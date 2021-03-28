Terazi burcunda dolunay: Burçları nasıl etkileyecek?

Terazi burcundaki dolunay burçları nasıl etkileyecek? Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyum tablosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 28Mart 2021 pazar günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden günlük burç yorumları ve terazi burcundaki dolunayın burçlara etkileri...



28 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 28 MART 2021

Terazi burcundaki dolunay ile ilişkiler ve ortaklıklarınız ön plana çıkıyor. Beraberce hareket etmek isteyecek, yeni atılımlarda bulunmak ve bunu kalıcı adımlarla yapmak isteyeceksiniz. Yine de denge ve uyumu yakalamak biraz daha zor olabilir. Fevri ve hızlı hareketler zarara uğratacaktır.

BOĞA BURCU - 28 MART 2021

Terazi burcundaki dolunay ile önümüzdeki 10 gün boyunca günlük rutinleriniz, sağlığınız, iş ortamınıza yönelik düzenlemeler yapmak isteyeceksiniz. Enerjiniz ve eforunuz finansal koşullarınızı iyileştirecek adımlar atmak üzerine olacak. Kimi Boğa'lar için sağlıkla ilgili kontroller daha önemli bir hale gelecek.

İKİZLER BURCU - 28 MART 2021

Bugün meydana gelen dolunay ile önümüzdeki 10 gün boyunca enerjiniz ilişkilerinizde. Kimi İkizler burçları yeni flörtler ve ilişkiler ile heyecanlanabilir, kimileri ise çocuklarla ilgili gündemlere daha çok odaklanabilir. Kimi İkizler burçları ise hayatlarını yenilemek için yetenekleri, hobileri gibi alanlardan destek alarak yeni sayfalar açmaya çalışacak. Her durumda sosyal çevreniz ve size sağladıkları kaynaklar önemli olacak.

YENGEÇ BURCU -28 MART 2021

Terazi burcundaki dolunay size ev, yuva içindeki ilişkilerde güzellik ve iyileşme vaat ediyor. Bazı koşullar halen daha tam istediğiniz gibi olmayabilir ancak yine de dengeli tavırlarınız ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Kariyer alanında bazı konularda daha atak davranmanız gerekebilir.

ASLAN BURCU - 28 MART 2021

Bugün meydana gelen dolunay ile önümüzdeki 10 gün boyunca yakınlarınızla olan iletişiminiz her zamankinden önemli olacak. Yeni çevrelere girme, sosyalleşme, iletişim ve ifade odaklı / proje odaklı çalışmalar yapmak önemli olacak. Sözleriniz her zamankinden çok daha güçlü. Yer değiştirme, taşınma gibi gündemleriniz de olabilir.

BAŞAK BURCU - 28 MART 2021

Terazi burcundaki dolunay ile finansal koşullarınız gündeme geliyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca kazancınız, kaynaklarınız ve bunları arttırmaya odaklanabilirsiniz. Kararları tek başınıza değil eş, partner veya aile büyükleri ile beraber almanız gerekecek. Kimi Başak burçları için ödemeler, vergiler gibi koşullar hesapları karıştırabilir.

TERAZİ BURCU - 28 MART 2021

Burcunuzda meydana gelen dolunay ile hayat rotanız, yapmak istedikleriniz ve bireysel emeklerinizin karşılığını almaya başlıyorsunuz. Önümüzdeki 10 gün boyunca dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Ancak bu süreçte tek başınıza ilerlemeniz pek mümkün olmayabilir. İlişkiler ve ortaklıklarda karşı tarafın daha fevri ya da bencil bulduğunuz tavırlarını yönetmeniz gerekebilir.

AKREP BURCU - 28 MART 2021

12. evinizde meydana gelecek dolunay ile farkındalıklarınız artıyor. İlişkiler, yapmak istedikleriniz, kariyeriniz gibi temel konularda arkanızdan çevrilen işleri görebilir, daha önceden fark etmediğiniz bazı detaylara hakim olabilirsiniz. Çalışma koşullarınızda hızlı kararlar alarak, desteklenerek ilerlemeye özen göstermelisiniz. Bazılarınız için ruhsal iniş çıkışlar olasıdır.

YAY BURCU - 28 MART 2021

Terazi burcundaki dolunay ile sosyal çevreniz hareketlenmeye başlıyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca yeni kişilerle tanışabilir, dijital mecralardan olsa dahi networkünüzü genişletebilirsiniz. Ortaklıklar, beraber alınan kararlar, beraber ilerlemek size kıymetli gelecek.

OĞLAK BURCU - 28 MART 2021

Mesleki anlamda verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınız 10 günlük bir süreç sizi bekliyor. Bu dönemde yaptığınız iş ve projelere dair yeni adımlarınız olabilir, yeni girişimleriniz destekleniyor. Öte yandan sizi ev, yuva hayatına, konfora veya güvenli alana çeken bir yanınız olacak. Belki ev içinde ilginizi gerektiren durumlarla uğraşacak veya bir şekilde kendinizi biraz daha gizlemek isteyeceksiniz.

KOVA BURCU - 28 MART 2021

Terazi burcundaki dolunay ile hedeflerinizi gözden geçirip, yeteneklerinizi ortaya koyarak girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz 10 günlük bir dönem başlıyor. Eğitim, seyahat, ticaret, hukuk alanlarında destekleniyorsunuz. Ancak bu süreçte kararlarınızda daha sakin davranmakta fayda var, kelimeleri doğru seçmek büyük avantaj getirecek.

BALIK BURCU - 28 MART 2021

Finansal koşullarınız, ortaklaşa kararlarınız ve buna bağlı gelecek planlarınız ile ilgili önemli bir dönemeçtesiniz. Tek başınıza değil, ailece ortak kararlar almanız gerekecek gibi duruyor. Kimileriniz için sağlıkla ilgili ani koşullar gündeme gelebilir. Özellikle de rahim, yumurtalıklar, üreme, bel bölgesi veya şekerle bağlantılı koşullar oluşabilir.

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