Yengeç burcunda Merkür retrosu başladı: 29 Haziran - 24 Temmuz en çok etkilenecek burçlar
Astroloji dünyasının en çok konuşulan, gökyüzünün ise en nostaljik virajlarından biri olan Merkür retrosu, bu kez su grubunun en hassas, korumacı ve duyusal burçlarından biri olan Yengeç sahnesinde gerçekleşiyor. 29 Haziran 2026 tarihinde başlayan bu geri hareket, 24 Temmuz 2026 tarihine kadar zihinlerimizi, iletişimimizi ve en çok da geçmişe dair duygusal bağlarımızı masaya yatırmaya hazırlanıyor.
Zihnin, iletişimin ve ticaretin gezegeni Merkür; Yengeç burcunun o derin, ailevi, köklere ve anılara bağlı enerjisiyle birleştiğinde, mantıktan ziyade duyguların dilini konuşmaya başlayacağız. Peki, Yengeç burcundaki Merkür retrosundan en çok hangi burçlar, nasıl etkilenecek? İşte detaylar...
1. Yengeç ve Yükselen Yengeçler (Başroldesiniz!)
Merkür sizin burcunuzda geri hareket ettiği için bu dönemin dalgalarını en yakından hissedecek olan sizsiniz.
Kendinizi İfade Etmek: Kendinizi anlatırken yanlış anlaşılmalara, alınganlıklara ve nostaljik melankoliye kapılmaya oldukça müsaitsiniz.
Zihinsel Yorgunluk: Eski anılar, geçmişte kalan insanlar veya "keşke" dediğiniz mevzular bu dönemde zihninizi fazlasıyla meşgul edebilir. Kendinize şefkat gösterme ve içsel bir temizlik yapma zamanınız geldi.
2. Oğlak ve Yükselen Oğlaklar (İlişkiler Sınavda)
Yengeç burcunun tam karşısında yer aldığınız için bu retro sizin doğrudan ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar evinizi etkileyecek.
Eski Defterler: Partnerinizle veya eski sevgililerinizle olan iletişiminizde geçmişte çözüldü sandığınız eski defterler yeniden açılabilir.
Sakinlik Şart: Bu dönemde ikili ilişkilerde ani kararlar almamak, fevri çıkışlardan kaçınmak ve karşınızdaki kişiyi dürüstçe dinlemek en rasyonel çözüm olacaktır.
3. Koç ve Terazi Burçları (Kör Noktalar)
Öncü nitelikteki diğer burçlar olan Koç ve Terazi de bu enerjiden sert etkiler alacak burçlar arasında.
Koç ve Yükselen Koçlar: Ev, aile, yuva ve ebeveynlerle olan ilişkilerde iletişim kazalarına dikkat etmeli. Ev içinde tamirat tadilat işleri çıkabilir veya aile içi eski sürtüşmeler yeniden canlanabilir.
Terazi ve Yükselen Teraziler: Kariyer, iş hayatı ve geleceğe yönelik planlar evinde bu retroyu yaşayacaklar. İş yerindeki mailler, projeler veya üstlerinizle olan diyaloglarda iki kez düşünüp bir kez konuşmakta, önemli sözleşmeleri retro sonrasına bırakmakta fayda var.