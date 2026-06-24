Tarot kartları ne anlatır? Sembollerin ardındaki gizli mesajlar

Tarot kartları iki ana kısma ayrılır: 22 adet Arkana Majör ve 56 adet Arkana Minör olmak üzere, numaralandırılmış 78 kart vardır. Arkana Minör tıpkı bir iskambil destesi gibi her biri 14 karttan oluşan dört ana gruba bölünür. Bunların üzerlerinde numara ve işaretler yerine sembolik resimler vardır. Bunlar sırasıyla Değnekler, Kupalar, Kılıçlar ve Paralar’dır.

Bu dört ana grup gizli bilimlerdeki dört elementin, yani sırasıyla ateş, su, hava ve toprağın, karşılıklarıdır. Ateş kartları yeni girişimleri, su kartları duygusal olayları, hava kartları sıkıntıları, toprak kartları ise maddiyatı yönetirler.

56 karttan oluşan Arkana Minör destesindeki 16 karta Saraylı Kartlar denir. Bunlar iskambil destesindeki Kral, Kraliçe, Şövalye gibi tiplere sahiptir.

Bir teoriye göre, yalnızca Büyük Arkana’nın 22 kartı eski tarihlere dayanmaktadır. Küçük Arkana’nın 56 kartı ise Orta Çağ’da ortaya çıkmıştır. Küçük Arkana’nın dört serisinin de Orta Çağ döneminin sınıfları temsil ediyor olması, bu iddianın doğru olabileceğini düşündürmektedir. Arkana Majör kartları anlam açısından daha kapsamlı olmakla birlikte, diğerleriyle aralarında çok büyük farklar yoktur; sadece açılan falların yönlerini daha keskin bir şekilde değiştirebilirler.

Tarot kartlarının sembolizmini bütünüyle verebilmek çok kolay değildir. Yapılan araştırmalar ve ortaya konan teoriler, Tarot sembollerinin birtakım arketipik (evrensel ilk örnek) semboller olduğunu ortaya koymuştur. Tarot kartları da diğer arketipik semboller gibi, içimizde uyuyan birçok sembolü harekete geçirmekte, çağrışımlar yaratmaktadır.

Tarot kartları bu bağlamda oldukça değerli sembolik araçlardır. Unutmamalıyız ki, Tarot sembolizmi üzerine düşündükçe içimizde anahtarı olan birçok ezoterik (içe dönük) sembole de ulaşabiliriz.

A - Arkana Majör

Arkana Majör’de 22 kart bulunmaktadır. Tarot destesinin en sembolik kartlarıdır. Bu kartlar insan ruhunun geçireceği aşamaları gösterir. Kartların evrensel kabul görmüş bazı anahtar anlamları vardır ancak bunları değişmez yasalar gibi görmek yerine, Tarot’a bakan kişinin sezgileriyle anlamlara ulaşması gerekir.

B -Arkana Minör

Arkana Minör 40 karttan oluşmaktadır ve bizim kullandığımız iskambil kâğıtlarının atalarıdır. Her bir seri farklı bir kavramı sembolize etmektedir. Sayılar As ile başlayıp On’da bitmektedir. Günümüzdeki iskambil gibi dört seriden oluşurlar ve her seri bir elementi temsil etmektedir:

Değnek-Ateş

Kupa-Su

Kılıç-Hava

Para-Toprak





Değnek Takımı: Ateş elementi ile ilişkili olan değnekler, hırsı ve girişimci ruhu simgelerler. Kararlı, hedeflerinin peşinden koşan enerjik bir kişiliğin göstergesidirler. Değnek takımında hareketlilik ve mücadele gücü görülür. Bu takımda enerji, maceraperestlik, girişkenlik ve dinamizm vardır. Astrolojik açıdan bakıldığında ateş elementinin özelliklerine rastlanır. Koç, Yay ve Aslan burçlarının özelliklerine denk gelen kartlardır. Değnek sihirli bir asa olarak da düşünülebilir. Değnek içimizde gizli olan ve ilerledikçe kullanabileceğimiz güçlerimizi göstermektedir. Öte yandan değnek bize yardımcıdır; yorulduğumuzda ona dayanırız, zorlu bir yolda yardımcı olur, yaşlılıkta ve yorgunlukta bir vücut organı gibi yardımcıdır. Ayrıca Değnek kartlarının Ermiş kartında olduğu gibi yol gösteren bir işlevi vardır. Değnekler günümüzdeki iskambil destelerinde sinek serisine dönüşmüşlerdir. Kupa Takımı: Kupalar duyguların ifadesini gösterir. Sevgi, aşk ve aile gibi yaşamın duygusal kısımları ile ilgilidir. Kupa takımı, su elementi ile ilişkilidir. Yani hayal gücünün, yeteneklerin, yaratıcılığın ve sosyalliğin bir göstergesidir. Balık, Yengeç ve Akrep burçlarının özelliklerini gösterir. Duygusal dalgalanmalar ve hayaller kupa takımı kartlarının sembolizminde sıkça rastlanan öğelerdir. Kılıç Takımı: Öldürücü bir silah olan kılıçla simgelenen bu kartlar, mücadelenin simgesidir. Hava elementi ile ilişkili olan Kılıç; İkizler, Terazi ve Kova burçlarının özelliklerini taşır. Kılıç takımı mücadele gereğini, engelleri ve sorunları simgelediği gibi zafere ulaşma, adaletin yerine gelmesi gibi pozitif anlamları da barındırır. Çünkü kılıç karanlıkları da yok edebilmektedir. Kılıç takımı kayıpları, savaşı, adaletsizliği temsil edebildiği gibi, mücadelelerin olumlu sonuçlanması, başarı anlamına da gelebilir. Kılıç kartları, günümüz iskambil destesinde maça serisine dönüşmüştür. Para Takımı: Yaşamın maddi yönünü simgeleyen Para kartları, toprak elementi ile ilişkilidir. Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının özelliklerini taşır. Bu kartlar maddeye sahip olmak için verilen azim ve hırsı simgeler. Gerçekçi, pratik, somut ve maddi konuları gösterir ve yatırım, mal-mülk, iş ve eğitim gibi alanlarda kehanette bulunur. Para serisi, günümüz iskambil destesinde karo serisine dönüşmüştür.







C -Arkana Minör - Saraylı Kartlar Arkana Minör’ün 16 saraylı kartı kişilerle ilgili fiziksel ve psikolojik karakterleri belirler. Bazen olaylara da işaret edebilirler. Arkana Minör serisinin sonundaki bu kartlar Kral, Kraliçe, Şövalye ve Prens olarak resmedilmiştir. Prens bazı kart dizaynlarında Prenses veya uşak olarak resmedilir. Günümüzdeki kullanılan iskambil kâğıtlarında bu kartlar, papaz, kız, vale ve seri sayılar olarak yer alır. Fiziksel ve psikolojik karakterleri belirler. Bazen olaylara da işaret edebilirler.