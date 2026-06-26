Tarot kartları ve anlamları: 78 kartın tüm sırları ve yorumları

BÜYÜK SIRLAR (ARKANA MAJÖR) - 22 KART

00. JOKER

Sıfır nolu kart olan Joker başlangıcı temsil etmektedir. Büyük Sırlar serisinin ilk kartıdır. Hava elementi tarafından temsil edilir. Kartta uçurumun kenarında doğru adım atmakta olan bir genç görülmektedir. Genç adam başını yukarıya doğru bakarken, kaldırım, gizlinin yönü olan kuzeybatıya doğru bakarken, ayağının altındaki uçurumu görememektedir. Sezgileri simgeleyen köpek ise genci uçurum için uyarmaktadır. Genç adamın elinde tuttuğu beyaz zambak onun hala bir tecrübesizlikle ve hızla alınacak kararın başlangıçların işaretidir. Joker yenilik merakıdır. Dinlemeye dönük büyük bir potansiyele işaret eder. Joker her zaman yeni olayların habercisidir. Bu olaylar biraz karışık olabilir, ancak bu tehlike çok büyük değildir. Bu kart insanın önce bulunduğu duruma bakması sonra ileriyi düşünmesi gerektiğine dikkat çeker.

DÜZ

Yaratıcılık ve hayalperestlik işareti. Büyük bir hedefe ulaşma isteği.

Kaderde yeni bir dönemin başlangıcı. Var olan bir ilişkinin bazı durumlarda bir bebek sayesinde yeniden canlanması... Gamsız, kaygısız ve neşe dolu bir yaşantı... Havailik...

İyi ele alınması halinde lehe sonuçlanacak beklenmeyen, planlanmamış bir tesirin varlığı.

Önemli bir karar verme. Eğer çevresindeki diğer kartlar olumlu ise kararın doğru olacağı, kartlar olumsuz ise, hata yapılacağı yönünde bir uyarı.





TERS

Saflık, düşüncesizlik.

Aleyhte gelişecek, ani olaylar.

Düşüncesizce yapılacak bir davranıştan dolayı, büyük bir problemle karşılaşma.

Yanlış olanının seçileceği yönünde bir uyarı.





01. BÜYÜCÜ

Büyücü zekâ, beceriklilik, özgüven ve aktifliği simgeler. İletişimi, gizli bilimlere merakı; aşk hayatında ise akıllı, sosyal ve deneyimli insanları sembolize eder. Büyücü üzerinde bir asa, bir kupa ve bir kılıç bulunan bir masanın önünde durmaktadır. Madde dünyasındaki isteklerini gerçekleştirmek için göklerden güç almak üzeredir. Başının üzerindeki kozmik ışıma düşünce ve duygu arasındaki ahengi ve ebedi hayatın simgesidir. Bir elinin yukarıya, bir elinin aşağıya bakması onun yer ve gök arasındaki bağlantısını gösterir. Büyük sorunların bile kolaylıkla üstesinden gelebileceğimizi, tahrikleri keskin bir bilinç ve uyanık zekâ sayesinde karşılayacağımızı gösterir. Kişinin kendi kaderini yönlendirebildiğine dair bir işarettir. Ancak bu kart her ne kadar güçlü bir bilinci simgelese de bu altıncı hissin, diğer bilinmeyen güçlerin ihmal edilebileceği anlamına gelmez. Tam tersine, Büyücü’nün temsil ettiği etkinlik ve tesir gücü bilinen ve bilinmeyen güçlerin derin uyumunun sırrından kaynaklanır. Bu kart Merkür gezegeni tarafından yönetilir.

DÜZ

Yaratıcılık, iş yapabilme ve yönetme kabiliyeti. Potansiyelinin farkına varmak.

Mucizeler yaratmak.

Kendine güvenme ve karakterin gelişmesinin işareti.

Riskleri göze alarak, başarı vaat eden girişimlere başlandığı ya da başlanacağı...

Hedefe kilitlenmek, konsantrasyon sağlamak.

Kaderde yeni bir dönemin başlaması.

Organizasyon ve diplomasisi becerisi.





TERS

İrade zayıflığının işareti. Kararsızlık, tedirginlik hali...

Korkaklık ve gerçeklerle yüzleşememe yüzünden adım atmakta gecikme olacağı yönünde bir işaret. Sonu kayıpla bitecek bir duraksama.

Psikolojik problemler ve ruhsal bozukluk.





02. AZİZE

Azize bilinmeyen gizli gücümüzü, ince ruhumuzu ve sezgi yeteneğimizi simgeler. Ay tarafından temsil edilen Azize, bilinçaltının sembolüdür. Azize, Süleyman Mabedi’nin negatif hayat gücünü temsil eden siyah Boaz sütunu ile pozitif hayat gücünü temsil eden beyaz Jachin sütunu arasında oturmaktadır. Çünkü dengeleyicidir. Elinde tuttuğu Kutsal Kanun Kitabı ve göğsünde asılı duran Güneş haçı ile de yaşamın artı ve eksilerinin birlikteliğini resmeder. Ayrıca diğer bir ikili sembol olarak başındaki ay ve ayağının altındaki diğer ay değişimi simgeler. Azize hem fani, hem de ilahi gerçekleri bilen zekadır. İki sütun arasındaki perdede dişiliği simgeleyen nar çiçeği ve erkekliği simgeleyen hurma yaprakları bulunur. Bilinçli arzular bu esrar perdesini kaldırabilirse yaratıcılık ortaya çıkar. Azize’nin aydınlık yönü; sabrın, anlayışın, hoşgörünün, iyiliğin ve affetmeye hazır olmanın habercisidir. Bu özellikleri sayesinde gizli gücünü, başkalarının iyiliği için, yardımsever, iyileştirici veya iyi bir büyücü gibi kullanır. Azize’nin karanlık bir yönü bulunsa da, iyi ve yardımseverdir. Geleneksel olarak Tarot’un üç koruyucu kartından biridir.

DÜZ

Sezgilere, içten gelen sese güvenmek, rüyalara ve hayal gücüne değer vermek.

Problemleri sezgiler yoluyla çözmek.

Gizli ya da gizemli olanın farkına varmak.

Özel bir şeyi hatırlamak.

Bilgi ve sezgileri güçlü bir kadının etkisi.

Erkek için hayalindeki kadına rastlayacağı, kadın için ise bu özelliklerin kendinde veya bir arkadaşında bulunması.

Yaratıcılık...





TERS

Kibir ve kendini beğenmenin işareti.

Tavsiyeleri dikkate almama. Duygusal dengesizlik, anlaşmazlıklar...

Eğlenceye düşkünlük...

Erkek için bir kadının duygusal kölesi haline gelme tehlikesi...

Yüzeysel bilginin hakimiyeti...





03. İMPARATORİÇE

İmparatoriçe bereketi ve gelişmeyi simgeler. Toprak ana olan İmparatoriçe çiçekler açmakta olan bir bahçede, buğday tarlasının önünde oturmaktadır. Arkasında ise Venüs’ün kutsal ağaçları olan selviler görülmekte. İmparatoriçe, aşk tanrıçası evrensel bereketin sembolü Venüs’ün sembolleri ile çevrelenmiştir. Başının üstünde yer alan taç on iki yıldızdan oluşur ve ateşli bir enerjiyi ve dişiliği gösterir. İmparatoriçe başarı, zevk ve bolluk işaretidir. Güzeli takdir eden, yaratmayı isteyenlerin rehberidir.

DÜZ

Verim, bolluk, maddi zenginlik ve konfor. Pek çok ödül ya da hediye almak. Gereğinden çok daha fazlasına sahip olmak.

Lüks ve israf...

Gelecekte başarı ile sonuçlanacak bir işe başlamanın işareti.

Evlilik, analık, doğurganlık, gebelik, yuvada istikrar... Şefkat duygusu...

Tabiattan gelecek bir ilham.

Hislerini kullanmayı bilmek, haz vermek ve almak, güzelliği değerlendirmek, çok sağlıklı olmak.

Doğayla haşır neşir olmak.





TERS

Fakirlik, işsizlik, psikolojik problemler. Maddi problemler sonucu ailede kopuş...

Ailede karışıklık, aşkta kayıp. Kısırlık veya istenmeyen gebelik.





04. İMPARATOR

Zodyak’ın ilk yıldızı olan Koç’un yönettiği İmparator erkekliğin, olgunluk ve babalığın sembolü olduğu gibi, sert maddesel formasyonların da temsilcisidir. Düzen, güven, yapısallık, devamlılık ve sabit fikirliliği ifade eder. Tahtında İmparator, sağ elinde hayat asası olarak bilinen Mısır Ansatası tutmaktadır. Sol elinde ise ruh ve madde arasındaki dengeyi işaret eden hükümdarlık küresi bulunmaktadır. İmparator otorite, ebeveynlik ve hayatın hukuk ile düzenlenmesini anlatır. İmparator’un resmedildiği kartta bulunan tepeler, onun gücü ve iradesi altındaki şeyleri ifade eder. İmparator kartı ateş takımının etkisindedir. Hırs, azim ve başarıyı gösterir. Aynı zamanda otoriter birini, sert karakterli bir sevgiliyi temsil eder.

DÜZ

İrade gücü, cinsel güç. Otorite sahibi olmak, bir lider rolü üstlenmek, komut vermek, yönü belirlemek.

Yaratıcılık, canlılık, isteklilik, mücadele isteği.

Aklın duygulara karşı üstünlüğü.

Babalık, bir aile kurmak, korumacılık.

Tecrübeli, bilgili ve başarılı biri, baba, birader veya kocanın olumlu tesirleri.

Uğraşların olumlu sonuçlanması, hedefe ulaşma, zafer ve başarı elde etme.

Dünyevi güç ve istikrar işareti.





TERS

İrade zayıflığı, ihtirasların insanı ele geçirmesi.

Erginlik, hamlık, duygusal zayıflık.

Etkisiz kalma, iktidarsızlık.

Önemli bir mevkinin kaybı.

Otoriteye boyun eğme, ebeveyne bağımlılık.





05. AZİZ

Maddi ve ruhsal kaynakların yöneticisi olan Aziz, sağ elini kutsamak için kaldırmış, diğer elinde ise bir haç tutmaktadır. Kabala’nın hayat ağacındaki merhamet ve kudret sütunları arasında oturan Aziz, kanunları ve özgürlüğü simgelemektedir. Sütun başlıkları ise cinsel birleşmenin mistik sembolleri ile süslenmiştir, inancı ve bundan kaynaklanan güveni simgeler. Boynunda asılı çapraz bir şekilde durmakta olan iki anahtar ise Güneş ve Ay arasındaki enerji akımlarının bir işaretidir. Yönetici yıldızı Boğa olan Aziz, gerçek dünyayla, düzen ve toplumla da bağlantılıdır. Tarot’un koruyucu üç kartından biri olarak değerlendirilen Aziz, bir olayın olumlu gelişeceğinin işaretidir. Aziz, ahlak, namus değerlerini ve bunlardan oluşan iyi niyeti simgeler.

DÜZ

Manevi aydınlanma sağlayacak dinsel biri.

Bir inanç sistemi sahibi olmak, dini gelenek ve göreneklere öğrenmek, bir disiplini takip etmek.

Ruhun dinsel inançla özgürleşmesi, güven kazanması.

Eğitim almak, bilgiyi takip etmek, haberdar olmak, kavrayış gücünü arttırmak, çalışmak ve öğrenmek, daha derin anlamlar için araştırmak, daha çoğunu bulmaya çalışmak.

Bilgili birine danışmanın olumlu tesirleri.

Toplum kurallarına uymanın gereği.

Şefkat ve sevgi.

Dinin ritüellerine, bağlı kalarak yeni düzene uyum gösterememe tehlikesi.





TERS

Sahip olunan bilginin başkalarından saklanması, bu sayede güç elde etme.

Yanlış bilgilere sahip olunması veya işe yaramayacak tavsiyeler alınması.

Marjinallik.

Marjinallik. İnançsızlık tehlikesi.





06. AŞIKLAR

Aşıklar kartı bir yandan büyük bir aşkı, öte yandan da bir karar aşamasına gelindiğini gösterir. Şimdiye kadarki yaşam tarzına veda ederek, tek bir sevgi ile yetinileceğinin işaretidir. Ortada duran aşığın giydiği sarı gömlek zihinsel gücü, mavi tunik ise iletişimi simgeler. Hemen sağındaki genç ve güzel kadının giydiği beyaz elbise masumiyeti, sol tarafındaki kadının giydiği pembe elbise arzuları simgeler. Resimde olan genç aşığın iki kadın arasında durması ve yüzündeki ifadesinin karar verememiş olması iki kişiye âşık olan ve seçim yapamayan aşığı simgeler. Aşıklar Kartı’nın yöneticisi İkizler’dir.

DÜZ

Önemli bir seçim zamanı. Olgunluk gerektirecek bir ilişkinin başlangıcı.

Âşık olmak, birinin cazibesine kapılmak, ilişki, evlilik.

Ruh ve madde dünyası arasında uyum sağlama.

Sezgilere güvenme gereği, umutsuz kalındığı anda ortaya çıkacak sezgisel bir çözüm.

İç dünya ve arzuların farkına vararak, onlara sahip çıkma zamanı.

Cinsel tutkular ve ebedi aşk arasında insanı zorlayacak bir seçim zorunluluğu.

Akrabalık ilişkilerini kuvvetlendirmek.

Seksi olmak, şehvet duygusu.





TERS

Tüm koşulların olgunlaşmasını beklerken, önemli bir fırsatı kaçırma olasılığı.

Yanlış bir seçimin habercisi.

Ailede kargaşa, ihanete uğrama olasılığı, boşanma tehlikesi.

Hedeflere ulaşma yolunda verilecek zor sınavlar.





07. ARABA

Araba ileriye doğru atılacak büyük bir adımın göstergesidir, zaferi simgeler. Kartta eline atları kontrol etmek için bir kırbaç alan kral görünmektedir. Eğer kral bu atları kontrol edemezse, araba her iki tarafa gidecek ve yalpalayacaktır. Kral atlar arasındaki dengeyi dizginler aracılığıyla değil, ruhu ve aklıyla sağlamaktadır. Evrenin iki zıt gücü olan Yin ve Yang dengesi burada arabayı çeken biri beyaz diğer siyah olan iki at tarafından sembolize edilir. Kralın önündeki asa da otorite ve iradeyi simgeler. Bu kart kişisel çaba ile gelecek zaferin müjdecisidir. Yengeç burcu tarafından yönetilen Araba kartı, yeniliğin iyi şeyler getireceğini gösteren tek Tarot kartıdır.

DÜZ

Olumlu sonuçlanacak başlangıçlar yapma, değişim işareti.

Sabırlı olmak, başarı için katlanmak, gayret etmek, engel tanımamak, vazgeçmemek.

Özgüven ve irade.

Kişisel girişimler ile gelecek başarı.

Hedefe doğru güvenli bir yol.

Maddi kazanç, rakipleri eleme.

Yetenekli bir sevgili.

Sağlık.

İyi geçecek bir seyahat.





TERS

Rahatsızlık.

Ömrü kısa sürecek bir başarı.

Özveriden kaçınma. Haksız rekabete yol açma.

Kaba ve egoist olma tehlikesi. Umutların yıkılması.

Hastalık.





08. GÜÇ

Güç kartının, Büyücü kartı ile yakın benzerliği vardır. Orada olduğu gibi bu kartın simgelediği gücün sırrı da derin bir iç uyumdan kaynaklanmaktadır. Büyücünün etki gücü bilinen ile bilinmeyen arasında kurulan uyumlu denge ile açıklanırken, bu kart gücünü insanın yırtıcı doğasına karşın, kurduğu barıştan alır. Kartta dişilik sembolü genç ve güzel bir kadın, güç sembolü aslanı terbiye etmiş görünmektedir. Kadın aslanın ağzını açmakta ya da kapamaktadır. Resimde mitolojik bir kahraman olan Gılgamış’ın, can düşmanı Enkidu ile kurduğu dostluk etkili bir şekilde anlatılmaktadır. Kadının başının üzerinde ebedi hayatın kozmik ışıması görülüyor. Bu ışık ilkel duyguların üzerinde olan ebediyeti işaret ederek, engellerden korkulmaması gerektiğini söylüyor. Bu kart, içgüdülerimizi sahte ahlaki değerlerin arkasına gizlemenin yanlışlığına dikkat çeker. İçimizde yaşayan ve bazen bizi korkutan güç ve isteklerden kaçmayıp, eğitmemiz gerektiğini anlatır. Bu şekilde daha önce içgüdülerimizi bastırmak için kullandığımız tüm güçlerimizden yararlanabilmemiz mümkün olacaktır. Kartın simgesi Aslan burcudur.

DÜZ

Maddi veya manevi güç. Ruh ve fiziksel dünya arasında kurulacak bir uyum.

Cesaret ve kararlılık. İş yapabilme gücü.

Güçlü karakter, inanç. Yaşama arzusu, sabırlı olmak, sinirlenmemek.

Sevgi ve merhamet. Başkalarının isteklerini göz önünde tutmak.

Cesur bir sevgili, saflıkla başlayacak yeni bir aşk.

Düşmanı dize getirme, barış.

Riskleri göğüsleme gücü.





TERS

Zenginlik hırsı. Ruh ve fiziksel dünya arasında uyumsuzluk.

Zayıf karakter, korkaklık, başarısızlık.

Ahlaksızlık, manevi değerlere karşı kayıtsızlık. Zalimlik.

Düşmanla uzlaşmazlık.

Sinirsel bozukluk.





09. ERMİŞ

Ermiş, dünyadan geri çekilmişliği ve kişinin kendi iç dünyasına dönmesini sembolize eder. İçine kapanmış olarak görünen Ermiş, aslında bir meditasyon döneminin temsilcisidir. Kendimizi dış etkenlere kapadığımız, içe dönük bir yaşam kesidini simgeler. Karlı bir dağın tepesinde duran Ermiş, aşağıdakilere rehberlik için elinde bir fener taşıyor. Bu Süleyman’ın mührü, altıgen yıldız şeklinde yanan gerçeğin ışığıdır. Ermiş elinde ise bir peygamber asası tutmaktadır. Bu alçakgönüllü, ağırbaşlı, tavırlı, yaşlı bir bilgedir. Ermiş’in kendi çıkarını gözetmeden çalışıp hizmet vermesi, onun yöneten burcu olan Başak’la ilgilidir. Üzerindeki giysideki siyah ve beyazlar nötr bir gri rengi oluşturur. Yani zıt düşünceleri dengeleyebilecek bir bilince sahiptir. Bu kart sezgi ve yalnızlığı simgeler. Tinsel bir aşk da bu kartta yer alır.

DÜZ

Manevi arayış. Sessizlik, irade.

Gücünü göstermeme, geri çekilme.

Planlama ihtiyacı. Bir işe girişirken, tüm olasılıkları gözden geçirme gereği.

Güçlü sezgiler.

Uzman ya da tecrübeli birinden gelecek akıllı, yol gösterici tavsiyeler.

İş veya öğrenim için yapılacak bir yolculuk.





TERS

Düşünmeden yapılacak davranışlar, ihtiyatsızlık.

Olgunlaşmayı reddetme.

Sezgilerin işe yaramaması.

Tecrübeli kişilerden yararlanmama, yanlış tavsiyeleri dinleme.

Yenilik korkusu.





10. KADER ÇARKI

Resimde görülen üste oturan adam ben yöneticiyim Kontrol bende kuralları ben koyarım. Yukarı doğru çıkan adam kontrolü ele almak istiyorum diyerek yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Kader çarkının altında kalan adam kaderine razı. Hayattan hiçbir beklentisi yok. Aşağı doğru sarkan adam ise geçmişi gösteriyor. Ben zaten idare edildim. Ortada mor elbiseli şans tanrıçasının adı Fortuna’dır Gözleri bağlı olan şans tanrıçasının ne olacağını bilememektedir. Her ne kadar elbisesinin mor olması onun hayat tecrübesi olduğunu gösterse de gözlerinin bağlı olması kaderde neyin beklediğini bilememesini gösterir. Çarkın ortasında kolları açık olarak bir eli ile düşen adamı diğer eli ile de yukarı çıkan adamı tutuyor. Kader, şans ve zamanın devinimini gösterir. Bu kart bir işe simgelendiği Kader Çarkı, şans getirici olarak bilinen Jüpiter gezegeninin yönetimindedir. Bu kart bir işe başlamada hazırlığın, sonra bunu takip eden gelişimin ve sonunda da verim alma döngüsünün de simgesi sayılır. Bununla birlikte girişmeye hazırlandığımız iş için henüz erken olduğu şeklinde de yorumlanabilir. Çark bir yandan kaderdeki iniş ve çıkışları anlatırken öte yandan, insanların kaderlerini değiştirecek güçleri olduğunu da sembolize eder. Sürpriz ilişkileri ve kaderi simgeler.

DÜZ

Kaderde olumlu bir değişim. Umulmadık bir şans elde etmek.

İyilik yapıp, iyilik bulmak. İyilikle gelen mutluluk, başarı.

Kaderde yer alan, çabalarla değiştirilemeyecek olaylar.

Var olan sorunların beklenmedik bir biçimde kendiliğinden çözümlenmesi.

Kişisel bir görüş açısına sahip olmak, olaylara daha geniş bir perspektiften yaklaşmak.

Şans ve kader arasındaki ilişkilerin farkına varmak.





TERS

Şans devresinin bitişi. Kaderde olumsuz bir değişim.

Yapılan kötülüklerin karşılığını almak.

Mutsuzluk, başarısızlık.

Var olan sorunların artması, beklenen çözümlerin gerçekleşmemesi. Cesaret ihtiyacı.





11. ADALET

Adaleti simgeleyen Yargıç pozitif ve negatif güçleri simgeleyen sütunlar arasında oturmaktadır. Kılıcını hiç kimsenin kaçamayacağı adalet adına yukarı gözle gördüğü ve kozmik bilincin kanunlarını uyguladığı için kararları adil ve kusursuzdur. Bir karar kişiye yanlış gelse de zaman içinde doğruluğunu kanıtlayacaktır. Adalet kartı açık ve nesnel anlayışı, bilinçli ve kararlılıkla verilen bir hükmü, rüşveti reddetmeyi, dengeli olmayı ve centilmenliği gösterir. Aynı zamanda haklarımızı alacağımıza da işaret eder. Bu kart namuslu ve centilmence davrandığımız zaman çabalarımızın mükafatlandırılacağını gösterir. Ancak şüpheli yollara başvurursak gerçekleştirmeyi düşündüğümüz olayın başarısızlıkla sonuçlanacağına işaret eder. Yönetici burcu Terazi olan Adalet kartı, dengeyi ve mantığın geçerli olduğu bir sevgiyi de anlatır.

DÜZ

Adli bir olay. Kararın adil olması, davanın lehte sonuçlanması.

Yapılan anlaşmaların, kurulan birlikteliklerin adil olması.

Sorumluluk üstlenmek, itibar edilir biri olmak.

Dürüstlük, erdem ve iyi niyet simgesi.

Ruh ve madde hayatı arasında uyum, denge.

Bir karara varma zamanı, olayları tüm yönleriyle ele almak, doğru yöntemi bulup o yönde davranmak.

Sebep sonuç ilişkisini anlamak, mantıklı olanı bilmek.

Yüksek zeka.





TERS

Maddi ve manevi kayba yol açacak adli bir olay.

Adaletsizlik, yapılan anlaşmaların ve kurulan birlikteliklerin adil olmaması.

Adaletin gecikmesi, yasal karışıklıklar.

Dengesizlik. Zayıf ahlaklı, uyumsuz, art niyetli bir kişilik.





12. ASILAN

Büyük Arkana’nın en gizemli kartlarından biri olan Asılmış Adam, ilk etapta zorda kalındığı anlamını taşır. Bir ağaca T şeklinde asılarak, bir haç oluşturan adamın yüz ifadesi bir vecd hali görünümündedir. Başının çevresindeki ışık halkası ise acı çekmediğinin kanıtıdır. Giysisinin kırmızı bölümü hırsın, mavi bölümü ise bilinçaltının sembolüdür. Sarı ayakkabıları ise zekâ, istek ve hırsın işaretidir. Asılı bulunduğu Hayat Ağacı’nın kökleri yeraltının derinliklerinden kaynaklanırken, gövdesi yaşadığımız nesnel dünyanın içine doğar ve dalları da sonsuz alem olan göğe doğru yükselişi simgeler. Bu kartta fedakârlık, hayal gücü geniş bir sevgi temsil edilir. Asılan bu zoraki durgunluğun, hareketsizliğin gerekli olduğunu, derin sebeplerin anlaşılması sonucu değişen dünya görüşünü ve bir dönüm noktasını, ele geçen fırsatı gösterir. Bu dönemlerde mahkûm olunan hareketsizlik en iyimser yorumla bir hastalık hali ile açıklanabilir. Bu kartın yöneticisi Su elementidir.

DÜZ

İşlerin ve kararların askıya alınması.

Hayat görüşünde değişiklik, kaderde yeni bir dönem, para, mal hırsını kontrol altına almak.

Kehanet gücü, bilinçaltından gelen doğrular, zihinsel becerilerde artış.

Hastalık, işsizlik dönemi.





TERS

Maddiyatçılık, para, mal kazanma hırsı.

Kibir, ahlaki zayıflık, bencillik, ruhani tesirleri yok görme.

Bilinç ve bilinçaltı arasında karmaşa, ruhsal rahatsızlık.





13. ÖLÜM

Ölüm kartı veda anlamına gelir. Kartın üzerinde yerde yatan kral, kralların bile düşmesinin kaçınılmaz olduğunu anımsatmaktadır. Ölümün at üstünde duran iskelet halinde resmedilmesi, bizim fiziksel ölümlü olmamızı anlatan çarpıcı bir betimlemedir. Bu karttaki at fiziksel isteklerimizdir. Güneşin doğması yeni bir günün geldiğini, nehrin akışı ise kendi gelişimimizin bir değişime, yeniden doğuşa doğru gittiğini simgeler. Elinde tuttuğu orak geçmişimizi içine atmayı düşünebileceğimiz bir kuyuyu simgeler. Ölüm eski fikirlerin gidip, yenilerinin gelmesini sağlar. Bu kart doğal ayrılıkların yenilenmesi yönünde bir tavsiyedir. Ölüm kartı keyfi ve zamansız ayrılığı imgeler. Bu kart doğal ayrılıkların da habercisidir, artık bir şeyden kurtulmanın ya da kaybetmenin zamanı gelmiştir. Akrep Burcu tarafından yönetilen Ölüm Kartı, cinsel tutkuların da yönetici kartı sayılır. Bu kart kaçınılmaz değişimlerin ve değişken yapıdaki insanların ifadesidir.

DÜZ

Ruh ve madde dünyasında önlenemeyen büyük değişimler.

Yeni için eskinin yıkılması. Son.

Bir kapıyı kapatıp diğerini açmak, bir işi tamamlamak, geçmişi silip atmak.

Modası geçmiş olanların ya da düşüncelerin hakimiyetini yitirmesi.

Bir ilişkinin sona ermesi, hastalık, ölüm, kayıplar.

Terkedilmiş olmak, ortada kalmak.

Kaçınılmaz olanın üstüne gitmek, kaçınılmaz olanı kabullenmek veya ona yakalanmak.





TERS

Daha önce gönül rızası ile yapılabilecek bir işin, şimdi zorla yapılması.

Var olan şartlarda geçici bir durgunluk, yavaş veya kısmi değişim.

Politik ayaklanma, ihtilal, felaket, politik bir kişinin ölümü.

Ciddi bir kazadan ölüm veya felaketten kurtulma.





14. DENGE

Bu kartta ateş ve güneş ile ilişkilendirilen büyük melek Mikail, hayatın özünü bilinçaltının gümüş kupasından, bilincin altın kupasına doldurup, boşaltmakta. Bununla ruhun maddeye girişi ve maddenin ruh üzerindeki tesiri ile geçmişin içinden geleceğe doğru akışı anlatılmaktadır. Mikail’in beyaz giysisi ve üzerindeki kare içinde yer alan üçgen onun ustalığına dair bir işarettir. Ufukta taca benzeyen güneş ışıklarıyla yükselen iris çiçekleri vardır. Ve bu çiçekler ‘Cennet dünyada olduğu gibidir’ sözünü iletirler. Bu kart kendisinden sonra gelen Şeytan kartının tam aksine ölçülülüğü ifade eder. Uyum tutarlılık ve huzur Denge kartının ana özelliğidir. Yay burcu bu kartın yöneticisidir. O yüzdendir ki; evrensel bilinç ve üstün yetilerin burcu Yay ve Denge Kartı, sıkı bir ilişki içindedir. Sorulan soru sağlıklı ise bu kart sağlık ve esenlik işaretçisidir.

DÜZ

İrade, ilişkilerde uyum, başkalarının isteklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde tutabilme.

Yaratıcılık.

İşte dengeli ilişkiler kurma, değişken faktörleri kontrol altında tutabilme, çevredekilerin becerilerinin farkına vararak, üretime katma, yönetim gücü.

Kaderde olumlu bir devrenin, şansın işareti.

Karlı ve iyi çalışacak ortaklıkların işareti.

Başkalarının para ve mal gibi hırsları karşısında sessiz kalma, ihtiyatlılık.

Dengeli bir ilişki.





TERS

İradesizlik, uyumsuzluk, münakaşa, ayrılık.

İş ilişkilerinde karmaşa, değişken faktörlerin kontrol dışı kalması, başarısızlık.

Fayda getirecek ilişki ya da anlaşmaları, gereksiz zıtlaşmalar yüzünden kaybetme.

Kaderde olumsuz bir devre. İhtiraslarına dikkat etme uyarısı.





15. ŞEYTAN

Karanlık güçlerin sembolü olan bu kart bize ateşle oynadığımızı ve çok dikkatli davranmamız gerektiğini anlatır. Şeytan kartına getirilebilecek en olumlu yorum ise bir sorunun çözümü sırasında içimizdeki gölgelerle karşılaşacağımızdır. Yönetici burcu Oğlak olan Şeytan, burada sert bir figürle resmedilmiştir. Bir abanoz ağacı gibi sert olan kanatları, bizlere gözden düşmüş melek olan ışık getirici Lucifer’i hatırlatır. Pagan bereket tanrı ve tanrıçalarıyla olan bağlantısını ise boynuzlarıyla gösterir. Arka zeminin siyahlığı bize tanımlayamadığımız korkuları gösterir. Bu kartta iki çıplak figür de görülmektedir. Adam ve kadın bir zincirle birbirine bağlanmış ve Şeytan’ın önünde durmaktadırlar. Adamın kuyruğu burçları yanlış kullandığını, kadının salkım biçimindeki kuyruğu ise yaşam şarabının yanlış kullanıldığını göstermektedir. Bununla insanların özgürlüklerini, kendi yanlış seçimleri sonunda kaybettikleri anlatılmaktadır. Bu kart maddeye düşkünlüğü, saplantılı sevgilileri ve şehvet düşkünlüğünü ifade eder.

DÜZ

Özgürlüğü kaybetmek, kontrol edilmeyi kabullenmek, birine ya da bir şeye bağlanmak.

Benliğin güçlenmesi, ihtirasların esiri olma.

Tatminsizlik, depresyon, kendini cezalandırma, melankoli, hastalık, şiddet, şok

Cehalet, bilinmeyenden korkmak, karanlıkta kalmayı seçmek.

Umutsuz hissetmek, şüphe.

Dıştan gelen kötü tesirler, kara büyü, gücün kötüye kullanılması. Bir şey planlarken engelleyici gizli tesirleri dikkate alma gereği.

Zincirleme, boyun eğme, tahakküm altına girme, birisine bağımlı olma sonucu mutsuzluk.

Başarısızlık, düşüş.





TERS

Egonun çözülmesi, madde esaretinden kurtulma, manevi anlayışın başlaması, aydınlanma yolunda ilk adımlar.

İçteki korkuları, gurur ve bencilce istekleri yenebilme.

İçgüdülerin akıl tarağından tehlikeli bir biçimde bastırılması veya içgüdülerin kontrol altına alınması gereği.

Esaretten kurtuluş, boşanma.

Güç ihtirası, bencil amaçlar uğruna mevki suistimali.





16 -KULE

Fırtınaya maruz kalmış kuleye, şiddetli bir şimşek düşmüş ve iki kişiyi kuleden aşağılara fırlatmıştır. Bu korkunç akıbetlere gidişi simgeler, yıkım ve devinimler içindeki doğanın değişimlerini vurgular. Kule, kendimizi, çok emin kabul ettiğimiz bir yere kapattığımızı, ancak bu emin bölgenin birden ayaklarımızın altından kaymaya başladığını gösterir. Sallanmaya başlayan zemin, inançlarımızın veya hayat görüşlerimizin etkilenebileceği anlamına geldiği gibi, mesleki ve maddi alanda duyduğumuz güvenin veya özel ilişkilerimiz ve arkadaşlarımızın etkilenmesi anlamında yorumlanabilir. Eski durumu yıkan bu tür olayları genellikle şaşkınlıkla yaşarız. Bilincine vardığımız olay bir şimşek hızıyla zihnimizi aydınlatır. Sözde güvencemizi sarstığı için bu tür ani değişiklikleri ilk etapta bir felaket zannederiz. Ancak ilk şoku atlattıktan sonra bir yükten kurtulduğumuzun farkına varır, rahatlarız. Bizi açığa çıkaran bu değişiklik bizden kaynaklanabileceği gibi dışarıdan da gelebilir. Kule’yi devinim, öfke, cinsellik ve vahşi kuvvetlerin gezegeni olan Mars yönetir.

DÜZ

Yaşam biçiminde değişiklik, ani bir felaket, yıkım, var olan yaşam standartlarının iflası.

Kaderde kötü bir devre, kriz dönemi hem suçlunun hem de suçsuzun acı çekmesi, yıkım.

Para kaybı, iflas, istikrarda bozulma.

İlişkilerde yıkım, terk edilme, boşanma.

İnanç ve görüşlerin yıkılması, derin bir ruhsal değişim, yıkım sonucu gelecek aydınlanma.





TERS

Bir yıkıma davetiye çıkarma.

Haksız yere suçlanma, mahkûmiyet, zulme uğrama.

Yeni görüşlere açıklık.

İnsanların güvenini kazanmada, özgürlüğe ulaşmada zorlanma.

Cehalet, bilinmeyenden korkmak, karanlıkta kalmayı seçmek.

Umutsuz hissetmek, şüphe.

Dıştan gelen kötü tesirler, kara büyü, gücün kötüye kullanılması. Bir şeyi planlarken engelleyici gizli tesirleri dikkate alma gereği.

Zincirleme, boyun eğme, tahakküm altına girme, birisine bağımlı olma sonucu mutsuzluk.

Başarısızlık, düşüş.





17 - YILDIZ

Etrafı yedi tane yıldızla sarılı olan sekiz köşeli büyük bir yıldız parlak ve kozmik bir enerji yayarak ışınlarını temiz suyla dolu bir havuzun önünde çırılçıplak durmakta olan zarif çıplak bir kadına göndermektedir. Yıldız kartı, erotizm ve şifa tanrıçası İştar ile aşk tanrıçası Afrodit’i sembolize eder. Havuzun başındaki çıplak kız berrak ve yıldızlı bir gecede elindeki suyu, toprağa ve havuza geri döker. Bu kız bilinçaltının kaynağına dalıp bunu günlük hayata uygulayabilen birini temsil etmektedir. Aynı zamanda ebedi gençliği ve sonsuz güzelliği de betimler. O doğanın kendisidir. Ortada yer alan yıldız ruhun aydınlığını simgeler. Ağacın üzerinde sessizce oturan kuş ise bilinç ve aklın temsilcisidir. Zodyak’ta yıldızın yöneteni Kova burcu bu kartla ilişkilidir. Yıldız umudu, bilgeliği ve şans sezgilerini simgeler. Uzun vadeli bazı olaylar planladığımızı veya yeni girişimlerde bulunacağımızı gösterir. Yıldız her olayın olumlu gelişeceğini müjdeleyen üç olumlu karttan biridir. Ancak ekin zamanında olduğu gibi, burada da ektiklerimizin olumlu meyvelerini toplama döneminin gelmesi uzun sürebilir.

DÜZ

İnanç, umut, kendine güven, sağlık, refah ve kuvvetli sezgiler.

Şanslı bir yatırım, iş veya ilişkinin sezilmesi, düşünce kapasitesinde artış.

Başarıya götürebilecek bir ilham almak.

Kaderde olumlu bir devrenin başlaması, iyi bir şans, parlak gelecek, neşe.

Mutlu bir aşk, sevgi, sevilmek, merhamet.

Cömert olmak, kalbini açmak.





TERS

Gelecekleri görememe, insanı yiyip bitiren bir şüphe, güvensizlik…

Tembellik, yetersizlik, önüne çıkan fırsatları fark edememe.

Kaderde olumsuz bir devre, beklentilerin gerçekleşmemesi.

Yakın bir zamanda gelecek mutsuzluk.

İş veya arkadaşlıkta bir sona gelinmesi.





18 - AY

Uyanan köpekler ve sudan uzanan yengeç huzursuz bir dünyayı simgelerken, Ay onların üzerinde yükselir. Dağlara doğru ilerleyen patika yolu aydınlatan Ay, üç yüzü ile görünmektedir. Ayın bu yüzleri beden, zihin ve ruhu simgelemektedir. Ay kartı bizi karanlıkların ve gecenin sırlarla dolu bölgesine götürür, sezgi, özlem ve düşlerle dolu ruhumuzun gizemli kapılarını aralar. Bu bizlerin ürkütücü düşlerimizin dünyasıdır. Sudan çıkan yengeç aynı zamanda ayın simgesidir ve mistik bir gölden suyun yüzüne çıkarmıştır. Köpeklerin uluması, bağrışıp havlamaları da ölüm tanrıçası Hecat’ın gelişini hissetmelerindendir. Üstte resmedilen Ay, Balık kuyruğundadır ve Azize’nin gizlerini, onun sakladığı şeyleri açığa vurur. Bu kart istem dışı güçlerin, düşlerin, değişimin, yaşamanın ve ölmenin kartıdır ve Balık Burcu tarafından yönetilir. Fiziksel bir uyanışı, hayal dünyasına ait bir sevgiyi gösterir. Ay romantik hayalleri ve sezgi yeteneğini simgelediği kadar, ruhun karanlık yanlarını da işaret eder.

DÜZ

Aniden ortaya çıkabilecek tehlikeler, düşmanlar, tuzaklar.

Belirsizlik, bulanıklık, hata yapma olasılığı.

Şaşkın hissetmek, yönünü kaybetmek, karışık düşüncelere sahip olmak, korkmak.

İllüzyonlara inanmak, gerçekçi olmayan fikirler edinmek.

Hayal gücünün uyarılması ya da harekete geçmesi

Gizli bir düşman, aldatma, ahlaki yönden zayıflık, çevredekilerin güvenilmezliğine ilişkin bir işaret. Yalnızca kendine güvenme gereği…

Akıl yerine sezgi ile ilerleme önerisi, gizli psişik güçlerin açığa çıkması.





TERS

Büyük zarara yol açmayacak problemler, sakin huzurlu bir ortamın geleceğinin habercisi.

Risk almama gereği, bilinmeyene karşı dikkatli olunması yönünde bir uyarı.

Bir ihanetin kısa sürede fark edilmesi, üzüntünün kolayca atlatılacağının işareti.





19 -GÜNEŞ

Güneş, yaşama arzusunun, sağlığın ve güvencenin habercisidir. Aynı zamanda sorunların, karışıklıkların ve endişe verici korkuların atlatılmasına yardımcı olacak olan bilincin aydınlanacağının müjdesidir. Güneşin düz çizgileri güneşin olumlu yönlerini, zikzaklı çizgileri ise olumsuz yönlerini temsil eder. Resimde görülen açık gökyüzü ise, her şeyi net olarak görebildiğimizi simgeler. Portakal ağaçları, ay çiçekleri, hep güneşin simgeleridirler, çünkü yetişmeleri için güneşin sıcaklığına ihtiyaçları vardır. Defneden yapılan çit ise, gerekli olan sınırların çizilip kuralların konulması gerekliliğini simgeler. Bununla yapılan işin beden ve zihin tarafından benimsendiğinin, artık bir uzmanlaşma devresine gelindiğinin kanıtıdır. Güneş bunların dışında taze gençliği ve yeniden doğmuşluğu da ifade eder. Bizi içimizdeki karanlıkları yenip onların aydınlık yönlerini keşfetmeye davet eder. Bizi gün ışığına çıkarmaya çalışır. Güneş Kartı Güneş’le yönetilir ve refahın, iyimserlik döneminin başladığını haber verir. Ayrıca anlayışlı bir sevgiyi de sembolize eder.

DÜZ

Kaderde kötü bir devrenin sona ereceği, başarı.

Hedeflerin başarıyla sonuçlanması, iş hayatında, sanat ve bilim alanlarında gösterilecek bir başarı ödülü.

Zihin dünyasında rahatlama, ruhun aydınlanması, hayatın olduğu gibi kabul edilmesi, küçük şeylerden zevk alma, tatmin duygusu.

Mutlu bir evlilik, tüm ilişkilerde huzur.





TERS

Başarının gecikmesi, gelecek üzerinde kara bulutlar, hedef belirleyememe, bulanıklık.

Zihinsel huzursuzluk, hayattan zevk alamama, küçük acılardan büyük kederlere kapılma.

İşsizlik, bozulan ilişkiler, ailede huzursuzluk, boşanma.

Boş hayallere kapılma, zaferi yanlış cephelerde arama.

Kötü bir duruma düşme, mahcubiyet.





20- MAHKEME

Gökte görülen Cebrail yeniden uyanışı simgeleyen borusunu üflüyor. Diriliş, saklı olay veya düşüncelerin ortaya çıkacağını gösterir. Gerçeğin, Tanrısal olanın karanlık dehlizlerden kurtularak, gün ışığına çıkacağını müjdeler. Ayrıca kendini bulmak, bir kısmete ulaşmak yönünde de bir işarettir. Hayatımızın erkek ya da kadınını bulacağımız biçiminde de yorumlanır. Mahkeme Kartı, Büyük Arkana’nın aynı zamanda ceza kartıdır. Karmalar, farkındalık, diriliş ve reenkarnasyonla ilişkilidir. Cebrail ahiret borusunu çalar ve mezarlarından çıkan ölülerin ruhlarının ahirette toplanmasını sağlar. Bu kart İncil’deki kıyamet gününü sembolize eder. Dönüşümün, ıslah edici güçlerin ve ölülerin tanrısının gezegeni olan Plüton, aynı zamanda Mahkeme Kartı’nın da yöneticisidir. Resmedilen okyanus evrensel bir bilinçaltının simgesidir. Bu okyanusa dalacak olanlar, kadınlar bilinçaltını, erkekler ise bilinci temsil eder.

DÜZ

Bir yargılama, zor bir seçim yapmak.

Yeniden doğmuş gibi hissetmek, olanakların farkına varmak, değişim.

İçsel bir çağrı duymak, farklı bir şey yapmaya girişmek, ne yapmak gerektiğini bilmek.

Mutlak olanı bulmak, acıları düşünmemek, günahlardan arınmış hissetmek.

Başarı haberi, lehte mahkeme kararları, affedilme.

Kaderde mutlu, ilerlemelere açık bir devre, terfi.

Dürüst davranışlarla elde edilecek başarılar, hedefe ulaşma.

Aşkta mutluluk, mutlak aşkı bulma,

Hesap gününün yaklaştığı.





TERS

Zayıflık, gerçekleri görememe, aleyhte mahkeme kararları veya suçlanma.

Fırsatları görememe, kayıpla sonuçlanacak eylemler, iflas ya da malların kaybı.

İlişkilerde hayal kırıklıkları, boşanma, ayrılık.

Ölüm korkusu, hastalık.





21 -DÜNYA

Kartta genç ve güzel bir kız neşe içinde dans etmektedir. Kader Çarkı’ndaki sembolik yaratıklar burada da görülür. Dansçıyı çevreleyen çelenk, hayatın gizemini sembolize eder. Kızın elindeki değnekler bilinç ve bilinçaltının kontrolünü gösterir. Her şey nötr hâle gelip dengelenmiştir; bir tamamlanmışlık göze çarpar. Uzun süreli bir sevgi hüküm sürer. Bu kart ruhu, maddeyi, yaşamı ve ölümü yüceltir. Her şeyin temel yapısını, zamanı ve sınırları temsil eden Satürn gezegeni aynı zamanda Dünya Kartı’nın da yöneticisidir.

DÜZ

Bütünleşme, parçaları bir araya getirmek, sentezler üretmek.

Başarı, hedefleri gerçekleştirmek, çözüm yolu bulmak…

Aktif olmak, kendini vermek, elindekileri paylaşmak.

İyi hissetmek, hayattan zevk almak, memnun olmak.

Kaderde yeni bir devre, yüksek bilince ulaşmış bir ruh ve zihin dünyası.

Girişimlerin başarı ile sonuçlanması.

Başarılı bir final, yatırımların, çabaların olumlu sona ermesi.





TERS

Yolculuk, yeni bir mekâna ya da kentte ya da ülkeye taşınma.

Vizyonsuzluk, dar bakış açısı, geleceği görememe…

Yanlış kararlar verme, hayal kırıklığı. İşlerde bir yavaşlama.

Girişimlerin başarısız sonuçlanması.

Değişim korkusu.





KÜÇÜK SIRLAR (ARKANA MİNÖR ) - 40 KART

DEĞNEK ASI

Bulutların arasından uzanan kutsal el, yeşermekte olan bir değnek tutmakta. Değnek Ası tüm As’larda olduğu gibi, keşfedip geliştirmemiz gereken bir fırsatın müjdecisidir. Güneş kartından sonra en yüksek enerjiye sahip olan kart Değnek Ası’dır. Bu kart “ateş” grubuna uygun olarak irademizin güçleneceğini, kanaatlerimizin ve ahlaki değerlerimizin gelişeceğini haber verir. Değnek Ası aynı zamanda iyimserlik, yaşama sevinci ve hevesi, çoğu zaman da sabırsızlıkla dolu bir dönemin işaretçisidir.

DÜZ

Yaratıcı girişimler, bu girişimler için olanak bulmak.

Gelecekteki başarı ve bolluğun tohumlarının atılması.

Hedefe kilitlenmek, dünyayı yerinden oynatabileceğini hissetmek…

Engellere karşı canlılık veren istek ve enerjinin benliği sarması. Kendinden ve yeteneklerinden emin olmak.

Korkularla yüzleşmek.

Bir yolculuk veya bir macera.

Bir ailenin başlangıcı.





TERS

Yaratıcılık ve keyiften uzak bir girişimin başlangıcı ya da yeni bir girişimi durdurma.

Sonu iyi gelmeyecek bir işe ya da ilişkiye başlama.

Sonu iyi gelmeyecek bir işe ya da ilişkiye başlama. Güçsüzlük, iktidarsızlık.

Hırsların kölesi olmak, başarısızlık.

Bir yolculuğun ertelenmesi.





KUPA ASI

Tarot destesinin en büyük şans getiren kartlarından biri olan Kupa Ası, suyun gücünü, sevgi ve verimi simgeler. Bulutların arasından uzanan kutsal elin tuttuğu kupadan, ebedi hayatın simgesi olan Nilüfer çiçeklerinin üzerine su damlacıkları inmekte. Kupa Ası su elementinin özünü simgeler. Ateşle yaratılan tohumu besleyen sudur. Su sevginin değiştirebilme gücünü, taşan sevgiyi ve duygusal berraklığın sembolüdür.

DÜZ

Büyük bir aşk. Duygusal gücü kullanmak, kalbin gösterdiği yolda ilerlemek, karşıdakinin duygularını anlamak ve paylaşmak.

Evlilik, sadakat.

Gebelik.

Dostluklar, hayattan zevk alma, doyum.

İçten gelen sese güvenmek.





KILIÇ ASI

Kılıç Ası içimizde yatan bir fırsatı simgeler. Kılıç Ası mantığın üstünlüğü prensibinin açıklık, tutarlılık, kararlılık gibi güçlerinin karşılığı olan bir yıkıcı gücünün (Kılıç İkilisi) aksine, sonraki kartın mantığın etkisi aydınlatıcı, açık ve kurtarıcı yönüyle kendini gösterir. Burada esas olan Kılıç’ın tüm keskinliğiyle bir problemi çözecek, analizi yapmasıdır.

DÜZ

Güvenle bir işe girişmek, şüphelerden sıyrılmak, kaçınılmaz başarı, durdurulamayacak bir ilerlemenin başlangıcı.

Zihinsel gücü kullanmak, objektif olmak ve analiz gücü.

Rakipleri yenme, zafer.

Özgürlük, adalet, dürüstlük, iktidar ve iyi olanı istemek.

Başarı ve şampiyonluğa meraklı bir çocuğun doğma olasılığı.

Güçlü bir sevgi veya büyük bir nefret.





TERS

Mutluluk getirmeyecek ilişki, yanlış bir sevgi.

Kararsızlık, tereddüt, umutsuzluk.

İlişkide belirsizlik, güvensizlik.

Kuraklık, kıtlık.

İnancın yitirilmesi.





PARA ASI

Para Ası da, tüm diğer As’lar gibi bir şansın habercisidir. Bir kısmetin bize çok yaklaştığını gösterir. Paralar’ın simgelediği “toprak” grubunun etkisiyle bu şansın sonuçları iyi ve elle tutulabilir yönde olacaktır ki, bu manevi refahtan çok maddi refaha erişmemizi sağlayacaktır. Bu kart, Kupa Ası’ndan sonra Küçük Arkana’nın en önemli “şans kartı”dır. Ancak bu şans kendiliğinden ortaya çıkmaz, keşfedilmeyi bekler. Zafere ulaşmak için zor ve zahmetli bir yoldan geçilmesi gerekebilir. Ancak sonuç uzun vadeli ve büyük konfor getirecek bir mutluluktur.

DÜZ

Maddi kazanç, zenginlik, refah ve konfor.

Bereket, büyüyüp gelişmek, çabaların sonucunu almak.

Zevkli ve kaliteli bir yaşam.

Pratik olmak, ayakların yere basması ve mücadele gücü.

İnanç ve güven.





TERS

Şiddet, kavga.

Bir başarı gibi görünen ama sonunda yıkım getiren bir zafer.

Engellemeler, korku.

Adaletsizlik, kutsal otoriteye karşı çıkmak, gücün yanlış kullanımı, zorbalık.





DEĞNEK İKİLİSİ

Bu kart bizi duygu ile düşünceler arasında bir denge kurmaya davet eder. Kararsız kalmanın kayıplara yol açacağı yönünde bir uyarıdır. Cesaret ve risk alma gereğine dikkat çeker.

DÜZ

Güçlü hissetmek, Dünya’yı avuçlarına almak, barışçı ve adil bir yönetim.

Cesur olmak, risk almak ve bir girişimi başlatmak.

Tecrübe ve bilgi.

Orijinal olmak, başkalarının yapmadığı bir şey yapmak, liderlik.

Yüksek motiflerden kaynaklanan cesaretle bir teşebbüs başlatma.

Başarı ve zenginlik…

Koruyucu ve verici ama affetmeyen bir tabiat.





TERS

İhtiraslara engel olamama.

İyi başlayan bir girişimin kötü gitmesi, tatmin etmeyen bir başarı.

Fakirlik, maddi olanakların kaybı.

Yanlış bir girişime başlama tehlikesi.

Keyfi sürülemeyecek maddi zenginlik.

Hırs, tek taraflı bakış açısı.

Materyalizm, ateizm, ölüm korkusu…





KUPA İKİLİSİ

Karşılıklı bir aşkı ya da bir arkadaşlığı müjdeleyen Kupa İkilisi, aynı zamanda yolculuklarda veya yeni mesleki girişimlerde dostane başlangıçları temsil eder.

DÜZ

Bir aşkın başlangıcı.

Barışma, var olan ilişkide daha sıcak bir dönemin başlaması.

Güven, sadakat ve anlayışın yaşandığı mutlu bir ilişki.

Bir ortak veya iş arkadaşıyla sağlanacak uyum, ortak hedefler…

Bir ilişkinin huzura erişmesi, münakaşanın sonu.





TERS

Ayrılık, boşanma, aldatma, ihanet, kıskançlık.

Güvensiz ve uyumsuz bir ilişki.

Mutluluk vermeyecek birini sevmek.

Dedikodu, sorumsuzluk, hastalıklı bir tutku.





KILIÇ İKİLİSİ

Kılıç İkilisi kuşkuların yaşandığı, kararsız bir devreyi temsil eder. Oturan gözleri bağlı bir kadın, elindeki kılıçları dengelemektedir. Karşılıklı duran kılıçlar mantığın sınırlarını gösterir. Karttaki deniz ve ay, bilinmeyenle dolu olan duygusallığı simgelemektedir. Denizdeki kayalıklar ise düşmanlar için bir tehlike oluşturmaktadır. Bu kart bir tedirginlik dönemini sergilediği gibi, öte yandan da kararlı bir tutuma ulaşmak çabaların umutsuzluğuna işaret eder. İç sesimizi dinlememizi öğütler.

DÜZ

Kararsızlık, gerçeklerden kaçmak, uyarı işaretlerini görmezden gelmek.

Hareketsizlik, tepki göstermekten korkmak.

Duyguları engellemek, sıkıntıları içine atmak, soğuk olmak.

Güçlerin dengelenmesi ile zıtlıklardan oluşan güven, huzur, adalet ve arkadaşlık.

Yeniden sağlanan barışa karşılık, gerilimli ilişkiler.

Çekişme ve muhalefet sonucu bulunan gerçek ve güzellik.

Yönlendirilmesi gereken iyi gelişmiş denge ve ritm duygusu.





TERS

İhanet, hile ve sahtekarlıklara karşı uyarı.

İradesizlik.

Davranış ve girişimlerin kontrol edilememesi.

Uyumsuzluk, mutlu olmayı başaramamak, melankolik bir yapı.





PARA İKİLİSİ

Para İkilisi çocuksu bir marifetin, tasasızlığın işaretidir. Bu kart gelişmelere kolayca adapte olup, hayatın ritmine rahatlıkla ayak uyduracağımızı gösterir. Para İkilisi becerikli, uyumlu ve eğlendirici bir kişiliğin kartıdır. Ancak bu çocuksu tutum sonunda çevredekilerin eleştirilerine neden olabilir.

DÜZ

Her şeyi kontrol edebilmek, aynı anda iki işi ya da durumu idare edebilmek.

Değişikliklerle başa çıkabilmek, çabuk adapte olabilmek, olayları hızla kavrayıp ona göre davranabilmek.

Eğlenmek, eğlenceli işler yapmak.

İş, para, maddi uğraşılar ile ilgili haberler, yazılı mesajlar.

Yeni projelere başlama zorluğu.

Hafifliğe neden olan davranışlar, sevinçli, sonra melankolik, üretken ama güvenilmez olma durumu.

Dost ziyaretleri, yolculuklar.





TERS

İşlerle başa çıkamama, aynı anda birkaç işi yürütememe.

Eğlenceye dalarak, işlere gereken önemi vermeme.

Başarı getirecek fırsatların kaçırılması.

Girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanması. İşlerde aksamaların farkına varamama.

Keyif getirmeyen eğlence, hüznü saklama, eğlenir gibi yapma.





DEĞNEK ÜÇLÜSÜ

Girişimleri başarıyla sonuçlanmış bir tüccar, bir tepeden limana yanaşan gemilerini izliyor. Bu kart uzun ve zahmetli bir yolculuk sonunda bir dağa tırmanarak, dinlenme zamanının geldiğini gösterir. Bu kart girişimlerin olumlu sonuçlanacağını müjdeler.

DÜZ

Asalet, zenginlik, güç ve liderlik.

Sözü dinlenir, yol gösterici biri olmak.

Hedeflere ulaşma, güvenilir önsezilere sahip olmak, geleceğe dönük sağlıklı planlar yapmak.

Bir icat yapmak ya da önemli bir sanat eserine imza atmak.

Başarı getirecek bir ortaklık. Güçlü insanlardan gelecek destek.

Yeni bir maceraya atılmak.





TERS

İflas olasılığı. Maddi kayıp.

İhanete uğrama olasılığı.

Gerçekleri kabullenememe, arkası getirilemeyecek planlar, hayal dünyasına kaçış.

Başarı şansı olmayan girişimler, beceriksiz davranışlar.





KUPA ÜÇLÜSÜ

Kupa Üçlüsü kutlama zamanının geldiğini gösterir. Kartta genç kızlar sevinçli bir durumu, kadehlerini havaya kaldırarak kutlamaktadır. Kupa Üçlüsü, iç huzurunu ve bayram sevincini ifade eder.

DÜZ

Sevinç, huzur ve şükran duyguları.

Bir nişan, evlilik ya da doğumun kutlanması.

Arzu edilen bir kişiye ya da şeye kavuşmak, başarı.

Enerji, coşku, kutlama.

Sevilen kişilerle birlikte olmak, iyi bir arkadaşlık.

Bir topluluğa dahil olmak, konukseverlik görmek ya da göstermek. Ortak bir amaca sahip olmak.

Hastaların iyileşmesi, mutluluk.





TERS

Sevgiden yoksun bedensel haz, ihtiraslara yenik düşme.

Ulaşılan hedeflerin başarı getirmemesi. Kıtlık.

Yiyecek, içecek ve maddi zevk duygularına düşkünlük.

Problem yaratma, kendinden memnun olmama.





KILIÇ ÜÇLÜSÜ

Şimşeklerin çaktığı, fırtınalı bir havada bir kalbe üç kılıç saplanmakta. Bu görüntü Kılıç Üçlüsü’nün acı veren bir olayın yaşanacağı ve aşk ızdırabı çekileceği yönünde yorumlanmasına neden olur. Bu yorum kartın anlamlarından biridir ama Kılıç Üçlüsü asıl olarak, duygulara karşı alınan kararları gösterir. Bu aklımız sayesinde şüpheli alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtulacağımızı da işaret ediyor olabilir, hislerimizi bastırdığımızı da.

DÜZ

Daha iyisi için eskinin yıkımı, irade yoluyla bazı bağımlılıklardan kurtulma.

Üzüntü, uyumsuzluk, şüphe, aşk ilişkilerinde gerilimler, ayrılık ve gözyaşları.

Depresyon.

Kötü koşullar.

Politik mücadele.





TERS

Büyük mutsuzluk vermeyecek bir kavga, gerilim.

Zihinsel bulanıklık, uyumsuzluk.

Rahatsızlığı geçici olacak kayıp ve üzüntü.

Anlaşmaların geçerliliğini yitirmesi, karmaşa, savaş.





PARA ÜÇLÜSÜ

Bu kartta oyma üzerindeki son düzeltmelerini yapan bir heykeltraş ve onu izleyen rahip ve rahibeyi görmekteyiz. Siyah rengin egemen olması, karta kederli bir hava verse de, Para Üçlüsü mutlu bir haberin müjdecisidir. Çıraklığın simgesi olan Para Sekizlisi’nin tersine Para Üçlüsü ustalığın kartıdır. Bize yeni olan bir tecrübe alanına gireceğimizi ve bunun için gerekli niteliklere sahip olduğumuzu gösterir. Öğrenimimiz ile ilgili bir dönemin veya gelişmenin başarıyla neticelendiğini ve daha yüksek pozisyonda yeni bir başlangıcın bizi beklediğini gösterir.

DÜZ

Yaratıcılık isteyen bir uğraş sonunda, ün ve para elde edilmesi. Yeteneklerin ispatı.

Başarı ile sonuçlanacak risksiz bir girişim.

Kazanç getirecek ticari yatırımlar, hızla büyüyecek bir firmanın ya da ortaklığın kuruluşu.

Bir meslek odasına üye olmak.





TERS

Uğraşların sonunda elde edilecek hayal kırıklığı.

Otoritelerden gelecek aleyhte eleştiriler.

Başkalarının tecrübelerinden yararlanmak yerine, cehalet ve beceriksizlik göstermek.

Başarısızlık getirecek kibirli davranışlar.





DEĞNEK DÖRTLÜSÜ

Kartta mutlu bir haber almış olan iki genç kızın, çiçek buketlerini havaya kaldırarak zafer çığlıkları attıkları görülmekte.

DÜZ

Mutlu bir haber, başarı, ödül almak.

İşlerin, düzenlemelerin bitirilişi. Tamamlama, dinlenme vakti.

Sıkıcı bir durumdan kurtulmak, zincirleri kırmak, yeni olanaklar bulmak.

Eğlenmek, heyecan duymak, sürpriz.

Huzur ve zenginlik.

Güzellik ve zariflik. İncelik isteyen sanat ve görüşler...

Fikir alanında başarı, kıvrak bir zekâ, becerinin takdir edilmesi.

Romantik bir ilişki ve ardından gelecek nikah.





TERS

Mutlu olmaya yetecek huzura ve zenginliğe ulaşamama.

Gelenekleri fazla önemseyerek, yaşamı daraltmak. Gösterişe düşkünlük. Başkalarını memnun etmek için düzenlenecek tören ve kutlamalar.

Gerçeklerden kaçmak, fantezi dünyasında yaşamak.





KUPA DÖRTLÜSÜ

Kartta ağacın altında derin düşüncelere dalarak oturmuş, genç bir adam gözükmekte. Genç adam önündeki kupaları görmeze gelirken, gökyüzünden uzatılan yeni bir kupaya da kayıtsız kalıyor. Kupa Dörtlüsü zevk ve sefanın verdiği aşırı doyum ve beraberinde gelen bıkkınlığı simgeler. Bir zamanlar çok istenilen bir şeye ulaşınca, duyulan isteksizlik halini ifade eder. Kupa Dörtlüsü umursamazlığın, hissizliğe dönüşme tehlikesine karşı bir uyarıdır.

DÜZ

Para ve maddi başarıların mutluluğa yetmemesi. Zirveye ulaşılmasına karşılık duyulan tatminsizlik.

Dünya zevklerine karşı bir bıkkınlık, hediye ve fırsatları reddetmek. İlgi ve hırsın kaybı. Hayatı boş ve anlamsız görmek.

Hayatta bir duraksama ve dünya zevklerini yeniden gözden geçirme devresi.

Dışarıdan gelen bir koruma, bir ailenin kuruluşu; sevginin arsızlığa dönüşümü.

Kendi düşünce ve hislerini tahlil etmek. Düşüncelere dalmak, bir düşte kaybolmak.

TERS

Lüks içinde boğulmak, doyumsuzluk.

Başarılan hedeflerin yerine yenisi koyma, yeni hırslara kapılma.

Çok çalışmanın ardından gelen yorgunluk ve hastalık.

Yeni ilişkilerin kurulması.





KILIÇ DÖRTLÜSÜ

Kartta bir kilisede lahdin üzerine uzanmış bir şövalye gözüküyor. Ellerini birbirine kavuşturan şövalye dua ediyor. Kılıç Dörtlüsü, Asılan kartına benzer ancak bu kartın gösterdiği engeller, daha elle tutulur, daha kolay ortadan kalkan sorunlardır.

DÜZ

Dinlenmeye çekilmek, iyileşmek için kendine zaman vermek, barış ve sessizliği bulmak, hayata aldırmamak.

Daha iyi bir bakış açısı bulmak, iç sesini dinlemek, düşünmek, ne yaptığına bakmak, bir mücadelenin ortasında kurulan düzen.

Gelecek, iyi bir döneme hazırlanmak.

Hayatın streslerinden kaçıp, dinlenmek için iyi bir ortam bulmak. Sakinlik.





TERS

Depresyon, ruhsal çöküş.

Sürgün, hapis.

Cesaretin kaybı, mücadeleden kaçış.

Korkaklık, zıtlaşmalarla karşılaşmama isteği.

Sosyal bir hareketlilik... Girişimlerde yenilik, başarı.

Tedbirli olma yönünde bir ikaz.





PARA DÖRTLÜSÜ

Kartta altınlarına sarılmış oturan cimri bir adam görülmekte. Para Dörtlüsü değişiklik korkusuna, maddi varlıkların kaybına dönük bir paranoyaya işaret eder. Kişi kayıplara yol açacağı korkusuyla hareketsiz kalır, cimri ve haristir.

DÜZ

Para ve başarı... Girişimler için fırsat.

Büyük bir ticari imparatorluğa dönüşecek yatırımlara girişmek.

Hediye, miras...

Zenginlik sonucu elde edilen güç. İktidar kurmak, kurallar koymak.

Mal varlıklarını korumak, hırslı olmak. Kayıplardan, değişikliklerden korkmak.

Harislik ve cimrilik.

TERS

Girişimlerin engellenmesi, mal varlıklarının kaybı olasılığı.

Hırsların doyurulamaması, var olanın kaybı. Eldekileri yitirmemek için değişimlerden duyulan tedirginlik.

Mirasyedilik, aşırı tüketim.

İktidarı paylaşamama, kişisel yaratıcılığı engelleyen kurallar.





DEĞNEK BEŞLİSİ

Kartta ellerindeki değneklerle kavga eden beş genç erkek görülüyor. Değnek Beşlisi, bir güç gösterisi yaşanacağına işaret eder. Mücadelenin, yarışların, güçlerin kanıtlanmak zorunda kalacağının bir göstergesidir. Ancak kartta görülen mücadele düşmanca bir kavgadan çok, muziplikten kaynaklanan bir mücadele olarak yorumlanmalıdır.

DÜZ

Rekabet, tüm becerilerin kullanılması gereken bir görev.

Eldekilerin korunması için gerekli mücadele.

Fikir ayrılıkları, hukuki engeller...





TERS

Yeni olanaklar, engellere rağmen elde edilecek başarı.

Rakiplerin dürüst olmaması, hile ile karşılaşılması yönünde bir uyarı, yenilgi.

Cömertlik.





KUPA BEŞLİSİ

Kupa Beşlisi kederin göstergesidir. Kartta siyah pelerinine sarılmış olan kişi devrilmiş olan kupalarına bakarak, derin düşüncelere dalmış gözüküyor. Arkasında duran iki kupayla da ilgilenmiyor. Uzaklarda yolu, ufak bir kaleye bağlayan bir köprü görünüyor. Kart bununla her durumda, bir çıkış yolu olduğunu anlatmaktadır.

DÜZ

Hüzün, keder, acı, melankoli.

Bozulan bir ilişki ya da evlilik.

Çok değer verilen bir arkadaşlığın ya da sevginin kaybı.

Havailiğin, değer bilmemenin sonunda gelen kayıplar.

Pişmanlık, hayal kırıklığı.

Yanlışların farkına varmak, kayıplara rağmen yeni çıkış yollarının farkına varmak.





TERS

Eski bir ilişkinin canlanması,

Yeni kurulan ilişkiler, umutlu beklentiler.

Kaderde şanssız bir dönem, çıkış yolu bulamamak.

KILIÇ BEŞLİSİ

Kılıç Beşlisi Küçük Arkana’nın içindeki en olumsuz kartlardan biridir. Kartta bir şövalyenin rakiplerinin kılıçlarını ele geçirdiği görülmekte. Gökyüzündeki bulutlar bir fırtına haline işaret ediyor. Bu kartı kendisinden sonra gelen kartla birlikte yorumlamak gerekir. Çünkü Kılıç Beşlisi, başarısızlıkların nedeni mi yoksa bir kurban mı olduğunuzu açık bırakır. Bir sonraki karta göre yenilginin nedenleri ve bunun bir zafere dönüşüp dönüşmeyeceği ortaya çıkar.

DÜZ

Çatışma, depresyon, ihanet ve alçaklık.

Yenilgi, başarısızlık, gözden düşme, terfi kaybı.

Aşağılanma, şerefsizlik, haksızlık, iftira, dedikodu.

Kazananı uzun süreli sevindirmeyecek aldatıcı bir zafer.

Düşman bir ortamda olmak, bir savaşı seçmek, rakipler, anlaşmazlık.

Bir rezalete tanık olmak, bir suç olayına tanık olmak.

Yenilginin kabul edilmesinin gereği. İleriyi düşünmek için bir uyarı.





TERS

Mücadelede geri düşmek, yenilgi.

Kararsızlık, dikkatsizlik.

Bir yakınının ihanetine uğrama ihtimali.

Mutluluk getirmeyecek bir zafer.

Bir cenaze törenine katılma olasılığı, kayıplar ve keder.





PARA BEŞLİSİ

Fakir bir kadınla, sakat bir adam ışıklar yanan bir pencerenin önünden geçmekteler. Yerler karla kaplı ve fakir çift hüzünlü bir ifadeyle yollarına devam etmekte. Bu kart gerçek kayıpların habercisi olmaktan daha çok, ayaklarımızın sağlam bir zemine basmadığı yönünde bir uyarıdır.

DÜZ

Zor anlar geçirmek, maddi kayıp, işsizlik.

Korumasız kalmak, var olan desteğin kaybı, yalnızlık.

Umudun kaybı, güçsüz hissetmek, acizlik.

Yuvanın kaybı sevgiliyle paylaşılacak bir mekân ihtiyacı.





TERS

Fakirlik, işsizlik. Maddi kayıplar.

Yanlış bir yol izlendiği, bu yoldaki ısrarın kişiye kayıplara götüreceği.

Kayıpların ardından ortaya çıkacak yeni fırsatlar.





DEĞNEK ALTILISI

Atının üzerinde zaferin mağrurluğu ile kuşanmış bir lord, defne yaprakları ile süslenmiş değneğini taşıyor.

DÜZ

Mücadele ile elde edilmiş zafer, başarı, şöhret, alkış, tebrik almak, takdir kazanmak.

Çalışarak kazanılan başarının getirdiği büyük tatmin.

Bilim ya da sanat alanında, yaratıcı fikirlerin getireceği başarı.

Diplomatik davranışların rakipleri dize getirmesi.

Doruğa ulaşmak, gururlu hissetmek. Kendini önemli hissetmek, yapılan işlerin gurur vermesi.

İyi bir haber.





TERS

Zafer sarhoşluğunun, küstahlığa dönüşmesi.

Hedeflere ulaşmada zorluklar, endişe.

Hareketleri kontrol edilemeyen bir rakip, gizli faaliyetler.

İncelik, kabiliyet, ustalık isteyen işlerde başarısızlık.

Kabalık, başkalarını ezerek elde edilen başarı.

Geciken haberler.





KUPA ALTILISI

Bir köy yerinde küçük bir çocuk, bir kıza çiçeklerle dolu bir kupa veriyor. Etraflarında da yine çiçeklerle dolu kupalar gözükmekte. Bu kart çoğunlukla geçmişe dair anıları ifade eder. Ruhun geçmişi özlemle andığını gösteren bir işarettir.

DÜZ

Bir çocukluk anısının canlanması, eskilerden bir dost ile yeniden bir araya gelme.

Geçmişe duyulan özlem, anıları keyifle anımsamak, geçmişten bugüne uzanan mutluluk.

Kökleri eskilere dayanan bir rüyanın gerçekleşmesi, çabaların sonuç vermesi.

Küçük şeylerden mutlu olmak, vicdan rahatlığı.

Masumiyet.

Hayranların varlığı, bir hayranın yapacağı jest.

Şehvet, cinsel ilişkilerde keyif.

Duyguların paylaşımı.





TERS

Geçmişe bağlanma, bugünü kabullenememe.

Geleneklere aşırı bağlılık, değişen şartlara uyum sağlayamama, geçmişte kalan birine duyulan özlem.

Mutluluk vermeyecek ilişkiler.

Miras.





KILIÇ ALTILISI

Oldukça kederli görünen bir kadın ve bir çocuk, dalgalı bir kıyıdan sakin bir kıyıya doğru yol almakta. Bu kart önümüzdeki yeni ufuklara işaret eder.

DÜZ

Yaklaşan bir tehlikeden kaçmak,

Ayrılık acısı, tedirginlik, bilinmeyen gelecek.

Yolculuk, taşınmak...

Yeni bir çevreye girerek, sıkıntılardan kurtulma.

Engellerin ortadan kalkması, ilerleme için uygun bir ortama kavuşma.

Sağlığı tekrar kazanmak.

Yeni bir yaşam görüşü edinmek...

Bir temsilci aracılığıyla görüşmeler yapmak.





TERS

Sorunlardan kaçarak çözülmeyeceğine ilişkin bir işaret. Bulunulan yerde kalarak güçlüklerle mücadele etmenin gereği.

Mücadeleden vazgeçmemek gerektiği yönünde bir ikaz.

Bir anlaşmazlığın ya da bir davanın aleyhte sonuçlanması.





PARA ALTILISI

Zengin bir kişi yardıma ihtiyacı olanlara para vermektedir. Bu kart yardımseverlik, cömertlik ve yüksek gönüllülüğün bir göstergesidir.

DÜZ

Yatırımların başarıyla sonuçlanması, maddi kazanç, borçların ödenmesi.

Hak edilenin kazanılması, güç sahibi olmak ya da güçlü birine yönelmek.

İhtiyaç duyanlara yardım eden müşfik biri. İyilik ve hayırseverlik. Yardımda adalet.

Öğretmek ya da öğrenmek, bilgi almak ya da vermek.

Bir hediye almak ya da vermek.

Hediye, miras, yukarıdan gelen yardım.





TERS

Maddi kayıp olasılığı...

Alacakların tahsil edilememesi ya da malların çalınması tehlikesi. Aldatılma ya da müsriflik sonucu para kaybına işaret.

Yeni yatırımlar için eldekilerin satılması.

Hak edilmeyen para, rüşvet.

Hesabını bilmeme.

Gösteriş.





DEĞNEK YEDİLİSİ

Bir çiftçi, toprağı için düşmanlarla mücadele etmekte. Değnek Yedilisi, bir rekabet, bir mücadele ortamına işaret eder.

DÜZ

İnandığı şey uğruna savaşmak, cesaret. Engelleri aşmak.

Güçlü rakiplere karşı verilen inançlı mücadele sonunda gelecek zafer.

Bir mücadeleye avantajlı olarak başlamak. Haklı olduğunu bilmek. •Kendini ispatlamak, otoriteye karşı kazanılacak başarı.





TERS

Tehlike.

Kararsız davranarak, fırsatları kaçırma ihtimali.

Korkaklık, mücadeleden kaçmak, yenilgi.

Bilgisizlik, tecrübesizlik, kurnaz davranma çabası. Küçük hesapların ortaya çıkması, mahcubiyet.





KUPA YEDİLİSİ

Kartta siyah elbiseler giymiş bir adam, kupalardaki fantastik görüntülere bakıyor. Kupa Yedilisi, bir düş kırıklığını haber verir. Hayal dünyasında yaşandığına, aldanmalara karşı bir uyarıdır. Ama bu kartın pozitif bir yönü de vardır: Kendimizi hayallerden kurtarıp, gerçekçi tek bir hedefe yönelmemiz durumunda, hiç beklenmedik bir yardım alacağımızı gösterir.

DÜZ

Arzu ve hırsları bir hayal dünyasında gerçekleştirmek, fanteziler yaratmak. Hayali başarılar ve ardından gelen düş kırıklıkları...

Savurganlık, sağlığı ihmal etmektir. Kötü alışkanlıklar...

Olanakların sınırsızlığına inanmak, aldanmak.

Karşılaşılan alternatifler arasında seçim sorunu, kararsızlık.

Hedeflerin iyi incelenmesi yönünde bir ikaz.





TERS

Aşkta ihanet, aldanma ya da aldatma.

Gerçekleşmeyecek umutlar, hayal dünyası.

Zekice yapılacak bir seçim

Kararlılık.





KILIÇ YEDİLİSİ

Kartta askerlere ait kılıçları çalarak, kaçan biri gözüküyor. Hırsız parmaklarının ucuna basarak sessizce yürürken, fark edilip fark edilmediğini anlamaya çalışıyor. Askeri kampın önünde ise iki kılıcın kaldığı görülüyor. Bu kart hile ve ihanetin işaretidir.

DÜZ

Gerçeklerden kaçmak, görmezden gelmek, sürüncemede bırakmak.

Sorumlulukları yerine getirmemek.

Bir girişimin başarısız sonuçlanması.

Haksız bir kazancın peşinde koşmak, hile yapmak.

Başkalarını aldatarak kazanılacak bir başarı ya da aldatılmak.

Bir engel karşısında erdemli davranılması gerektiği yönünde bir uyarı.

Yapılan entrikaların kişinin kendisine de zarar verme olasılığı. Yalancılık.





TERS

Hedeflere ulaşmak üzereyken ortaya çıkacak bir engel.

Tecrübeli birinden gelecek önemli bir tavsiye veya yardım.

Cesaret ve dayanıklılık isteyen bir çalışma temposu.





PARA YEDİLİSİ

Belini tutmuş, yetiştirdiği tılsımlara bakmakta olan genç bir çiftçi, emeğinin karşılığını alıp alamayacağını düşünmekte. Para Yedilisi, sabrı ve çabayı simgeler. Eğer aceleci davranmaz, çalışmaktan vazgeçmezsek, başarı mutlaka bizi bulacaktır. Para Yedilisi, Asılan ve Kılıç Dörtlüsü gibi gecikmeyi haber veren kartlardan biridir.

DÜZ

Durumu gözden geçirmek, neler yaptığına dönüp bakmak, duraksamak.

Çabaların boşa harcanması. Hayal kırıklığı.

Borçları ödemekte zorlanma.

Ektiğini biçmek, ilk hasadı toplamak, girişimlerin sonuçlarını görmeye başlamak.

Elinin biçilebilmesi için tedbir alma gereği. Bir dönüm noktasına ulaşmak, yön değiştirmeye ikna olmak, değişim hakkında düşünmek, seçimlerini sorgulamak, bir kavşakta bulunmak...

Duraksamalara rağmen, başarı şansı. Gayret gösterilerek kazanılacak maddi kazanç.





TERS

Şanslı gibi görünen şartlara rağmen, başarısızlıkla sonuçlanan girişimler.

Çok çalışmaya karşın gelen az kazanç, kayıp, terk, parasal üzüntüler

Bir borç ile ilgili endişe.





DEĞNEK SEKİZLİSİ

Değnek Sekizlisi, hızlı bir ilerleme yaşanacağına dair bir işarettir. Bu kart Tarot destesinin bir olayın çok yaklaştığını haber veren tek karttır. Değnek Sekizlisi, sevindirici gelişmelerin habercisidir.

DÜZ

Çabuk davranmak, planları gerçekleştirmek, vitesi yükseltmek, hızlı bir ilerleme.

Hareketli, aktif bir dönem. Telaşlı işler.

Bir girişimin sonuçlandırılması, bir çıkış yolu bulmaktır. Olumlu şartların oluşması, umutların yeşerdiği bir dönem.

Anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak.

Önemli bir mesaj almak, yeni bilgiler ele geçirmek, aşk mektupları, yeni gerçekler.

Önemli bir yolculuk. Denizaşırı bir yolculuk.





TERS

İşlerde yavaşlık, planların gecikmesi.

Aşk ilişkilerinde tedirginlik, kıskançlık.

Enerjinin kaybı, yorgunluk.

Acele başlanan bir iş, fizibilite çalışmalarına gereken önemi vermemek, yanlış başlangıçlar.

Güdümleyici enerjinin çok çabuk tüketilip tesirsiz hâle gelmesi.





KUPA SEKİZLİSİ

Kupa Sekizlisi hüzünlü ayrılıkların, keder veren kopuşların kartıdır. Resimde kutsal yerlere gitmek üzere, başarılarını terk eden bir adam gözükmekte. Kurak alanlara doğru ilerleyen adama, küçülen bir dolunay eşlik ediyor.

DÜZ

Daha derin anlamlara ulaşmak için var olan ilişkilerden, maddi başarılardan vazgeçmek.

Umutsuz ve yorgun hissetmek, tembellik.

Kişisel gerçekleri gözden geçirmek, görüşlerde değişim.

Ulaşılan hedeflerin kısa sürede önemini yitirmesi. Bir işe ya da kişiye ilginin azalması.

Geçmişini unutma, köklü ilişkilerden vazgeçme.

Can sıkıntısı, hayal kırıklığı. Nedensiz sıkıntılar.

Aşkta mutsuzluk.





TERS

Hırs, maddi değerleri ön plana alma.

Yeni bir ilişki, aşk. Var olan ilişkinin gerçekleşmesi olanaksız hırslar, planlar uğruna terk edilmesi.

Sağlam bir yapının, bir işin ya da bir ilişkinin tatmin etmemesi.

Mutluluk, keyifli bir dönem.





KILIÇ SEKİZLİSİ

Kılıç Sekizlisi, zamanla aşılabilecek bir kısıtlanma devresine işaret eder. Kartta gözleri bağlı genç bir kadının kılıçlarla kuşatıldığı görülmekte. Kadın çamur tabakasının üzerinde duruyor. Uzakta bir tepenin yamacında ise bir kale görülmekte.

DÜZ

Kısıtlanma, tutukluluk.

Kaderde sıkıntılı bir dönem.

Korku ve çekingenlik nedeniyle kendini kısıtlama.

Benliğin, hırsların, isteklerin bastırılması.

Umutsuz görünmesine rağmen sıkıntıların geçeceği yönünde bir işaret.

Sabır ve dikkat gereken bir dönem, dayanıklılık ile aşılacak sorunlar.

İhanet.

Gelip geçici bir hastalık.





TERS

Özgürlük, benliğin sınırlamalardan kurtulması.

Yeni bir başlangıç için şartların oluşması.

Emeklerin karşılığını alamama, umutsuzluk, yıpranma.

Sinirsel rahatsızlıklar.





PARA SEKİZLİSİ

Para Sekizlisi mutluluk getirecek bir işe başlandığını işaret eder. Kartta Paralarıyla oynayan bir çırak görülmektedir.

DÜZ

Öğrenme isteği, kendini bir işe adamak ve yetenek.

Bilgiyi artırmak, bir kurs almak, yetenekleri geliştirmek.

Maddi kazanç, kârlı bir işin başlangıcı.

Başarılı bir gelecek vaat eden bir iş ya da meslek için, çok çalışılması gerektiği yönünde bir uyarı.

Emeğin karşılığının alınması.

Çıraklık dönemi atlatılamayan bir iş.

Acemi şansı.





TERS

Uzun vadeli bir başarıyı, kısa vadede kazanç getirecek bir iş uğruna kaybetme.

Hedeflerin gerçekleşmemesi.

Entrika ve kurnazlık yoluyla kazanç peşinde koşma.

Ahlaksızlık. Yeteneklerin sahtekarlık için kullanımı.





DEĞNEK DOKUZLUSU

Değnek Dokuzlusu, tehdit ve düşmanlara karşı gösterilen direnişi işaret eder. Kart giriştiği savaşta başından yaralanmış bir adam gözükmektedir. Kafası bandajla sarılı olan adam, korumaya çalıştığı sınırı değneklerle çevrelemiş durumdadır.

DÜZ

Bir tehdit altında olmak. Korkmak, savunma durumuna geçmek.

Bir mücadeleye ara verme.

Önlemler almak, dayanıklı olmak, fiziksel gücü ispat etmek.

Geri çekilmemek, inatçılık, sabır, sağlık, bozulmayacak istikrar.

Rakiplere şans bırakmamak.

Bir başarıya rağmen süren tehdit, uyanık olma ihtiyacı.

Geçmişten kaçış.





TERS

Bir bela ile karşılaşılacağı yönünde bir uyarı.

Engeller, uyumsuzluk, hastalık.

Cesaret eksikliği, zayıflık.

Önlenebilir gecikmeler.





KUPA DOKUZLUSU

Kupa Dokuzlusu yaşama sevinci, mutluluk ve maddi doyumun göstergesidir. Kartta şişman bir adamın, kupalarının önünde endişesiz ve keyif içinde oturduğu görülmektedir.

DÜZ

İsteklere ulaşma, düşlerin gerçeğe dönüşmesi, maddi başarı.

Sağlık ve mutluluk.

Kaliteli ve konforlu bir yaşam.

Güven, istikrar ve özgürlük.

Güven, istikrar ve özgürlük. İyimser bir bakış açısı, müşfiklik.

Şehvet, lüks, aşk, huzur.





TERS

Hayal kırıklığı.

Hastalık.

İsteklerin karşılanamaması, mahrumiyet ve tatminsizlikler.

Kibir, mutluluğun etraftakilerle paylaşılmaması.

Duygusal boşluk.

Ayakları yere basmayan bir güven duygusu. Gereksiz rahatlık.





KILIÇ DOKUZLUSU

Kartta uykudan uyanan bir kadın, başını ellerinin arasına alarak kederini göstermektedir. Umutsuz kadının, başının üzerinde asılı duran dokuz kılıç beklemektedir. Kılıç Dokuzlusu insanı uykusuz bırakan bir kedere işaret eder.

DÜZ

Üzüntü, acı bir haber.

Varlığın tehdit altında olması. Şiddet tehlikesi.

Hastalık, sevilen birisinin ölüm olasılığı, kayıp.

Vicdan azabı.

Şüphe içinde olma.

Yalnızlık, uykusuz geçen geceler, derin bir sıkıntı, teslimiyet.

Skandal.

Acılardan doğacak yeni bir yaşam.





TERS

İftira ve hıyanet.

Zamanla gelecek sağlık.

Yalnızlık, yardımların sona ermesi.

Direnç ve sabır gösterme gereği.





PARA DOKUZLUSU

Para Dokuzlusu, beklenmedik büyük bir kazancın habercisidir. Kartta iyi giyinmiş, zengin bir kadın evcilleştirdiği bir şahin ile asmalar arasında gezinmektedir. Arkada görünen konak kadının maddi zenginliğini simgeler.

DÜZ

Bir mirasa konmak, şans oyunlarında kısmet, beklenmedik bir kazanç.

Maddi başarı, konforlu bir yaşama kavuşmak.

Takdir edilmek, popülerlik.

Kendine güvenmek, olaylara tek başına göğüs germek.

Diplomatik ve taktiksel davranmak.

Karışıklıklardan düzen üreten, sezgisel bir yönetim gücü.

İç dünyada zenginlik.

Tedbirli ve dikkatli olma gereği





TERS

İstikrarda sarsılma. Girişimlerin yarım kalması. Dikkatli davranılması gerektiği yönünde bir uyarı.

Yaşam standardının değişeceğine, kayıplara ilişkin bir işaret. Bir projenin iptali.

Evde bir kayıp, eşyaların çalınması ihtimali.





DEĞNEK ONLUSU

Kartta şehre doğru ilerlemekte olan genç bir adam görülmektedir. Adam elindeki on adet değneği taşımakta zorluk çekmekte. Değnek Onlusu taşıyabileceğimizden fazla yük altında kaldığımız yönünde bir işarettir.

DÜZ

“Hayır” demeyi bilmemek, çok fazla işi omuzlamak.

Hızla gelen terfi ve yükselmelerin ardından hissedilen iş baskısı. Kapasitenin zorlanması. Sorumlulukların altında ezilmek.

Dinlenmek için zaman ayırmamak ya da ayıramamak.

Çetin bir mücadele içinde olmak, dayanıklılık.

Pratik olamamak, beceriksiz bir tutum.

Kısa bir zamanda çözülecek bir problem.

Tutucu bir toplum, toplumsal hareketsizlik.





TERS

Bir yargılanmanın ya da mahkemenin aleyhte sonuçlanması, bir kayıp.

Ayrılık.

Entrika yapmak veya entrikalarla karşılaşmak. Aldatma, aldatılma, hile ve yalanla karşılaşmak.





KUPA ONLUSU

Tam bir uygunluk haline işaret eden Kupa Onlusu, genç bir çifti ve mutlulukla dans eden çocukları resmetmektedir. Bir gökkuşağı gibi dizilen kupalar ise, göklerden gelen ebedi bir mutluluğu simgeliyor.

DÜZ

Mutluluk veren bir ilişki, aşk, derin bir uyum. Ebedi mutluluk. Doyuma ulaşmak.

Duyguların gerçekliği, güven ve huzur hali.

İyi şans.

Neşe, yaşam enerjisi, barış, dostlar arasında olmak, büyük bir dostluk.

Neşe, yaşam enerjisi, barış, dostlar arasında olmak, büyük bir dostluk. Problemlerin arzu edildiği gibi çözülmesi. Stresi geride bırakmak, rahatlamak.

Aileden birini affetmek, aileyle temasa geçmek, bir akraba tarafından desteklenmek.

İstikrarlı bir başarı.





TERS

Ahlaksız tutumlar, başkalarına zarar vermekten alınan haz.

Dostların kaybı, yalnızlık.

Arkadaşlarına, ortaklarına zarar verme, ihanet.

İsraf, başkalarının haklarına çalma. İyi niyetin suistimali.





KILIÇ ONLUSU

Kılıç Onlusu, Ölüm kartı gibi bir sonu, yıkımı veya kopuşu işaret eder. Kartta vücudu kılıçlarla parçalanmış bir adam, karanlık gökyüzünün altında ölümü beklemektedir. Ancak doğal sonu gösteren Ölüm kartının aksine, Kılıç Onlusu irade dışı, bazen zor kullanılarak gerçekleşen bir sona işaret eder ki, bu son çoğu zaman vakitsiz gelir.

DÜZ

Bunun şafaktan önceki karanlık olduğunu bilmek, en aşağı noktada bulunmak, daha kötüsünün olamayacağını bilmek.

Bir kurban gibi hissetmek, kaderine küsmek, gözyaşı, güçsüzlük, savaşta yenilgi.

Zenginlik ve başarıya karşılık, belalardan kurtulamama, planların başarıya ulaşmaması, ev hayatının yıkımı.

Sıkıntıda olanlara yardım etme yönünde bir işaret.





TERS

Geçici rahatlamalara karşın, üzüntülerin süreceğine dair bir işaret.

Yanlış anlaşılma tehlikesi.

Yıkıma karşı, yeniden güç toplama çabası. Tekrar ayağa kalkma çabası.

Yıkıcı güçlerin ortadan kaldırılması.

Manevi güçlerden yardım bekleme.





PARA ONLUSU

Para Onlusu, zenginliğin işaretidir. Kaderde güvenli, refah bir dönemin yaşandığını ya da yaşanacağını gösterir. Kartta bir patriğin, ailesi ve köpekleri ile birlikte huzur içinde oturduğu görülüyor.

DÜZ

Zengin bir aile, kuşaklar boyu elde edilmiş mülk, para ve bunun verdiği güven duygusu.

Bir mülk ya da işe miras yoluyla sahip olma olasılığı.

Manevi zenginlik.

Miras yoluyla elde edilen bir parayla ya da sigorta, emekli aylığı gibi bir kaynakla ilgili yaşanacak sorunlar.

Bir aile geleneğinin kuruluşu...





TERS

Miras kaybı.

Varlıkların bir ölümün ardından parçalanması, kayıplar.

Yeni planların kayıplar getirebileceği ikazı.

Geçmiş veya aile bağları ile ilgili problem.

Aile ilişkilerinin gelecek üzerinde olumsuz etkileri...

Ailenin yaşlı bireylerinin yük haline gelmesi.





KÜÇÜK SIRLAR (ARKANA MİNÖR SARAYLI KARTLAR ) - 16 KART

DEĞNEK KRALI

Elinde değneği ile kraliyet tahtında oturan kral, “ateş” grubunun erkeksi yönünü simgeler. Yerde küçük bir salamander görülürken, kralın yaslandığı sütunu da aslanlar ve salamanderler süslemektedir. Bu semboller ateş grubuna işaret etmektedir.

DÜZ

Karakter ve olay

Kendine güven, yaşama sevinci, zenginlik tutkusu.

Cesaret, güç ve dürüstlük.

İrade gücü, olgunlaşma.

Karizmatik bir görünüş.

Canlılık, çeviklik ve ihtiras.

Objektiflik, olayları her yönüyle görme çabası, ayrıntılara verilen önem.

Asalet, gelenekleri gözeten bir kişilik.

Sadık bir arkadaş.

İyi bir evlilik.

Beklenmeyen bir miras.





TERS

Karakter ve olay

Sübjektif, sağlıksız kararlar.

İnsafsızlık, otoriter ve hoşgörüsüz bir tutum.

Lükse düşkünlük. Sefahat ve kibir.





KUPA KRALI

Su grubunun erkeksi gücünü simgeleyen Kupa Kralı, çalkantılı bir denizle çevrili tahtında oturmaktadır. Kralın bir elinde kraliyet asası, diğer elinde ise bir kupa görülmekte. Arka planda ise sudan dışarı atlayan bir balık ile uzaktan geçen bir gemi görülmekte.

DÜZ

Karakter ve olay

Zihinsel yükselme becerisi, sezgisel algılama yeteneği, zeka ve yaratıcılık.

Sorumluluk duygusu, müşfik ve cömert bir kişilik.

Kaderi değiştirme, tutkuları tatmin etme gücü.

Sezgisel yetenekleri nedeniyle gizli amaçları olan bu nedenle insanların kolay güvenemediği, ürktükleri bir yapı.

Güzel sanatlar, bilimde ilerleme yeteneği. Liberal bir bakış açısı, ticari beceri.





TERS

Karakter ve olay

Sezgilerini, güçlerini entrikalar için kullanan, kötü tuzaklar kuran biri.

Vicdansız, ahlak değerleri zayıf, erdemsiz biri.

Çevresindekileri sıkıntılara, açmazlara ve skandallara sürükleyen bir yapı.

Ilımlı görünen ancak zorba biri.

Maddi kayıp, kişiliğin erozyona uğraması olasılığı.





KILIÇ KRALI

Kelebek desenleriyle süslü bir sütunun üzerinde oturan Kral, elindeki kılıcı havaya kaldırıyor. Arka planda ise bulutlar ve selvi ağaçları görülmekte. Kılıç Kralı “hava” grubunun erkek yönünü simgeler.

DÜZ

Karakter ve olay

Dostluğu ve düşmanlığı güçlü bir karakter. İktidar sahibi.

Atik, uyanık bir zihin gücü.

Esprili bir bakış açısı. Konuşma yeteneği, cazibe.

Akılcı bir dünya görüşü.

Gelenek yerine, modernitenin tercihi.

Belli hedefler yerine, değişen hedefler için verilen çaba. Tutarsızlık.

Geniş bir bakış açısı. Tasarım gücü.

İyi bir danışman.

Bir hukuk ya da devlet adamı.

Askeri zekâ.

Yakın bir gelecekte yaşanacak adli bir olay.





TERS

Karakter ve olay

Alaycı, art niyetli, hilekâr.

Şüpheci, kaotik, gizemli bir kişilik.

Sadistlik, kabalık ve kötü düşüncelere sahip olma.

Olaylara objektif bakabilme gücü.

Entelektüel hırslar, bu hırslar için entrikaların göze alınması.

Yıkıcı güç, şiddet.





PARA KRALI

Bir elinde kraliyet asasını tutan kral, diğer elinde ise bir tılsım tutuyor. Bir çiçek bahçesinde oturan kralın arkasında ise bir şato görünmekte.

DÜZ

Karakter ve olay

Doğuştan girişimci, para kazanmayı bilen bir kişilik.

Hayal gücünün ve zihinsel aktivitenin yetersizliğine karşılık, her durumun altından kalkabilen maddi yetenekler.

Azim ve değişen durumlara adapte olma yeteneği. Pratiklik.

Riskleri kazanca döndürmeyi bilmek, iyi refleksler.

Güvenilir, hayırsever, dengeli bir kişilik.

Fazla konuşmayı sevmeyen, suskun biri.

İlgi duyulan konularda başarılı çalışmalar yapan, metodik bir zihin gücü.

El becerisi isteyen işlerde başarı.

Zor kızan ama bir kez kızınca acımasız olabilen, zor seven ancak sevdiklerine karşı sadık. Evli biri.

İş adamı, sanayici, yönetici, banker, mülk sahibi.





TERS

Karakter ve olay

Dar bir bakış açısı, vizyonsuzluk.

Değişimlerin farkına varamama, değişikliklere ayak uyduramama.

İstikrarsız, kolayca vazgeçilen fikirler.

Maddi kazançlar uğruna ilkelerinden vazgeçen, kul köle olabilen.

Tembellik, aptallık.

Nezaketten yoksun, inceliklere karşı duyarsız.

Dengesiz, düşmanlarına karşı tehlikeli bir kişilik.

Yeteneklerin sapıkça kullanılması.

Kumar ve riskli yatırımlardan kaçınma yönünde bir uyarı.





DEĞNEK KRALİÇESİ

Tacını giymiş bir kraliçe, sağ elinde bir değnek tutmaktadır. Tahtında gururlu bir ifadeyle oturan Değnek Kraliçesi, sol elinde ise doğa üzerindeki gücünü simgeleyen bir ayçiçeği tutmakta. Tahtın önünde ise Venüs’ün negatif yönünü gösteren kara bir kedi durmakta. Değnek Kraliçesi, kendine güveni, bağımsızlığı ve kedi gibi yumuşaklığı simgeler. Bu yumuşaklık uyum sağlama özelliği değil, zekadır.

DÜZ

Karakter ve olay

Özerk, bağımsız davranan bir kişilik.

İş hayatında pratik, doğru kararlar alabilen. Güçlü bir irade.

Yaşama sevinci duyan, verici, koruyucu.

Sosyal popülerlik, cazibe. Eleştiri, beğenilmeme ve tanınmama gibi durumlara karşı hassas.

Artistik yetenek.

Zihinsel ve bedensel kuvvet. Macera severlik.

Evini ve tabiatı seven pratik bir kadın.





TERS

Karakter ve olay

Başkalarının düşüncelerine önem vermeyen, kendi doğrularını tartışmayan bir kişilik.

İnatçı, güçsüz bulduklarına karşı ezici.

Kindar, öfkeli, kırıcı sözleri kolaylıkla söyleyebilen biri.

Kocasını ya da sevgilisini aldatabilen bir kadın.

Sevdiklerine karşı tahakkümcü.

Evliyse sadık olmayan





KUPA KRALİÇESİ

Sularla çevrili tahtında oturan kraliçe, elinde tuttuğu kupaya hülyalı bir şekilde bakmakta. Ağzı kapalı olan kupa, herkesin göremeyeceği bir sırrı saklamakta. Kupa Kraliçesi “Su” grubunun dişi tarafını yansıtır ve inceliğin, anlayışın, doğa üstü gücün ve fedakarlığın simgesidir.

DÜZ

Karakter ve olay

Güçlü sezgiler, sezgilerle dayalı bir yaşam.

Gizemli, başka bir aleme ait duygusu veren görünüm.

Hayal gücü ve yaratıcılık.

Zevk, başarı, aşk ve mutluluk.

Olaylardan, insanlardan kolayca etkilenme. Hassaslık.

İnsanları etkileyen bir aura. İçten gelen bir güzellik.

Dürüst, güvenilir, sadık, yardımcı, sevecen, romantik

İyi bir eş ve anne, erkeğe kul köle olan, dünyevi başarıdan bağımsız bir mutluluk yaratan.

Rahatını seven, egoist biri.

İyileştirici güçler.

İyi bir rüya tabircisi ya da falcı.





TERS

Karakter ve olay

Zeki.

Hayalperest, tutarsız bir kişilik. Boş fanteziler.

Erdemsiz, ahlak değerleriyle çatışan davranışlar.

Güvenilmez, sadakatsiz bir kadın.





KILIÇ KRALİÇESİ

Yüksek bir tahtta oturan Kılıç Kraliçesi, sol elindeki kılıcı havaya kaldırarak etrafındakilere meydan okuyor. “Hava” grubunun dişiliğini simgeleyen Kılıç Kraliçesi, aklı, uyanıklığı, özgürlüğü, yaratıcı gücü ve çabuk kavrama yeteneğini gösterir. Bir sorunun çözümünde hiç bir kuşkuya kapılmadan aklımızı kullanacağımıza işaret eder.

DÜZ

Karakter ve olay

Zeki, kendi kendine yeterli, yaratıcı bir kişilik.

Detaycı, kusursuzluğu arayan.

Zihnen ve bedenen çevik. Becerikli, pratik.

Karşıt fikirleri dengeleyebilen, yönetme gücü olan.

Başkalarının düşüncelerini hızlı kavrama yeteneği.

Nazik ve müşfik olmasına karşılık, sert, tahakkümcü bir kişilik.

Dulluk, kısırlık. Mahrumiyet.





TERS

Karakter ve olay

Entrikacı, güvenilmez, dedikoducu ve saman altından su yürüten bir kişilik.

Vizyonsuzluk.

Tehlikeli bir düşman.

Gerçekleri bir yönüyle işine geldiğini gösterebilen biri.

Namus budalası gibi gözüküp, ahlaksızlık yapabilen, sadık olmayan.





PARA KRALİÇESİ

Para Kraliçesi, elinde tuttuğu tılsıma tefekkürle bakmakta. Tahtında olgun meyveler, çevresinde ise yeşil tarlalar görülüyor. “Toprak” grubunun dişi yönünü gösteren Para Kraliçesi, verimliliğin sembolüdür.

DÜZ

Karakter ve olay

Akıllı, duyarlı bir kişilik.

Mantıklı, pratik, iyi niyetli ve güvenilir.

Değişken bir ruh hali, melankoli.

Çalışkan, sevecen, güçlü duyguları olan.

Asil bir ruh.

Zenginlik, bolluk ve yardımseverlik.

Konforlu, güvenli hayat.

Güzelliklere düşkünlük. Coşkulu bir hayat.

Görkemli davranış biçimlerini seven.

Sorumluluk sahibi, iyi bir yönetici.





TERS

Karakter ve olay

Maddi zevklerin kölesi olma, aşırı lüks ve israf.

Açgözlülük, güvenilmezlik.

Eleştirilere kapalı, çevresinde dalkavuklar barındıran.

Gösterişe düşkünlük.

Başkalarına bağımlılık.

Sorumsuz, dar görüşlü ve tembel.





DEĞNEK ŞÖVALYESİ

Değnek Şövalyesi, zırhlarını kuşanmış, at koşturmakta. Uzaklarda ise piramitler görülmekte.

DÜZ

Karakter ve olay

Enerjik, mücadeleci, çevik biri.

Mantıksız gibi gözüken ama sonuçta akıllı, aceleci davranışlar.

Şaşırtıcı, ani hareketler. Maceraperestlik.

Girişken, kendine güvenli, cesur bir genç adam.

Yaşama hevesi.

Dostane bir kişiliğe rağmen kimi zaman kabalaşan tutumlar.

Bir sorunun başlaması ya da çözümü.

Mekan değişikliği.





TERS

Karakter ve olay

Kaos, karmaşa seven bir yapı.

Kavgacı, uyumsuz bir karakter.

Güçsüzlük.

Kendine güvenmeyen, tatminsiz, kıskanç bir genç adam.





KUPA ŞÖVALYESİ

Kupa Şövalyesi zırhlarını kuşanmış olduğu halde, bir barış ortamında. Elinde tuttuğu kupa ile bir nehre gitmekte. Kupa Şövalyesi, sevgi dolu, barışçıl bir ortamın, keyifli olmanın ve gülümsemenin erdemini ifade eder.

DÜZ

Karakter ve olay

Şair ruhlu, zarif bir genç adam.

Tembel, başladığı işlerden kolayca sıkılan, motivasyonunu kaybeden bir karakter.

Erdemli, ancak insanlardan kolayca etkilenen, hassas bir fikir yapısı.

Yeni fikirlere açık. Romantik bir kişilik.

Başkalarına karşı ilgili, arkadaş canlısı.

Sanata, estetik değerlere düşkünlük.

Şehvet peşinde koşan genç bir erkek.

Bir teklifle ya da fırsatla karşılaşma.





TERS

Karakter ve olay

Tembel, güvenilmez bir kişilik.

Sıradan görünen ancak entrika yapabilen, sözünü tutmayan bir karakter.

Davet veya ortaya çıkan fırsatlara yanıt vermeden önce, risklerin iyi hesaplanması gerektiğine dair bir uyarı.





KILIÇ ŞÖVALYESİ

Fırtınalı bir havada atını dörtnala koşturan Kılıç Şövalyesi, sağ elinde tuttuğu kılıcı göklere doğru kaldırmakta.

DÜZ

Karakter ve olay

Cesur, güçlü, atak bir genç adam.

Zorluklardan yılmayan, zorlukların üstesinden gelebilen, mücadeleci bir karakter.

İyilik dolu, dürüst, bilgili, açık bir kişilik.

Şanssız bir dönemin, zorlu mücadelelerin habercisi.





TERS

Karakter ve olay

Enerjik görünen ancak başarı için yeterli çabayı gösteremeyen tahammülsüz bir yapı.

Ayrıntıları göz önünde tutmayan, sabırsız.

Dik kafalı, karşı gelindiğinde saldırgan ve yalancı bir kişilik.

Girişilen işlerin başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı, kayıplar.





PARA ŞÖVALYESİ

Yeni sürülmüş bir tarlada atına binmiş olan şövalye, elinde tuttuğu paraya bakmakta. Para Şövalyesi, çalışkanlık, sabır ve dayanıklılıkla gözle görülür uzun vadeli değerler yarattığımız dönemlere işaret eder.

DÜZ

Karakter ve olay

Erdemli, dürüst, gururlu bir genç adam.

Doğrunun yanında yer alan, güvenilir bir yapı.

Çalışkan ve pratik.

Soyut kavramlar yerine, gerçeklerden yana.

Sabırlı, doğruları anlatmaktan yılmayan.

Kökenlerine, geleneklerine saygılı.

İstek ve düşüncelerini, genel kabul gören fikirler uğruna terk edebilen, marjinal kalmaktan korkan.

Parayla ilgili önemli bir mesele.





TERS

Karakter ve olay

İnatçı, saplantılı, miskin biri.

Kendini beğenmiş, gerçekleri göremeyen, durağan bir karakter.

Yavaş, dikkatsiz ve çekingen.

Artık eskimiş fikirleri savunan, demode.

Genel kabul ölçülerinin dışında, marjinal.

Maddi bir kayıp, kazançlarda duraksama.





DEĞNEK PRENSİ

Prensler şans ve fırsatların habercisidir. Değnek Prensi de yaşama heyecan katan yeni fırsatlarla karşılaşacağınızın habercisidir. Resimde genç birinin elinde tuttuğu değnek ile iyi bir haber verme hazırlığında olduğu görülmektedir.

DÜZ

Karakter ve olay

Bir haber ya da haberci. İyi bir haber.

Yaşama renk katacak, macera duygularını tatmin edecek bir fırsat.

Yaratıcılık, orijinallik.

Kendini ifade edecek yeni bir alan bulmak.

Gayretli, iyimser, sadık ve cesur olmak.

Tutkulu, ihtiraslarına kapılan bir kişilik. Risk alabilme.

Kendine güvenmek.

Çabuk seven, çabuk öfkelenen bir kişilik.





TERS

Karakter ve olay

Güvenilmez, dedikoducu, iftiracı, yakın çevresini belaya sürükleyebilen bir yapı.

Kendisini beğenen ancak, erdemsiz.

Kolayca çevresindekileri kırabilen, uyumsuz.

Yanlış bilgi veya kötü haber.





KUPA PRENSİ

Kupa Prensi de diğer üç prens gibi bir kaderde şanslı bir dönemi, karşılaşılacak bir fırsatı simgeler. Resimde kupasından fırlayan balığa bakan, genç bir kişi görülmektedir.

DÜZ

Karakter ve olay

Eğlence ile geçirilecek bir zaman, küskünlüklerin son bulması, barışma.

Şair ruhlu, kimi zaman melankolik ama çalışkan bir kişilik.

Duygularını açığa vurmaktan çekinmeyen, romantik.

İhtiraslı, hayalperest bir karakter.

İleri görebilen, tavsiyeleri dinlenen bir danışman.

Aşk veya yeni bir bebek.

Yeni bir iş teklifi.

Haber ve davetler.





TERS

Karakter ve olay

Yüzeysel bilgi sahibi. Güzeli sezebilen ama yaratma hırsından yoksun bir kişilik.

Bildiklerini başkalarıyla paylaşmak isteyen, bu yolla yer edinmeye çalışan.





KILIÇ PRENSİ

Kılıç Prensi, bir yandan çok zor görülen sorunların bile kolayca çözülebileceğine işaret ederken, öte yandan yakında çıkacak bir tartışmanın habercisidir. Kartta iki eliyle kılıcını kavramış görünen genç, sanki bir tehlikeyi beklemektedir.

DÜZ

Karakter ve olay

Temkinli, sağduyu sahibi.

Diplomaside başarılı, uzlaşma yolları bulabilen, küçük ayrıntılara takılmadan sorunları çözebilen.

Gizli servis ya da hükümet elemanı.

Haber almak.





TERS

Karakter ve olay

Yasalara ya da ahlaki değerlere karşı girişilen bazı eylemlerin ortaya çıkma olasılığı, utanma.

Başkalarının mal ve kazançları ile ilgilenen, kıskanç ya da dolandırıcı.

Güvenilmez, ahlaklı değerleri küçümseyen bir yapı.

Hastalığa yakalanma olasılığı.





PARA PRENSİ

Kartta elinde tuttuğu paraya hayranlıkla bakan bir genç adam görülmektedir. Genç adam, parayı kırmaktan korkar gibi tedirgin bakmaktadır.

Düz

Karakter ve olay

Sorumluluk sahibi, titiz bir karakter.

Akıllı, dürüst, iyi bir yönetici.

Tutumlu, paranın değerini bilen.

İleri görüşlü, yenilikçi.

Titiz bir bilim adamı ya da yönetici.

Maddi değerlere ilişkin bir haber.





Ters

Karakter ve olay