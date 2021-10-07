Terazi burcunda yeniayın etkileri neler olacak?

Terazi kararsız bir enerji. Ama karşıt enerji Mars gelip olaya dahil olunca; bizim ara bulucu Terazi, olur cüretkar bir şekilde hakkını arayan Terazi. Bu ara mevzular hep alma verme dengesi üzerine. Hakettiklerimi alabiliyor muyum? Verdiğim kadarının karşılığını görüyor muyum, o zaman ver aldıklarını! Tadında, yırtıcı bir terazi göreceğiz. Toplu tüfekli değil, öldürmeyip süründüren soğuk savaşlar fazlaca üşüteceğe benziyor. Eğer bu bir hak savaşı değilse, o zaman şimdiye kadar isteyip de sesimizi çıkaramamış olduğumuz şeyler için meydanlara inip, istediğimizi alana dek kararlı hamleler yapmakla ilgilidir. (Terazi burcunda merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Yazı: @venus.edebiyati

Yeniay'da larda dumanı üstünde tazecik başlangıçlar beklenir. Fakat #merkürretro kavuşumlu bu yeniay; bizi bolca geçmişe götürür. Geçmişi şimdinin gözüyle değerlendirmeye aldırır ve eski konuları, kişileri, durumları tekrar önümüze sürer. Yani burada hiç bilmediğimiz sürpriz bir şey yok. Aksine duruma aşinayız. Bu da demektir ki eski ilişkiler, dostluklar, ortaklıklar küllerinden doğabilir.

Diğer taraftan..

#kiron karşıtlığındaki yeniay, ilişki ve ortaklıklardaki geçmişe dayalı yaralanmaları tekrar gündeme taşıyor. Anlaşmazlıklar, kavgalar, mutabakata bağlanamayan konular maalesef tekrar kanırtmak üzere ortaya çıkabilir. #Dolunay tadındaki bu ilişkiler yeniayıyla, bazı sonlanmalar yaşanabilir.

Ki..

#mars yeniayla kavuşumda. Öfke, yeniay terazide olduğu için daha usturuplu bir şiddet, münazara tadında seviyeli laf dalaşları, ani küslük ve çatışmalar yorabilir.

#uranüs ün uzaktan bakışı; içsel bir huzursuzluk, ne yapacağını bilememe ve baskı hissettirebilir. Ama bir şeyler ya değişecek ya da değişecektir.

#pluto karesi ve #venüs ün #akrep burcunun son derecesinde olması; hırs, tutku, kin, intikam duygularını açığa çıkarabilir. Yeniayda bolca mücadele var. Bir şeyler savaşarak, aksiyon alarak elde edilebilir görünüyor.

Haritamızın terazi alanında yaydan fırlamış ok gibi hedefe atılıyoruz. Cesaret tadındayken güzel şey. Durdurulamaz bir enerjiyle attığımız adımlarla yine de ölçülü gidelim.

Gelelim çikolatalı, ballı görünümlere 🍯🍫😋

Retro merkürün #jüpiter üçgeni; eğitim, ticaret, seyahat, iletişim ve anlaşma konularında kaçırılmış fırsatlar için yeni bir şans diyor.

#satürn ün yeniaya desteği ise, her şeye rağmen bir şeyleri yeniden inşa etmek için ışık yakıyor. İşte ben buna “Merkür retrosu” nun meyvelerini toplamak derim!

En güzel ihtimaller sizlerle olsun!

Sevgiler

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