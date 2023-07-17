17 Haziran Yengeç burcunda Yeni Ay: Hangi burcu nasıl etkileyecek? 4 burcu sürprizler bekliyor...

Dilara Yıldızhan'ın yorumları şöyle:

Procyon sabit yıldızı etkisinde olacak olan Yeni ay enerjisi bizi sarsarak şifalandıracak. Procyon mistik bir sabit yıldızdır. Koruyucudur. Simya yıldızı deriz. Yengeç burcu zaten ruhla bağlantılıdır. Ruhunuzu zorlayan negatifliklerden uzaklaştırıp, şifalanmanızı sağlayacak bir etkiye sahip olacak. Ev, ailemizle ilgili yeni başlangıçlar da gerçekleşebilir.

Kolektif alanda sağlık, kamu, işçilerle ilgili yeni düzenlemeler gerçekleşebilir ayrıca belirtmek isterim ki sistem bu konuda herkesi kamuyu, çalışanları, işçileri ve sağlıkçıları koruma altına almış diyebilirim. Ayrıca bazı rahatsızlıklar, mide problemleri gündeme gelebilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında beklenmedik fırsatlar gündeme gelebilir. Emekliler, toplumsal konular, dijital, teknolojik alanlarda yeni süreçlere adım atılabilir.

Ülkemiz açısından; ekonomik kriz bizim genel duruşumuzu, saygınlığımızı negatif etkileyebilir. Beklenmedik krizsel süreçler içinde kalabiliriz. Müttefiklerle yatırım konularında anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Ülkemizin ikincil yöneticilerinde, politikacılarında, yöneticilerinde olumlu değişimler gerçekleşebilir. Ayrıca krize rağmen borsa da ufak tefek iyicil gelişmeler gerçekleşebilir.

BURÇ GENEL ETKİLERİ

Yükselen veya Gezegenleri 20-29 derece olanlar etki alıyor.

Yengeç, Terazi, Oğlak, Koç Burçları; yeni başlangıçlara yer açarken çürümüş yapıları hayatından çıkarıyor.

yeni başlangıçlara yer açarken çürümüş yapıları hayatından çıkarıyor. Balık, Akrep, Başak, Boğa Burçları; olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Sürprizler sizinle olacak.

olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Sürprizler sizinle olacak. Aslan, İkizler Burçları; ev, aile yapınızla veya para konularında yeni başlangıçlar gerçekleşebilir.

ev, aile yapınızla veya para konularında yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Yay, Kova Burçları; para, finans, çalışma hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir.

17 TEMMUZ YENGEÇ BURCUNDA YENİ AY'IN BURÇLARA ETKİLERİ

Sevgili Koç; ev, aile, gayrimenkul, taşınmazlarla ilgili beklenmedik kadersel değişimlerle yeni kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda krizsel süreçler gerçekleşebilir. İş hayatınızda yeni bir sürece başlayabilirsiniz. Bu da ev değişikliği yapmanıza bile sebep olabilir. Ama bir taraftan da maddi açıdan güzel gelişmeler, beklenmedik kazanç artışları gerçekleşebilir.

Sevgili Boğa; kardeşler, eğitim, seyahat konularında değişimler ve yeni başlangıçlar sizi bekliyor olacak. İletişim bu süreçte çok önemli olabilir ve kararlarınız kaderinizi etkileyebilir. Yer değişikliği, yakın çevre değişimi gündeminize gelebilir.

Sevgili İkizler; para, kazançlar, maddi kaynaklarınızla ilgili krizsel bir süreç içine çekilebilirsiniz fakat beklenmedik olumlu destekler de sizinle olacak. Ayrıca para, kazançlarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Sevgili Yengeç; evlilik, ortaklık, mahkeme, açık düşmanlarla ilgili sorunlar kendini gösterebilir. Siz de bu durum karşınızda hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Sevgili Aslan; bu dönemde bilinçaltınızdaki korkular açığa çıkabilir. Ev, aile konularında krizsel süreçler ve yeni başlangıçlar sizi psikolojik olarak ve fiziksel olarak da negatif etkileyebilir. Ama kadersel olarak korunuyorsunuz ve güzel gelişmeler sizinle olacak. Özellikle de kariyerinizle ilgili beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Sevgili Başak; sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgili yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, flört veya tatille ilgili bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili ise ani gelişen güzel gelişmeler sizinle olacak.

Sevgili Terazi; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Aile, ev yapınızla ilgili bazı sorunlar iş hayatınızı olumsuz etkileyebilir ve yeni bir kariyer planı kararı alabilirsiniz. Bunlar dışında maddi açıdan ise ani gelişen fırsatlarınız var.

Sevgili Akrep; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Yeni bir çevreye dahil olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar değişebilir. Partner, ortaklık, evlilik konularında ise şans sizinle olacak.

Sevgili Yay; finans, ameliyat, sağlık, miras, ödemeler konularında krizsel süreçler yaşanabilir ama yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Özellikle çalışma hayatınızda önemli olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Oğlak; partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgili yeni başlangıçlar gerçekleşebilir ama beklenmedik sert tutumlar göstermek zorunda kalabilirsiniz. Ama aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak.

Sevgili Kova; çalışma hayatı, sağlık, gizli düşmanlar, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni yapılanma sürecine girebilirsiniz. Hayatınızı daha iyi hale getirmek için yeni kararlar alabilirsiniz. Evinizle, ailenizle ilgili ise güzel sürprizler sizi bekliyor.

Sevgili Balık; aşk, çocuk, tatil, eğlence, hobilerinizle ilgili yeni başlangıçlar ve sürprizler, şifa sizinle olacak. Ancak sosyal çevrenizle ilgili bazı değişimler gerçekleşebilir. Yeni insanlar hayatınıza dahil olabilir.