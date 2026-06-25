Yengeç burcunda Merkür retrosu: 29 Haziran - 24 Temmuz en çok etkilenecek burçlar

1. Yengeç ve Yükselen Yengeçler (Başroldesiniz!)

Merkür sizin burcunuzda geri hareket ettiği için bu dönemin dalgalarını en yakından hissedecek olan sizsiniz.

Kendinizi İfade Etmek: Kendinizi anlatırken yanlış anlaşılmalara, alınganlıklara ve nostaljik melankoliye kapılmaya oldukça müsaitsiniz.

Zihinsel Yorgunluk: Eski anılar, geçmişte kalan insanlar veya "keşke" dediğiniz mevzular bu dönemde zihninizi fazlasıyla meşgul edebilir. Kendinize şefkat gösterme ve içsel bir temizlik yapma zamanınız geldi.