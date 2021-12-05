Yay burcunda Güneş Tutulması yükselen burçları nasıl etkileyecek?

Herkesin hayatında bu iki burcun temsil ettiği konular irili ufaklı görünür oldu. İletişim, sosyal medya, eğitim, öğrenme, anlaşmalar, yakın ve uzak çevreler, seyahat, hukuk, ticaret-pazarlama, farkındalık, inanç ve felsefeler.. Şimdi kadersel bir döngünün sonundayız. Buradan alacağımızı aldık, öğreneceğimizi öğrendik ve hayata geçirmek istediğimiz şeyler olduğunun bilincine vardık.

Hikayemiz yay burcundaki güneş tutulmasıyla final yapıyor. Etkileri ise önümüzdeki altı aya yayılmaya hazırlanıyor. Astrolojide enerjiler iç içe geçmiş durumdadır ve hiç bir zaman tek yönlü değildir. Yolculuğumuz bazı maddi veya psikolojik krizleri, kişisel ve toplumsal dönüşümleri getirecek boğa-akrep temalarındaki bir buçuk yıla doğru ilerlerken; enerjik, iyimser, özgürlükçü yay burcu esintileri önümüzdeki zaman için olumlu destekler sağlayabilir.

Bu ara farklı kişilerden pek çok şey duyabilir, uzaklardan motivasyonumuzu etkileyecek haberler alabilir veya bizlere yeni kapılar aralayacak, vizyonumuzu genişletecek ipuçlarıyla karşılaşabiliriz. Okurken, gözlemlerden, belki internette gezinirken edindiğimiz farkındalıklarla bazı hedeflere yönelebiliriz. Aslında bunlar hiç tanımadık hedefler değil. Uzun süredir harekete geçmek isteyip bir türlü fırsat, belki de cesaret bulamadığımız; şimdiye kadar içsel gerilim oluşturmuş konularda yoğunlaşacağa benziyoruz. Merküryen bu tutulmada bilgi, iletişim, öğrenme, el becerileri, iş ve sosyal anlamda hareketlenen bağlantılar gündem oluşturacaktır.

Gelecek hedefleri, hayaller, büyük hayat planları, özgürlük, uzaklar, seyahat, inançlar, yeni düşünce boyutları, hukuksal ve ticari girişimler için içimiz içimize sığmayabilir. Girişimde bulunmak için oldukça dinamik, aksiyon almaya hazır ve özgüvenli hissedebiliriz. Fikrimizin değiştirilmesi, yolumuzdan döndürülmesi çok zor bir fanatiklik içinde olabiliriz.

Bu noktada gerçekçi ve sorumluluk sahibi olmak için destekleniyor olacağız. Eğer hayaller dünyasından yeryüzüne inip, heyecanımızı kaybetmeyerek stratejik ve mantıklı adımlar atabilecek hale gelirsek yaydan fırlayan ok hedefine ulaşabilecektir. Orjinal ve yenilikçi olmak, tutulabilir sözler vermek, ulaşılabilir hedefler koymak bu tutulmanın umut vadedici anahtarları. Hedeflerine doğru kararlı şekilde yürüyenler, kaybettikleri özgüveni elde edebilirler. Öyle güzel görünümler var ki, uzun süredir değersiz veya motivasyonu düşük hissedenler için şifalanma ve adeta tamir olup eksi ışıltısına kavuşma imkanları barındırıyor.

Ayrıca iş-kariyer anlamında, aile ve köklerle ilgili meselelerde ya da yavaş ilerlenebilir hedeflerde dönüştürücü ve güzel ilerlemeler kaydetmek bu tutulmanın hediyelerinden. Ama çalışmak, çalışmak ve çalışmak şartıyla. Bazı maddi yanılgılar ve zorlanmalara açık etkiler var. Bu sebeple isteklerimize ulaşmaya çalışırken kendine aşırı güvenle; maddi kayıplara ve öz değer zedelenmelerine dikkat etmeliyiz.

Tutulma zamanını bekleyen yeniliklerin habercisiyken, aynı zamanda bırakılması gerekenleri de es geçmiyor. Yarardan çok zarar veren kişi, durum ya da düşünceleri geride bıraktıracak farkındalıklar yaşatabilir. Tutulma derecesine karşıtlık yapan lilith; kangren olmuş çözümsüz ilişkilere, gizli tutulan ve kriz oluşturabilecek meselelere, tutku ve hırsla bağlı olunan takıntılı duyguların oluşturabileceği tatsız sonuçlara dikkat çekiyor. Aynı zamanda yeni başlangıçlar için de uyumlu, keyifli etkiler mevcut. Yani kirlerinden arınmış temiz aşklara hayat var..

Tutulmalar etkilerini bir kaç gün ya da kısa süre içinde göstermez. Uzun bir zaman diliminin ruhunu oluşturur. Harekete geçmek isteyen, mücadeleci yanımız ortaya çıkarken aynı zamanda hayatımıza dair bazı kırılmalar ve dönüm noktaları yaşayabiliriz. Özgürlük ve hayalleri için zincirlerinden kurtulmaya çalışırken; yayın o ben bilirimci, ukala ve patavatsız tarafına düşmemeye özen göstermeliyiz. Aynı zamanda fazla iyimserlik ve gerçekleri görememe tuzağını da akıldan çıkarmamakta fayda var.

Sezgilerine, hayallerine, saf duygularına kulak ve gönül veren; yaradanla bağını kesmeyip umutlarının peşinden sorumluluk duygusuyla koşanların, elinden geleni azimle yapmaya istek duyanların güzel sonuçlar elde edilebileceği; bu enerjisi yüksek tutulmada, en güzel ihtimaller sizlerle olsun.

YÜKSELEN BURÇLARA ETKİLERİ

YÜKSELEN KOÇ

Hayata bakış açınızı, hedeflerinizi, yolunuzu, vizyonunuzu sorguladığınız bir dönem. Uzaklardan gelen haberler, yeni imkanlar, ticari ve hukuki bağlantılar, eğitim ve seyahatler, geleceğe dair uzun süredir aklınızı kurcalayan hayal ve umutlarınız için fırsatlar kapınızı çalabilir. İş hayatı ve toplumda görünür olan kimliğiniz adına yükselme, iyileşme, dönüşümler gelebilir.

YÜKSELEN BOĞA

Ortaklı kazançlarınız, eşten aileden elde edilen gelirler, borçlar, ödemeler, miraslar, ameliyatlar, krizler, ruhsal dönüşümler adına oldukça hareketli bir dönem. Bu konularla ilgili yeni girişimler ve fırsatlar söz konusu olabilir. Hukuki süreçler, inançlar, vizyon, eğitim ve seyahatlerle ilgili olumlu dönüşümler yaşanabilir.

YÜKSELEN İKİZLER

Partner, eş, ortak, açık düşmanlarla ilgili hızlı gelişmelerin yaşandığı; uzun zamandır sizi meşgul eden ilişki konularında görünür bir adım atmak, gelişme yaşamak istediğiniz bir dönem. Fırsatlar ve beklediğiniz yenilikler gelebilir. Ortaklaşa maddi kaynaklar, ödeme, borç, miras konularıyla ilgili olumlu dönüşümler yaşanabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ

Günlük rutin, iş ortamı, çalışanlar ve sağlıkla ilgili çok hızlı gelişmelerin yaşandığı; fazlaca efor sarf ettiğiniz, farklı kişilerle çeşitli bağlantılar kurduğunuz hareketli bir dönem. Düzeni değiştirme dürtülerinde olabilirsiniz. Yeni bir ev hayvanı edinebilirsiniz. Eş, partner, ortak, açık düşmanlıklarla ilgili olumlu dönüşümler yaşatacak gelişmeler olabilir.

YÜKSELEN ASLAN

Aşk hayatı, flörtler, hayattan keyif alınan konular, hobiler, çocuklarla ilgili kabınıza sığamadığınız bir süreç. Uzun zamandır bu konularda yapmak istediklerinizle ilgili hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlık, günlük rutin, iş ortamı ile ilgili sizi olumlu yönde etkileyecek dönüşümlerden geçebilirsiniz.

YÜKSELEN BAŞAK

Aile, ev ortamı, gayrimenkuller, bilinçaltınızla ilişkili hareketin bol olduğu bir dönem. Bu konularda girişim ve beklediğiniz fırsatların önünüze gelebileceği bir zaman dilimi. Riskli yatırımlar, aşk, çocuklar ve keyif konuları ile ilgili güzel dönüşümler sizi bekliyor olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ

İletişim, yakın çevre, yazma-çizme, eğitim, anlaşmalar, girişimler, projeler, binek araç, kısa seyahatler konularında dolu dolu gelişmeler yaşayabileceğiniz bir süreç. Bu konularda yaşananların hızına yetişemeyebilir ve kafanızda bir dolu planla dolaşabilirsiniz. Yapacaklarınızı bir düzene sokmazsanız zihinsel dağılmalar olasıdır. Ev, aile, gayrimenkul adına olumlu dönüşümler beklemek mümkün.

YÜKSELEN AKREP

Maddi kaynaklar, gelirler adına fırsatlarla dolu bir dönem. Ancak büyük harcamalar ve para çıkışları da yaşayabilirsiniz. Yetenekler ve özdeğer konularında uzun zamandır aklınızı kurcalayan hayata geçememiş konular şimdi kendilerine çıkış yolu bulabilir. Yakın çevre, kardeşler, iletişim, anlaşma ve projelerle ilgili sizi dönüşüme uğratacak olumlu gelişmeler olabilir.

YÜKSELEN YAY

Zincirleri kırmak istediğiniz; en uzaklara, en büyük hedeflere doğru koşmak, ilerlemek adına kabınıza sığmadığınız bir dönem. Kendinize dair her alanda değişim ve fırsatlar sizi beklemekte. Adımlarınızı atarken belli bir gerçekçilik ve plan dahilinde hareket etmenizde fayda var. Maddi konular ve kendinize verdiğiniz değer anlamında olumlu değişimler ufukta gözükmekte.

YÜKSELEN OĞLAK

İçe yöneldiğiniz, kendinizi ve hayatı sorguladığınız, belki bazı içsel zorluklar, hastalıklar, kontrol dışı gelişmelerle uğraştınız bir dönem. Aynı zamanda çeşitli fırsatları da beraberinde getirmekte. Bu bir ameliyat ya da terapi sonrası fiziksel ve ruhsal güçlenmeyle sonuçlanabileceği gibi kendinize dair her alanda dönüşüm ve iyileşme etkileri alabileceğiniz bir döneme işaret ediyor.

YÜKSELEN KOVA

Arkadaşlıklar, gruplar, işten kazanılan gelir, büyük hayat planları adına hızlı gelişmelerin yaşanabileceği hareketli bir dönemdesiniz. Aklınız hedef ve projelerle dolu olabilir. İlerlerken sorumluluk ve gerçekçilik duygunuzu kaybetmemelisiniz. Bu süreçte, içsel bir açılım yaşayabilir; farkındalıklarla dönüşebilir, ruhsal dönüşümünüze şahit olabilirsiniz.

YÜKSELEN BALIK

İş, kariyer ve toplumda bilinen yüzünüzle ilgili hareketli ve fırsatların size gelebileceği bir dönem. Bu konulardaki değişimlerle ilgili artık bir finale gidebilirsiniz. Çeşitli anlaşmalar ve bağlantılarla kariyerinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Ayağı yere basan hayallerin peşinden gitmenizi tavsiye ederim. Geleceğiniz, hedefleriniz, arkadaşlıklarınızla ilgili olumlu dönüşümler yaşanabilir.

Sevgiler!

Instagram: @venus.edebiyati

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