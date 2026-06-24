Tarotun gizemli tarihi: Kartların kökeni ve sırlarla dolu yolculuğu

Tarot insanlık tarihinin en eski kehanet yöntemlerinden biridir. Kartların tarihi de kendisi gibi gizemlidir. Kartların nerede ve nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklar Tarot’un kökeninin Mısır olduğunu, bazı kaynaklarsa Çin ve Hindistan olduğunu iddia eder. Kartların kaynağına ilişkin bilgiler, milattan sonra altıncı yüzyıla kadar inmektedir. Tarot kartlarının M.S. 618 tarihinde Çin’de egemen olan Tang Hanedanı zamanındaki kağıt paralar örnek alınarak çizildiği yönünde iddialar bulunmaktadır. Çin’de ortaya çıkan bu kartlar, 14’üncü yüzyıldan itibaren Çingeneler tarafından dünyaya yayılmıştır.

Tarot’un tarihine ilişkin bilgiler, Orta Çağ’dan itibaren daha somut verilere dayanır. Orta Çağ’da Tarot kartlarının yasaklandığı da bu bilgiler arasındadır. Fransız Kralı V. Karl’ın 1369’da imzaladığı ferman buna bir örnektir.

Tarot desteleri, 15. yüzyılda İtalya’da popüler bir kart oyunu olmuştur. Zengin İtalyanlar kendileri için kimi günümüze kadar ulaşan Tarot desteleri yaptırmışlardır. Visconti-Sforza bu eski Tarot destelerine bir örnektir. 1450’li yıllarda yaratılan bu deste, günümüze ulaşan en eski ve tam olan Tarot destedir. 15’inci yüzyılın sonlarına doğru ise bugün kullandığımız 78 kartlık desteler ortaya çıkmıştır. Bu destelere ilk olarak Venedik ve Marsilya’da rastlanmıştır. Devam eden yıllarda Court de Gebelin ve Eliphas Levi gibi ünlü okültistlerin Tarot’la ilgilendiği bilinmektedir.

18’inci ve 19’uncu yüzyıllardan sonra, bu kartlar mistik gizemlerle ilgilenen bilginlerce yeniden keşfedilmiştir. Bu bilginler, Tarot’un basit bir kart oyunu olmaktan öte anlamlar taşıdığını görmüş, kartların Mısır’ın gizemlerine, Hermetik felsefeye, Kabala ve Simya gibi öğretilerle ilişkisini ortaya çıkarmışlardır. Kartların tarihine ait bu iz sürme dönemi Order of the Golden Dawn gibi gizli toplulukların bu konudaki bütünleştirme çalışmalarını yaptığı yirminci yüzyılın erken dönemlerine dek sürmüştür.

Tarot kartlarındaki en önemli gelişme, Golden Dawn Tarikatı’nın önemli üyelerinden Arthur Edgar Waite’in geliştirdiği Tarot destesi ile olmuştur. Waite, tarikatın bir başka üyesi olan Pamela Colman-Smith’in yardımıyla kartlarını resimlendirdi. Bu deste yayıncısı Rider ve yazarı Waite’ın adlarından esinlenerek Rider-Waite Tarot Destesi ismini aldı.

Genel olarak Tarot birçok bilim dalı ve çeşitli sistem ile kısacası hayatın her yönüyle ilgilidir. Astroloji, numeroloji, kabala, I-Ching gibi gizemli öğretiler ve psikoloji gibi çeşitli bilim dalları ile ilgisi görünmektedir.

Tarot’un gücü evrensel olanı kişisel olanla birleştirmesinden gelir. Her kartı kendi bakış açınızdan ele alabilir, ama aynı zamanda diğerlerinin anlamlı bulduğu şeyler tarafından da etkilenirsiniz. Tarot, aslında sizin içinizde saklanan gizli bir farkındalığı yeniden size geri yansıtan bir ayna gibidir.

A- Okültizm ve Tarot ilişkisi

Türkçe’de okültizmin karşılığı tam olarak bulunamıyor. Bununla birlikte, okültizmi ‘gizli bilim’ olarak adlandırmak okuyucuya temel bir kanı vermeye yetecektir. Okültizm, astroloji, simya, büyü ve ispritiz konularını içerir. Tarot kartlarının eski Mısır’dan kaynaklandığı düşünülür. Ve okült bilgilerin sembolik öğretisi kartların çizimi ile başlar. Simyaya ve astrolojiye ait semboller Tarot kartlarında yer alır. Kaynağı belli olmadığı ve böylesi semboller içerdiği için Tarot da okült bilgi olarak görülür. Zaten sırrı henüz keşfedilememiştir. Ciddi ve derin anlamda ilgilenildiğinde, Tarot kehanet değeri taşıyan bilgiler verir. Özellikle de ‘Büyük Sırlar’ denen ‘Arkana Majör’ hayatın gizli yönlerini ortaya koyar. Arkana Minör ise günlük hayata dönük bir bilgi edinmemizde yardımcıdır. Yine diğer bir başka düşünceye göre kartların üzerindeki anlamlar eski gizli bilgileri saklamak için kullanılmıştır.

B- Astroloji ve Tarot ilişkisi

Tarot’un astroloji ile bağlantısını araştıran okültist araştırmacı Eliphas Levi’dir. 22 Arkana Majör kartının, İbrani alfabesi ile ilişkisini kurmuştur. Levi, Arkana’lardaki dört ana temanın (hava, ateş, toprak, su) ilişkilerini de ortaya attı. Tarot ile astroloji arasında kesin ilişkiyi, 1887’de İngiltere’de kurulan Golden Dawn (Altın Şafak) örgütü kurdu. Golden Dawn Tarikatı, Arkana Majör’ün her kartının bir veya birkaç grubun temsilcisi olduğunu ortaya koydu. Ayrıca her kart, bir burç veya gezegene aittir. Arkana Minör ise takımlar hâlindeki birer elementi temsil eder. Kupa Takımı suyu, Para Takımı toprağı, Kılıç Takımı havayı, Değnek Takımı ise ateşi temsil eder. Bu takımlara ait kartlarda da bu elementlerin burçlarına ait kişilik özellikleri gözükür.