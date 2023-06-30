Temmuz 2023 aylık burç yorumları: Temmuz ayı burçlara neler getiriyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Temmuz ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Temmuz ayı burç yorumları neler söylüyor? Temmuz ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Mayıs 2023 aylık burç yorumları: (Bu makalenin ardından astrolojide retro nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Temmuz ayı size neşe, mutluluk, huzur getirmesini temenni ederek yorumuma başlıyorum. Temmuz ayına dolunay yani bitiş enerjisiyle başlıyoruz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk davaları, uzak akraba, kariyer ve iş hayatınızda kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ayrıca kazançlarınızı arttıracak yeni gelişmeler de olabilir. Fırsatlarınız özellikle maddi anlamda artıyor. Temmuz ayının ikinci yarısında ev, aile, tatil, çocuk, hobi, flörtlerle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Fakat iş hayatınızda, kariyerinizde ciddi değişimler gerçekleşebilir. Bu yıkımlardan yara almadan kurtulacaksınız hatta kriz sizin yükselmenize, terfi almanıza sebep olabilir. Kazançlarınız ani yükseliş ivmesi kazanabilir. Venüs Retro sürecinde; aşk, çocuklar, borsa, hobi, sanat, tatil konuları gündeminize gelebilir. Bahsettiğim konularla ilgili geçmişte başlayan ama yarım kalan konuları tamamlayabilirsiniz. Ayrıca eski aşklar, flörtlerle karşılaşabilirsiniz.

BOĞA BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Temmuz ayı size güzellikler getirmesini diliyorum.

Temmuz ayının ilk yarısında; finans, vergi, ödemeler, borçlar, tazminat, miras, yurt dışı, seyahat, veyahut ameliyatı kapsayan sağlık konularıyla ilgili gündemler içinde kalabilirsiniz. Sosyal çevrenizin, otoritelerin desteği sizinle olacak. Kalıcı, uzun vadeli önemli kararlar alacaksınız. Bu da sizin hayat motivasyonunu arttıracak diyebilirim.

Temmuz ayının ikinci yarısında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat, ev-aile yapınızda yenilikler söz konusu olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat veyahut kariyerinizle ilgili krizsel süreçler, değişimler yaşayabilirsiniz. Ama kriz için büyük bir fırsata dönüşecek. Venüs Retro sürecinde; ev, aile, gayrimenkul, taşınmazlarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Aile içinde bazı tartışmalar yaşanabilir. Ayrıca ev, aile konularında geçmişte başlayan ama yarım kalan işlerinizi tamamlama şansı yakalayabilirsiniz.



İKİZLER BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Temmuz ayı şans, bolluk, bereket sizlerle olsun. Temmuz ayının ilk on beş gününde; finans, ödemeler, borçlar, partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda otoritelerle çatışmalar, fikir sürtüşmeleri gerçekleşebilir fakat aslında vereceğiniz kararları destekleyecekler. Ruhsal gelişim, manevi değerleriniz bu süreçte artabilir. Temmuz ayının ikinci yarısında; kazançlarınız, maddi kaynaklarınız veya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularında krizsel süreçler içinde kalabilirsiniz. Ani farkındalık yaşayabilirsiniz ve hayata bakış açınız yeniden şekillenebilir. Venüs retrosunda; yakın çevre, yakın akraba, komşular, kardeşlerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Geçmişte kalan ve görüşmediğiniz eski tanıdıklarınızla, eski aşklarla karşılaşabilirsiniz veya onlarla iletişime geçebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Temmuz ayının şanslısı siz olacaksınız. Partner, ortaklık, evlilik, çalışma hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Belirsizlikler belirli hale gelirken aslında sizin için en iyisi olacak diyebilirim. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Size rehber olabilecek insanlar çevrenizde olabilir. Temmuz ayının ikinci yarısında; fiziksel değişim, kendiniz ve hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Partner, evlilik, ortaklık yapılarınızda ciddi değişimler, yenilenmeler gerçekleşebilir. Sağılınızla ilgili beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Özellikle sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sosyal çevrenizle ilgili ise ani gelişen olumlu fırsatlarınız olacak. Venüs retrosunda; para, kazançlarınız, ürettikleriniz ön plana çıkabilir. Kazançlarınız, gelirlerinizde şanslarınız artabilir ama geçmişte başladığınız işlerinizi tamamlamak süreci verimli geçirmenizi sağlayacaktır. Ayrıca eski aşklarla karşılaşabilirsiniz.

ASLAN BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Temmuz ayının ilk on beş gününde sakin, stabil bir süreç içinde kalabilirsiniz. aşk, tatil, flört, çalışma hayatı veyahut sağlık konularında kafanızı kurcalayan konular nihayete eriyor olacak. Maddi kazançlarınızı, finansal yapınızı yeniden düzenleme fırsatı bulabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki tıkanıklıklar ise yavaş yavaş açılıyor olacak. İstediğiniz terfi, hayalini kurduğunuz iş için sistem sizi destekliyor olacak. Temmuz ayının ikinci yarısında; duygusal, ruhsal olarak içe kapanık ruh haline girebilirsiniz. Kariyer hayatınızda beklenmedik ani fırsatlarınız olacak. Ayrıca çalışma hayatınızda yanınızda çalışanlarla yaşayabileceğiniz krizlerle kendinize yeni bir yön çizebilirsiniz. Özellikle sağlığınıza önem vermelisiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgili de bazı süreçler içinde kalabilmeniz olasıdır. Venüs retrosunda; kendinizi şefkatli, merhametli ve sevecen hissedebilirsiniz. Güzellik, kişisel bakım, kişisel gelişim konularıyla daha çok ilgilenebilirsiniz. Ayrıca hayatınızın her alanından eski tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz. Eski aşklar, flörtlerle görüşebilirsiniz. Yarım kalmış konuları bu dönemde tamamlayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Temmuz ayında kaderinizi etkileyecek kararlar alabilirsiniz.

Temmuz ayının ilk on beş gününde; aşk, flört, ev, aile yapınızda değişimler gerçekleşebilir. Artık önemli kararlar arifesinde olduğunuzu söyleyebilirim. Yurt dışı, eğitim, seyahat veya finansal konularda destekleneceksiniz. Şans sizinle olacak. Özellikle ortaklık, evlilik, ilişki konularında artık karar alma sürecinde olacaksınız.

Temmuz ayının ikinci on beş gününde; sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk, derneklerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, hobi konularında krizsel süreçler yaşaysanız da aslında sistem sizi yurt dışı, eğitim, seyahat konularında fırsatlar da sunacak. Venüs retrosunda; sevginizi çevrenize yansıtmayı tercih etmeyebilirsiniz. Platonik aşklar gündeminize gelebilir. Gizli aşklar yaşayabilirsiniz. Geçmişte kalan fakat görüşmediğiniz kişilerle tekrar karşılaşabilirsiniz. Ayrıca bilinçaltınızda olan sevgiyle ilgili sorunlar gün yüzüne çıkabilir.

TERAZİ BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Temmuz ayında değişimler sizi bekliyor olacak.

Temmuz ayının ilk on beş gününde; ev, aile, gayrimenkul, yer değişikliği, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Ayrıca çalışma hayatınızla veya gündelik rutinlerinizi değiştirecek yeni kararlar alabilirsiniz. Finansal açıdan ise şanslı bir dönemde olacaksınız. Temmuz ayının ikinci yarısında; kariyer hayatınızda yeni başlangıçlar veya yeni kararlar alabilirsiniz. Maddi kazançlarınızda ani artış fırsatı yakalayabilirsiniz. Aile hayatınızda ise krizel süreçler yaşayabilirsiniz. Aile içindeki değişmesi gereken yapılar su yüzüne çıkabilir. Venüs retrosunda; sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Eski arkadaşlarınızla, sevgililerinizle bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak. Retro etkisinden dolayı; yepyeni ilişkiler için pek verimli bir dönemde olmayacaksınız.

AKREP BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Temmuz ayında bol bol seyahat edeceksiniz. Temmuz ayının ilk on beş gününde; yakın çevre, eğitim, seyahat, iletişim konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Çocuklarınız eğitimi, seyahat veya flörtlerinizde kalıcı kararlar alabilirsiniz. Partner, evlilik, ortaklıklardan yana şans sizinle olacak. Temmuz ayının ikinci yarısında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk davaları konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yakın çevrenizin, kardeşlerinizin baskısı söz konusu olabilir. Destekleriniz ise ortağınız veyahut partnerinizden gelebilir. Ani önemli gelişmeler söz konusu olacak. Venüs retrosunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. İş hayatınızda kadınlarla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yeni iş, terfi gibi konularda gecikmeler, sorunlar yaşanabilir. Bu dönemi geçmişte kalan ama yapmadığınız hedeflerinizi hayata geçirmek için kullanabilirsiniz.

YAY BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Temmuz ayında para, finans konuları gündeminizden düşmeyecek.

Temmuz ayının ilk on beş gününde; kazançlarınız, finansal yapınızla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ev, gayrimenkul, taşınmazlarla ilgili değişim yapabilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatınızda veya sağlığınızla ilgili ilahi koruma sizinle olacak.

Temmuz ayının ikinci yarısında; finans, miras, tazminat, kredi, borçlar, yurt dışı, seyahat veyahut sağlık konularıyla ilgili ani kararlar almanız gereken süreçler içinde kalabilirsiniz. Ayrıca maddi açıdan krizsel süreçler yaşarken çalışma arkadaşlarınızın önemli destekleri sizinle olacak. Venüs retrosunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konularıyla ilgilenebilirsiniz. Seyahatleriniz artabilir ama aksilikler, gecikmeler gerçekleşebilir. Seyahatte, eğitimde, yurt dışı alanlarında eski aşklarla, tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Temmuz ayının şanslılarından biri de sizsiniz. Temmuz ayının ilk on beş gününde; kendinizle ilgili değişim kararı alabilirsiniz. Fiziksel değişim veya iş hayatınızda artık istediğiniz alana yönelmek için sistem size yardım etmeye başlıyor olacak. Yakın çevrenizden, otoritelerden destekleneceksiniz. Ayrıca aşk, tatil, çocuk, hobi, borsa konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kazançlarınız artabilir fakat harcamalarınız da bu yönde ivme kazanabilir. Temmuz ayının ikinci yarısında; partner, ortaklık, finans, borçlar, tazminat konuları gündeminize gelebilir. Siz kendinizi krizsel bir sürece itebilirsiniz ama gücünüzü doğru kullanırsanız büyük kazançlar da elde edeceksiniz. Özellikle aşk, tatil, borsa, hobilerinizle ilgili önemli olabilecek hayatınızı güzelleştirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Venüs retrosunda; finans, vergi, ödemeler, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Retro sürecinde unuttuğunuz ödemeler, finansal konular, borçlarla karşılaşabilirsiniz. Aniden harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Önceden planladığınız işlerinizi bu süreçte tamamlayabilirsiniz.

KOVA BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Temmuz ayında ruhsal dönüşüm yaşayan siz olacaksınız.

Temmuz ayının ilk on beş gününde; hastaneler, sağlık konuları gündeminize gelebilir. İş hayatınızda hiç beklemediğiniz kişiler tarafından desteklenebilirsiniz. Ayrıca gelirleriniz bu dönemde umduğunuzdan hızlı artabilir. Aile, ev, taşınmazlarla ilgili önemli şanslar elde edebilirsiniz. Temmuz ayının ikinci yarısında; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, partner, ortaklık, mahkeme veyahut sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili ani başlangıçlar yapabilirsiniz. Bilinçaltınız baskı altında olabilir, rüyalarınız sertleşebilir. Aslında kendi kendinize engellediğinizi fark etmeniz gerekebilir. Ev, aile, gayrimenkulle ilgili ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Venüs retrosunda; evlilik, ilişki, ortaklık veya mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Bahsettiğim konularda sorunlar gerçekleşebilir. Eski aşklarla veya yakın arkadaşlarınızla karşı karşıya gelebilirsiniz.

BALIK BURCU TEMMUZ 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Temmuz ayının bol bol sosyalleşeni siz olacaksınız.

Temmuz ayının ilk on beş gününde; arkadaşlarınız, dahil olduğunuz topluluk veya derneklerde önemli kararlar alabilirsiniz. Otoritenizi ortaya koyma, sorumluluklarınızı fark etme sürecindesiniz. Ayrıca seyahat, eğitim, yakın çevre konularında şans sizinle olacak. Temmuz ayının ikinci yarısında; aşk, çocuk, flört, borsa, tatil veyahut çalışma hayatınız, sağlığınızla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yakın çevrenizin desteği, tavsiyeleri ise size destek olabilecek nitelikte olacaktır. Seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Bilinciniz yükselebilir, olayları olmadan önceden kestirebilirsiniz. Sosyal çevrenizde ise krizsel sorunlar gerçekleşebilir. Venüs retrosunda; çalışma hayatınızla, yanınızda çalışanlarla veya gündelik rutinlerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Bahsettiğim konularda aksilikler, sorunlar yaşanabilir. Eski çalışma arkadaşlarınızla, yardımcılarınızla karşılaşabilirsiniz. Görüşmediğiniz geçmişte kalmış aşklar gündeminize gelebilir.

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