanız, alacağınız yanıt da o kadar başarılı olacaktır. Tarot, gelişi güzel sorulara yanıt vermez. Soruların gerçekten zihninizi kurcalayan önemli sorular olması gerekir.

Tarot’a danışırken çok genel ya da çok detaylı sorular sormamalısınız. Örneğin “hayatta nasıl başarılı olabilirim” gibi çok genel bir soru yerine, belli bir iş ya da meslek alanındaki durumunuza ilişkin sorular sormalısınız. “Kendimi tamamen bu işe adarsam ne olur?” ya da “Bu işten vazgeçersem ne olur?” gibi sorular sormak doğru olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken bir noktada, soruların birtakım önyargılar barındırmaması gereğidir. Pozitif sorular sormak, Tarot’un başarısını artıracaktır. “Sevgilimle ne zaman ayrılacağız?” şeklinde bir soru sormak yerine “Sevgilime nasıl davranmalıyım?” şeklinde bir soru sorulmalıdır.

Tarot’a danışırken göz önünde bulundurmanız gereken bir başka nokta da kartların sizin yerinize karar veremeyeceğini bilmenizdir. Örneğin, Tarot’a “Çocuğumu bir kreşe mi vermeliyim? Yoksa kendim mi bakmalıyım?” şeklinde bir soru soramazsınız. Bu soruyla kişi kararla ilgili tüm sorumluluğu Tarot kartlarına bırakmaktadır. Oysa, kartlar sizin yerinize karar vermeyecek, size yol gösterecek, bilgi verecektir. Böyle bir soru yerine, “çocuğumun iyi yetişmesi için nelere dikkat etmeliyim?” şeklinde bir soru sorulabilir.

Ritüelin önemi

Tarot’un uygun zamanda ve mekânda bakılması, kehanetlerin doğruluğunu artıracaktır. Fırtınalı, gök gürültülü bir ortamda bakılan Tarot, açık bir havada bakılan Tarot kadar başarılı olmayacaktır. Loş ya da karanlık bir ortamda ya da gece açılan Tarot çalışmalarında başarı oranı artacaktır. Ayrıca sessiz, havalandırılmış, temiz bir oda Tarot’a danışmak için gereklidir. Çoğunlukla mum ışığında aydınlatılmış bir odada çalışmak faydalıdır. Kişinin sevdiği bir müzik de dinlenilebilir. Ayrıca odada güzel bir tütsünün yakılması da duyuları artırır.

Seansa katılmayan birisi için de Tarot açılabilir mi?

Tarot seansının başarılı olması için danışan kişi ile Tarot’a bakacak kişinin aynı mekânda bulunması gereklidir. Danışanın Tarot kartlarına elleriyle değmesi, fiziksel temas sağlamak ve kehanetlerin gücünü artıracaktır. Ancak seansa katılmayan biriyle ilgili olarak da Tarot açılabilir. Bu durumda danışanın, Tarot’u açılacak kişiyle bir bağının olması gerekir. Bu duygusal bağ ne kadar güçlüyse, Tarot o kadar başarılı olacaktır.

Kartları nasıl saklamalısınız?

Tarot kartları enerjisini sizden alır. Kartlar kullanılmaya başladığınız andan itibaren enerji sürekli yakınınızda taşınması gereklidir. Tarot destesine, sahibinden başkası el sürmemelidir. Kartlar ile sahibi arasında manyetik bir bağ oluşturulmalıdır. Kartlarla mümkün olduğunca pratik yapılmalı, incelenerek, onlarla bir sevgi bağı oluşturulmalıdır. Kartların manyetik enerji ile dolması sağlanmalıdır. Kişi kartlar sahibi arasında kurulan bu bağın bozulmaması için kartlara başkasının dokunmasına izin vermemelidir. Eğer varlığından huzursuzluk duyulan bir kişi kartlara dokunduysa, kartlara yeniden enerji yüklenmesi gerekir. Bunun için de kartların en az üç gece yastığın altına konması, gündüzleri de mümkün olduğunca üstte taşınması gerekir. Kartların saklanması için izlenecek yöntemlerden biri de siyah veya mor bir kumaş parçasına sarılmasıdır. Kartlar bu örtüye sarılarak, özel kutusunda saklanmalıdır.